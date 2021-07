Sở Di Trú Thông Báo Thời Gian Hoãn Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng

- Ngành công nghiệp tiếp tục hy vọng việc cải tổ di trú để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động

Lê Minh Hải

(Robert Mullin International) Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Sở di trú USCIS phổ biến một bản thông báo như sau:





"Việc tái ủy quyền theo luật định liên quan đến Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng của các nhà đầu tư chiếu khán EB-5 đã hết hạn vào nửa đêm ngày 30 tháng 6 năm 2021.





Việc ủy ​​quyền mất hiệu lực không ảnh hưởng đến các đơn EB-5 đã được nộp bởi các nhà đầu tư không xin chiếu khán (visa) theo Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng (có nghĩa là không nằm trong diện đầu tư trực tiếp và không bị ảnh hưởng).





Do sự tái ủy quyền liên quan đến Chương Trình Trung Tâm Vùng mất hiệu lực, chúng tôi sẽ từ chối những lọai đơn sau đây nếu nhận được vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021:





- Đơn I-924, Đơn xin (đầu tư vào) Trung Tâm Vùng Được Chỉ Định theo Chương Trình Đầu Tư Di Dân, ngoại trừ khi loại đơn này cho biết đã có sự tu chính về tên, cơ cấu tổ chức, quyền sở hữu hoặc quản lý của trung tâm vùng; và





- Đơn I-526, Đơn Xin Di Dân Của Nhà Đầu Tư Ngọai Quốc cho thấy rằng khoản các đầu tư của đương đơn được liên kết với một trung tâm vùng đã được phê duyệt.





Nói chung, chúng tôi sẽ không duyệt xét bất kỳ đơn nào đang chờ duyệt xét hoặc những đơn thuộc thuộc lọai phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền theo luật định nhưng đã hết hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Nếu qúy vị đã nhận được thư liên quan đến đơn của mình vào ngày hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, qúy vị nên xem văn bản này và trả lời trước ngày đáo hạn (nếu có).





Mặc dù chúng tôi không thể xem xét thư của qúy vị vào lúc này, nhưng chúng tôi sẽ tiếp nhận và tiếp tục giữ thư này để xem xét nếu hoàn cảnh thay đổi.





Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận và xem xét Đơn I-829, Đơn của Nhà Đầu Tư Xin Hủy Bỏ Tình Trạng Thường Trú Nhân Có Điều Kiện, trong quy trình thông thường, được nộp vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021.





Chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận Đơn I-485, Đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú, dựa trên Đơn I-526 đã được chấp thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp vuệc tái ủy quyền mất hiệu lực, chúng tôi sẽ không thể duyệt xét bất kỳ Đơn I-485 nào dựa trên Đơn I-526 đã được chấp thuận liên kết với một trung tâm vùng đã được chấp thuận trừ việc xin chiếu khán được thông qua Chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng đã được cấp phép lại.





Chúng tôi sẽ cung cấp thêm hướng dẫn cho công chúng nếu hoàn cảnh thay đổi hoặc cần hướng dẫn thêm".





- Ngành công nghiệp tiếp tục hy vọng việc cải tổ di trú để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động





Tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động đang diễn ra ảnh hưởng đến cuộc sống của người cao tuổi, và sự thiếu hụt này đã làm cho đại dịch virus corona trở nên tồi tệ hơn. Sẽ cần thêm 2 triệu 5 trăm ngàn lao động vào năm 2030 trong một số lĩnh vực công việc chăm sóc dài hạn để bắt kịp với sự gia tăng dân số cao tuổi ở Hoa Kỳ.





Đây là những công việc về chăm sóc, tư vấn, công tác xã hội, bảo trì tòa nhà và mặt bằng, chế biến và các dịch vụ chế biến thực phẩm và phục vụ. Các cộng đồng dân cư của người lớn tuổi cần tuyển dụng hơn 1 triệu 200 nhân viên mới vào năm 2025.





Những người sử dụng lao động đang thúc giục luật cung cấp quyền công dân cho những người lao động thiết yếu hoặc ít nhất là thường trú nhân cho hơn 5 triệu người di dân là những người lao động thiết yếu trong lĩnh vực phi lợi nhuận hoặc trong các ngành nghề chăm sóc sức khỏe, bao gồm chăm sóc dân cư, các dịch vụ tại gia đình và cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tại nhà.





Từ lâu, ngành công nghiệp chăm sóc dài hạn đã tìm đến người di dân như một giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động. Giám đốc điều hành của một cộng đồng hưu trí ở tiểu bang North Carolina nói rằng cải tổ di trú nên là một ưu tiên của chính quyền Biden. Ông nói rằng: "Chúng ta phải có một chính sách cải tổ di trú chung để thu hút mọi người đến đất nước này để hỗ trợ chúng ta và nhu cầu của chúng ta với người lớn tuổi".





