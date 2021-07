2 Người Mỹ Gốc Haiti Có Liên Quan Đến Vụ Ám Sát Tổng Thống Haiti Jovenel Moise

Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát tại tư gia hôm 7 tháng 7 năm 2021. Trong hình, Ông Moise tham dự Nhóm Lãnh Đạo trong Diễn Đàn Antalya Diplomacy Forum tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế NEST ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18 tháng 6 năm 2021. (Photo Getty Images)

MIAMI – Các viên chức Haiti tại Port-au-Prince được báo cáo hôm Thứ Năm, 8 tháng 7 năm 2021 rằng họ đã bắt nhiều nghi can liên quan đến việc ám sát Tổng Thống Jovenel Moise hôm Thứ Tư tại tư gia của ông này, theo bản tin của Đài Truyền Hình Local 10 tường trình hôm Thứ Năm. 4 nghi can đã bị bắn chết. Vẫn còn nhiều nghi can đào thoát.

2 nghi can là hai người đàn ông người Mỹ gốc Haiti với các mối liên hệ rõ ràng với Miền Nam Florida. James Solages cư dân của Fort Lauderdale, nằm trong số các nghi can và ông này đã bị bắt giam hôm Thứ Tư tại Port-au-Prince, theo chính quyền Haiti cho hay.

Mathias Pierre, bộ trưởng bầu cử của Haiti, nói với ABC News rằng 2 nghi can là người Mỹ gốc Haiti và một trong hai là Solages, là hậu duệ Haiti của công dân Hoa Kỳ. Vai trò của ông này trong vụ ám sát thì chưa rõ.

Báo Miami Herald tường thuật một nghi can người Mỹ gốc Haiti khác là Joseph Vincent, cư dân của Miami.