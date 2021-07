Tưng Bừng Chợ Đêm Phúc Lộc Thọ Hậu Covid

Xôi ống lá dứa

Bánh tráng nướng

Xe khô mực nướng

Thịt nướng và bắp nướng

các món ăn

Các món ăn

Quang cảnh trước khu Phúc Lộc Thọ

Quang cảnh

Các em nghịch pháo

Đám đông Nhảy Live Dance

Không biết tự bao giờ chợ đêm ở khu thương xá Phúc Lộc Thọ biến thành một thứ văn hóa ẩm thực đường phố, được không những cư dân Bolsa mà những người Việt từ khắp thế giới ghé về thăm Little Saigon đều biết đến. Có người bảo tôi, có lẽ loại văn hoá này xuất phát từ trong nước những năm sau này mà bên này đã bắt chước. Vài năm trở lại đây, khi về thăm Việt Nam, tôi cũng có viếng chợ đêm ở các khu chợ Bến Thành, Sài Gòn, Mỹ Tho hay Đà Lạt, Nha Trang. Theo tôi thì Việt Nam cũng bắt chước lối văn hoá ẩm thực của toàn thế giới mà thôi. Trên gót lãng du của tôi khi qua Nhật, Đại Hàn, Thái Lan, Singapore hay các nước Âu Châu đều có ghé các khu chợ đêm của họ, nên có thể nói rằng văn hoá ẩm thực đường phố là một nét văn hoá toàn cầu.





Chỉ ba ngày 1 tuần, trong 3 tháng hè từ June 18 tới Sept 5 thôi mà con số khách vãng lai viếng chợ đêm không biết bao nhiêu ngàn người đã được đếm không xiết kể. Cứ chiều xuống bắt đầu từ 7:00-11:00PM, thứ sáu, bảy và chủ nhật, parking đậu xe của khu PLT, lề đường chung quanh và các khu thương mại kế cận, nghẹt cứng xe, không còn chỗ trống. Người ta đi carpool hay từng gia đình chất đống lên xe cùng nhau tới chợ đêm với cái bụng trống để tha hồ chia nhau thưởng thức từng món, từng món một, sau khi xếp hàng dài thậm thượt để mua. Họ đứng ngồi la liệt trên các bàn ghế có sẵn hay bày cả dưới đất với tấm khăn giải bằng nilông, để vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc "live" trên sân khấu lộ thiên ở một góc phía ngoài thương xá. Có người còn mang cả những cái ghế con bằng nhựa theo để ngồi ăn hay xem văn nghệ cộng đồng. Khu parking trước cửa thương xá ngày thường là nơi đậu xe nhưng trong ba ngày cuối tuần được trưng dụng thành khu vực chợ đêm thật nhộn nhịp.

Từ 5,6 giờ chiều, khu chợ đêm đã chứa đầy nhóc những chiếc xe tải cỡ lớn hay Uhall được thuê sẵn của chủ nhân các gian hàng. Họ tới tấp chở các bếp lò, vật dụng nấu nướng, lều trại, đủ thứ linh tinh đến để sửa soạn cho một sinh hoạt ăn uống vô cùng bận rộn. Các thanh niên, thiếu nữ, có lẽ là thành viên của các gia đình hay bạn bè cùng nhau rỡ hàng trên xe, mang xuống bãi trống, bày bếp lò, thực phẩm ra sẵn sàng cho một đêm thu nhập chắc chắn là khả quan vì hầu như gian hàng thực phẩm nào cũng có khách.