- 'Sai lầm vô tội' sẽ không còn khiến người di dân mất thẻ xanh hoặc chiếu khán



Sở di trú USCIS đang quay trở lại chính sách năm 2013 cho phép người di dân có cơ hội cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh có đủ điều kiện nhận những lợi ích di trú. Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Trump, Sở di trú USCIS đã thực hiện một thay đổi chính sách cho phép các viên chức di trú từ chối đơn mà không cho người nộp đơn cơ hội cung cấp thông tin còn thiếu và giải thích trước.





Giờ đây, Sở di trú USCIS đang quay trở lại các thủ tục của một bản ghi nhớ năm 2013 hướng dẫn các viên chức di trú gửi thư Yêu Cầu Bằng Chứng (RFE) hoặc Thông Báo Ý Định Từ Chối (NOID) khi bằng chứng bổ sung có thể giúp người di dân nhận được những quyền lợi di trú.





Sở di trú USCIS cho biết trong một thông cáo báo chí: "Chính sách cập nhật này sẽ bảo đảm rằng người nộp đơn có cơ hội để sửa chữa những sai lầm vô tội và những thiếu sót không chủ ý". Và:"Nói chung, viên chức di trú USCIS sẽ gửi thư RFE hoặc NOID khi viên chức xác định rằng thông tin hoặc giải thích bổ sung có thể khiến người nộp đơn đủ điều kiện nhận được các quyền lợi di trú".





Ngoài ra, các viên chức di trú hiện nay được thông báo rằng họ không nên gửi những lọai thư RFE và NOID không cần thiết.





- Cha của người sáng lập công ty Amazon tài trợ 12 triệu mỹ kim cho trường Công giáo



Ông Miguel Bozos, một người gốc di dân, là cha của người sáng lập công ty khổng lồ Amazon Jeff Bezos, đã quyên góp 12 triệu mỹ kim cho một trường Công giáo, là nơi ở và giáo dục ông khi ông là một trẻ vị thành niên đơn độc đến từ Cuba vào đầu những năm 1960.





Ông Bezos năm cuối học tại một trường trung học Salesian ở Wilmington, tiểu bang Delaware, sau khi chạy trốn khỏi chế độ cộng sản tại Cuba. Vào thời điểm đó, đã có hơn 14.000 trẻ vị thành niên được đưa đến Hoa Kỳ thông qua một chương trình do Nhà thờ Công giáo tổ chức với sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Miguel Bezos nói rằng khi ông rời quê hương Cuba và định cư ở Hoa Kỳ, dân chúng nước này không có những suy nghĩ thực sự chống người tị nạn, chống di dân.





Sau khi tốt nghiệp trường trung học Salesian, ông Bezos theo học tại Đại học Albuquerque, ti63u bang New Mexico, và sau đó làm việc hơn 32 năm tại công ty xăng dầu Exxon Mobil.





Ông nói rằng ông muốn những người di dân biết rằng mọi thứ sẽ không giống như ở quê nhà. Mọi thứ sẽ khác đi và quý vị phải thích nghi với những điều mới, nhưng qúy vị không cần phải đánh mất bản sắc của mình. Mặt khác, đối với những người Hoa Kỳ đang tiếp nhận những người hàng xóm di dân mới, điều tốt nhất quý vị có thể làm là giúp họ hòa nhập. Luôn có sự thỏa hiệp của cả hai bên.





- Bộ Ngoại Giao giảm doanh thu, giảm biên chế, phỏng vấn tồn đọng



Ngày 29 tháng 6 năm 2021: Từ cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Hoa Kỳ (AILA):





Câu hỏi từ Hiệp Hội AILA: Do việc hành pháp cũ đình chỉ cấp chiếu khán vào năm ngoái, tại Tòa Lãnh sự hiện đang tồn đọng một số lượng lớn các trường hợp xin chiếu khán di dân đang chờ giải quyết và số lượng các cuộc hẹn đi du lịch phi di dân còn hạn chế. Xin vui lòng mô tả các bước hiện đang được thực hiện hoặc được xem xét để tăng nhân viên tại các tòa lãnh sự và tăng số lượng các cuộc phỏng vấn cấp chiếu khán. Có kế hoạch tăng biên chế Tòa lãnh sự với các nhân viên mới để giảm lượng công việc tồn đọng không?





Câu trả lời từ Bộ Ngoại giao: Cả việc Đình chỉ cấp Chiếu khán năm ngoái và các hạn chế của dịch Covid địa phương đều hạn chế nghiêm trọng khả năng giải quyết chiếu khán di dân của các tòa lãnh sự. Phòng Lãnh sự đang chịu áp lực tài chính to lớn do doanh thu giảm gần 50% do đại dịch Covid-19. Chúng tôi liên tục theo dõi nhân sự và yêu cầu cũng như phân phối lại các nguồn lực khi cần thiết. Việc cung cấp các dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang hướng nhiều nguồn lực để giải quyết tình trạng tồn đọng giải quyết chiếu khán di dân. Điều kiện của địa phương, cũng như ở Việt Nam, có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cử nhân viên bổ sung để giải quyết các trường hợp này. Sự an toàn và phúc lợi của nhân viên của chúng tôi là quan trọng nhất.





