Bộ Ngoại Giao Mỹ và Vấn Đề "Hòa Giải Bắc-Nam" Việt Nam Năm 1963

3. Trường hợp Diệm-Nhu: Về tuyên bố của Đại sứ Lodge và / hoặc các quan chức quan trọng khác của Hoa Kỳ tại Việt-Nam là những người không được hoan nghênh.

Biện pháp đối phó của Hoa Kỳ:

(a)- Chúng ta nên trì hoãn việc giảm thiểu các viên chức của Mỹ cho đến khi nỗ lực tiến hành cuộc đảo chính có kết quả- We should stall on the removal of our officials until the efforts to mount a coup have borne fruit . Tình huống này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng về thời gian tính đối với cả phía Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng ta cũng nên đình chỉ viện trợ- We should also suspend aid. .

(b)- Nếu Chính phủ Việt Nam bắt đầu gây áp lực đối với nhân viên Hoa Kỳ, chúng ta nên gửi các lực lượng quân sự Hoa Kỳ đến để bảo vệ an ninh cho họ.





4. Trường hợp Diệm-Nhu: Gây áp lực đối với một số thân nhân người Hoa Kỳ ở Việt-Nam, chẳng hạn như bắt bớ, một vài cái chết bí ẩn hoặc nhiều khả năng là những lời đe dọa được ngụy trang (như lời đe dọa gần đây của Nhu sẽ san bằng Sài Gòn trong trường hợp đảo chính).

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(c)- Chúng ta nên duy trì sự bình tĩnh đối với các mối đe dọa.

(b)- Chúng ta nên thúc giục nhân viên Mỹ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh di chuyển không cần thiết. Chúng ta cũng nên chọn lựa một số nhân viên Mỹ cấp vũ khí cho họ..

(c)- Chúng ta nên yêu cầu trả tự do cho bất kỳ người Mỹ nào bị bắt và nên nhấn mạnh vào hồ sơ về việc bảo vệ người Mỹ của Chính phủ Việt Nam một cách thích hợp. (Nếu chính phủ Việt Nam không cung cấp sự bảo vệ này có thể được coi là một trong những lý do biện minh cho sự can thiệp công khai của Hoa Kỳ.)

(d)- Chúng ta nên di tản những người thuộc dạng thứ yếu và những nhân viên không chính thức khác vào thời điểm sớm nhất nếu có thể, ngay khi Đại sứ Lodge cho là thời khắc thích hợp.

(e)- Chúng ta nên xử dụng các lực lượng Hoa Kỳ nếu cần thiết để bảo vệ người Mỹ trong tiến trình di tản.

5. Trường hợp Diệm-Nhu: Cắt đứt mọi quan hệ viện trợ với Hoa Kỳ, trục xuất tất cả nhân viên Hoa Kỳ (ngoại trừ một số nhân viên ngoại giao hạn chế), và yêu cầu dỡ bỏ tất cả các thiết bị quân sự do Hoa Kỳ kiểm soát đặt tại Việt Nam.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên ngăn chặn việc giảm thiểu nhân viên và thiết bị của Hoa Kỳ khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, động thái này của Chính phủ Việt Nam một lần nữa càng cần thiết cho việc tăng tốc về cuộc phản công của chúng ta.

(b) Nếu Diệm-Nhu có hành động thu giữ các thiết bị do Hoa Kỳ kiểm soát, chúng ta nên chống lại bằng tất cả lực lượng cần thiết- If Diem-Nhu move to seize U.S.-controlled equipment, we should resist by all necessary force .



6. Trường hợp Diệm-Nhu: Tiến hành động thái chính trị đối với VNDCCH (chẳng hạn như mở các cuộc đàm phán trung lập hóa), hoặc tin đồn hay đe dọa gián tiếp về một động thái như vậy.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Đại sứ Lodge nên cảnh báo rõ ràng cho Diệm biết về sự nguy hiểm của sự đàm phán như vậy- Ambassador Lodge should give Diem a clear warning of the dangers of such a course , và cảnh cáo nếu tiếp tục theo đuổi sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ ngừng viện trợ.

(b) Khuyến khích các tướng lãnh tiến hành kịp thời cuộc đảo chính- Encourage the generals to move promptly with a coup. .

(a) Chúng ta nên công bố với thế giới vào một thời điểm thích hợp , bất kỳ đe dọa hoặc động thái nào của Diệm hoặc Nhu đối với VNDCCH về sự thể hiện trò chơi hai mặt mà họ đang chơi sẽ giúp biện minh cho việc công khai những phản bác của chúng ta.

(d) Nếu VNDCCH đe dọa đáp trả lại cuộc đảo chính chống Diệm bằng cách đưa quân công khai đến Nam Việt-Nam, chúng ta nên thông báo dứt khoát rằng chúng ta sẽ đánh lại VNDCCH bằng tất cả những gì cần thiết để buộc họ phải từ bỏ (ý đồ đáp trả).