Đầu mùa hè ở Little Saigon, 7 giờ chiều trời vẫn còn sáng, khí hậu không nóng mà man mát rất dễ chịu. Khi trời bắt đầu tối, gió hiu hiu thổi mang mang khí lạnh từ biển thổi vào, là lúc chợ đêm tấp nập đến cao điểm. Đó là lúc bạn ngửi được mùi các thứ nướng thơm lừng ập vào khứu giác của bạn. Ui chao là thơm. Mùi thơm của lửa táp vào thức ăn bay toả trong gió lạnh là thứ mùi kích thích con tì, con vị, hấp dẫn thực khách hơn bao giờ hết. Quả vậy, đố bạn đoán được trong cái thứ khói bám vào đầu tóc, quần áo của bạn có bao nhiêu loại nướng cả thảy. Mực, tôm, ốc, sò, nghêu, thịt heo, thịt cừu, thịt gà, thịt dê nướng..v..v..bắp nướng , bánh bò nướng, bánh tráng nướng. Có thể nói, những món được thiên hạ chiếu cố nhiều nhất là thịt nướng và bắp nướng. Hầu như chỗ nào bán hai thứ này đều có người xếp hàng dài. Người ta không ngại xếp hàng để thưởng thức các món ăn mà họ nhất định muốn nếm thử hay nếm lại vì nó không thể tìm ra ở bất cứ đâu ở Mỹ. Gian hàng xôi lúa hay còn gọi là xôi ống lá dứa, nước dừa, sầu riêng là gian hàng có rất nhiều người muốn mua và xếp hàng, dù phải đợi rất lâu cho nó chín. Đúng như chị bán hàng quảng cáo, bạn không tìm ra hay thấy bất cứ đâu, bất cứ lúc nào ngoài hai gian hàng chợ đêm của PLT có bán loại xôi ống này. Bánh tráng nướng là một loại thức ăn vặt thịnh hành ở trong nước cũng có mặt ở chợ đêm và thuộc loại hàng hiếm vì không thấy bán, trừ 1 tiệm ở Little SaiGon là Anvat OC. Thấy bánh tráng nướng làm tôi nhớ da diết khu chợ đêm Hoà Bình Đà Lạt năm nào, có người đàn bà mặc áo bà ba ngồi bán bánh. Lưng bà khòm xuống, tay quạt, tay xoay tròn, cho bánh chín đều trên bếp lửa than, mồ hôi lấm tấm rịn trên vầng trán rám hồng ánh lửa đêm. Hay cô thiếu nữ đặt đôi quang gánh xuống đất, bắt đầu ngồi quạt than nướng tấm bánh tráng, bán cho tôi chỉ vài chục ngàn, trong một chợ đêm ở tỉnh Mỹ tho. Còn bao nhiêu thứ mà bạn muốn thử và muốn ăn? Có chị nói hầu như tuần nào chị cũng ghé ăn riết muốn ghiền. Có thể nói chợ đêm PLT là nơi văn hóa ẩm thực đường phố rất phong phú. Kể sơ sơ, bạn có thể giật mình vì có món bạn chưa bao giờ được nếm trong đời, vì các thức ăn vặt ở trong nước đang phát triển tột bực được đem ra hải ngoại giới thiệu và rất được ưa chuộng. Ngoài những thứ tôi đã kể còn có bánh tráng trộn, nem nướng sả, bánh trứng cút nướng, đậu hũ chiên hấp, bánh crepe, ốc nướng, hấp, xào, hột vịt lộn, đu đủ bò khô gan cháy, gỏi cuốn, bì cuốn, bánh mì nướng muối ớt, bắp xào, bánh khọt, bánh gan nướng, bánh bột chiên, xôi chiên kẹp thịt, bánh xèo, cháo vịt, cháo lòng, bún măng vịt, canh bún..v..v... Thức ngọt và giải khát như chè, thôi đủ mọi loại, chè bưởi, chè khoai môn dừa thốt nốt v.v... và vô số các loại kem và sinh tố, cùng nước ngọt.





Có một gian hàng gây chú ý nhiều nhất cho tôi là một chiếc xe bán "Khô mực nướng". Đứng ở một góc nhỏ chỉ một vài khách mua, là một xe mực nướng treo lủng lẳng những con mực khô trông hệt như khung cảnh Sài Gòn ngày xưa những thập niên về trước. Đặc biệt là chiếc máy cán mực bằng tay hiện diện như một nhắc nhớ trực tiếp nhất. Nhớ làm sao thời còn bé, tôi đã được ăn những lát mực cán chấm tương đen, pha tương ớt đỏ, vừa ngọt cay vừa thơm, mỗi chiều mưa co ro trong manh áo tơi lấm đầy bùn. Ký ức sống lại đẹp như một giấc mơ.





Một vài gian hàng bán đồ chơi trẻ em, thu hút được khách nhi đồng. Các em chiếu cố nhiều nhất là loại pháo Bang Pop để ném và đạp. Chỗ nào có các em là có tiếng nổ nho nhỏ phát ra từ những đôi giầy tí hon khi các em đạp lên. Những chiếc bong bóng có dạ quang ban đêm đủ hình dạng và màu sắc được bán đã tô điểm thêm cho chợ đêm một quang cảnh vui mắt.





Tiếng trẻ em chạy nhảy, nô giỡn và đốt pháo dẫu ồn ào vẫn không át được tiếng vang của các loa âm thanh được khuếch đại hết cỡ của một ban nhạc đang hát cho đêm cộng đồng. Các ban nhạc có sẵn ca sĩ đã thay nhau hát trong ba đêm một tuần góp phần sống động và vui tươi cho các phiên chợ đêm Bolsa. Bạn có tài ca hát thì cứ ghi tên lên hát giúp vui. Bạn thích thì cứ nhún nhảy tại chỗ hay ra trước khoảng trống dành cho ai thích nhảy, hãy ra nhảy thoải mái. Ca sĩ thường hay trình diễn những điệu hát vui tươi và giật gân như Techno hay Cha Cha Cha hoặc Twist để bà con dễ nhảy dù chỉ có 1 mình hay nhảy Live Dance.





Một đêm hè nóng bức thật không gì bằng đến chợ đêm để sống và sinh hoạt ngoài trời cho cặp giò được giải thoát sau thời gian bị Covid cầm tù. Bạn còn được tận hưởng cái thú ăn uống những thứ được nấu nướng cầu kỳ tại chỗ, mà có khi bạn không biết làm hay chưa bao giờ dùng thử. Điều quan trọng nhất ngoài thức ăn vật chất, chính là cái thức ăn tinh thần mà bấy lâu bạn đã thiếu thốn mà không nhận ra. Đó là cái không khí ồn ào náo nhiệt của đám đông, của bầy đàn. Nếu bạn không tin tôi, bạn hãy khoác áo, bước ra đường, bước về hướng chợ đêm, để nhìn ánh đèn phố thị, ngửi mùi thịt nướng, và lấp đầy hai tai bằng tiếng kèn trống xập xình, thử xem mùi vị chúng ra sao?





Thanh Thư thực hiện