Câu hỏi từ Hiệp Hội AILA: Vì hoạt động lãnh sự có thu lệ phí, Bộ Ngoại Giao có xem xét việc tăng một số lệ phí lãnh sự nhất định như một phần của chiến lược để bảo đảm có đủ nhân viên để giảm lượng hồ sơ tồn đọng không?





Trả lời từ Bộ Ngoại Giao: Quyết định tăng lệ phí chỉ có thể được đưa ra sau khi nghiên cứu lâu dài về hoạt động của tòa lãnh sự và điều đó không thể được thực hiện trong năm nay. Các khuyến nghị điều chỉnh lệ phí được đưa ra sau khi xem xét các bản cập nhật hàng năm của chi phí dịch vụ. Sau đó, phòng Kiểm soát viên thảo luận với phòng Lãnh sự về các khuyến nghị về lệ phí.





- Thống đốc Colorado ký luật tiền lương và quyền của công nhân nông trại



Ngày 26 tháng 6 năm 2021: Hàng nghìn công nhân nông trại di dân ở tiểu bang Colorado sẽ sớm có mức lương tối thiểu của tiểu bang, làm thêm giờ và các quyền tổ chức lao động theo dự luật được Thống đốc (thuộc đảng Dân Chủ) Jared Polis ký thành luật vào ngày 24 tháng 6 vừa qua.





Thống đốc Polis cũng ký thành luật một biện pháp nhằm tạo quỹ chính phủ để giúp những người di dân nghèo được đại diện hợp pháp trong các thủ tục trục xuất. Hai biện pháp này là một phần của nhiều dự luật đã được quốc hội tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm đa số nhằm tăng cường quyền lợi của người di dân.





Các điều khỏan khác trở thành luật vào Thứ Sáu sẽ giúp những người nhập cư bất hợp pháp dễ dàng có được các lợi ích của tiểu bang và địa phương; có giấy phép làm việc như người chăm sóc trẻ em và các ngành nghề khác cũng như giấy phép kinh doanh; và ngăn chặn các cơ quan chính phủ chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan thi hành luật di trú liên bang.





Theo luật công nhân nông nghiệp, các chủ doanh nghiệp nông nghiệp phải cung cấp nhà ở cho nhân viên phù hợp với các nguyên tắc về đại dịch do cơ quan CDC Hoa Kỳ ban hành. Họ phải cung cấp bữa ăn và thời gian nghỉ ngơi và giới hạn số giờ làm việc tối đa của nhân viên.





- Ít nhất 50.000 di dân đã nộp đơn xin chương trình DACA kể từ khi chương trình được tòa án mở lại vào tháng 12. Hầu hết vẫn đang chờ phê duyệt.





Ngày 28 tháng 6 năm 2021: Khoảng 50.000 thanh thiếu niên di dân đã nộp đơn xin chương trình tạm hõan trục xuất những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu (tức chương trình DACA) trong ba tháng sau khi chương trình được mở lại theo lệnh tòa cho những người nộp đơn lần đầu vào tháng 12.





Từ tháng Giêng đến tháng Ba, ít hơn 800 người di dân - hoặc 1,5% số người nộp đơn trong khoảng thời gian đó - đã chấp thuận đơn xin chương trình DACA lần đầu.





Tính đến ngày 31 tháng 3, Sở di trú USCIS đã tồn đọng hơn 55.000 đơn xin chương trình DACA lần đầu đang chờ giải quyết. Số lượng người di dân ghi danh vào chương trình DACA giảm xuống còn 616.000 người, giảm 3% so với tháng 12 năm 2020. Sự sụt giảm đã không còn nhiều khi một số người nhận chương trình DACA có được tình trạng pháp lý vĩnh viễn hoặc không gia hạn các biện pháp bảo vệ của họ.





Ngoài việc bảo vệ họ khỏi bị trục xuất, chương trình DACA cho phép những người nhập cư bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ có giấy phép lao động và cho phép họ có thẻ an sinh xã hội.





Sở di trú USCIS thừa nhận sự chậm trễ trong việc giải quyết đơn do đại dịch Covid-19 và số lượng đơn yêu cầu gia tăng. Một số trì hoãn là do sự chậm trễ trong việc xếp lịch hẹn lấy dấu vân tay, mà Sở di trú USCIS yêu cầu những người nộp đơn xin chương trình DACA lần đầu phải trực tiếp tham dự.