(e) Chúng ta nên chuẩn bị để thực hiện các hành động quân sự như vậy - We should be prepared to take such military action.

7. Trường hợp Diệm-Nhu: Kêu gọi De Gaulle ủng hộ cho việc trung lập hóa Việt-Nam.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên công khai chỉ ra rằng Việt Nam không thể có trung lập một cách hiệu quả- that Viet-Nam cannot be effectively neutralized trừ khi Cộng sản bị loại bỏ khỏi sự kiểm soát của Bắc Việt Nam. Nếu một liên minh giữa Diệm và Cộng sản được đề ra, chúng ta nên trả lời rằng đây sẽ là con đường dẫn đến sự tiếp quản của Cộng sản . Một khi cuộc đảo chính chống Diệm bắt đầu ở Nam Việt-Nam- Once an anti-Diem coup is started in South Viet-Nam, , điều đó sẽ thể hiện rõ ràng sự từ chối của Nam Việt-Nam về liên minh Diệm-Cộng- refusal of South Viet-Nam to accept a Diem-Communist coalition .





8. Trường hợp Diệm-Nhu: Nếu cuộc chiến nổ ra giữa Chính phủ Việt Nam và nhóm đảo chính, Diệm và Nhu sẽ tìm cách thương lượng nhằm kéo dài thời gian (như trong âm mưu đảo chính tháng 11 năm 1960) để tập hợp lực lượng trung thành với Sài Gòn.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Hoa Kỳ phải xác định mục tiêu của mình một cách rõ ràng. Nếu chúng ta cứu Diệm bằng cách khuyến khích thực hiện các cuộc đàm phán giữa ông ta với nhóm đảo chính, trong khi cuộc đảo chính đang diễn ra, điều đó sẽ làm gia tăng rất nhiều nguy cơ dẫn đến kết quả cuộc đảo chính sẽ bất thành . Vì vậy, mục tiêu của chúng ta rõ ràng là phải đưa cả gia đình họ Ngô đặt dưới quyền kiểm soát của nhóm đảo chính- Our objective should, therefore, clearly be to bring the whole Ngo family under the control of the coup group..

(b) Chúng ta nên cảnh báo nhóm đảo chính để ý đến bất kỳ lợi thế quân sự nào đã giành được, tiếp tục tiến tới mà chớ nên dừng lại để đàm phán .

(c) Chúng ta nên sử dụng mọi cách có thể, để tác động đến các tướng lĩnh ủng hộ Diệm như Cao để chuyển sang phe đảo chính. Ví dụ, Tướng Harkins có thể gửi một thông điệp trực tiếp cho Cao- General Harkins could send a direct message to Cao chỉ ra hậu quả của việc tiếp tục ủng hộ gia đình họ Ngô và lợi thế của việc chuyển sang nhóm đảo chính- the advantage of shifting over to the coup group .

(d) Chúng ta nên sử dụng hoặc khuyến khích nhóm đảo chính sử dụng các biện pháp quân sự để ngăn chặn bất kỳ cuộc tập hợp lực lượng trung thành nào bên ngoài Sài Gòn nhằm ủng hộ Diệm. Ví dụ, chúng ta có thể làm nhiễu sóng liên lạc vô tuyến giữa Diệm với các lực lượng trung thành này và chúng ta có thể khuyến khích việc ngăn chặn giao thông bằng cách cho nổ tung các cầu cống- we can encourage interdiction of transportation by blowing up bridges.

(e) Chúng ta nên khuyến khích nhóm đảo chính bắt giữ và loại bỏ kịp thời bất kỳ thành viên nào của gia đình họ Ngô ở ngoài Sài Gòn, kể cả Cẩn và Thục, những người này thường ở Huế. Chúng ta nên hỗ trợ hoạt động này trong bất kỳ mức độ cần thiết nào.

9. Trường hợp Diệm-Nhu: Tiếp tục các hành động thù địch ở Sài Gòn càng lâu càng tốt để hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ suy yếu vì cuộc tắm máu có thể liên quan đến nhân viên Hoa Kỳ.

Phản ứng của Hoa Kỳ:

(a) Chúng ta nên duy trì sự bình tĩnh của mình và khuyến khích lực lượng đảo chính tiếp tục cuộc chiến ở mức độ cần thiết.

(b) Chúng ta nên tìm cách lôi kéo các sĩ quan trung thành với Diệm về phía chúng ta bằng các cách tiếp cận trực tiếp do MACV hoặc CAS thực hiện.

(c) Chúng ta nên khuyến khích nhóm đảo chính ngăn chặn nguồn tiếp tế của các lực lượng trung thành.

(d) Chúng ta nên tận dụng mọi thiết bị của Hoa Kỳ có sẵn tại Việt Nam để hỗ trợ nhóm đảo chính.

(e) Nếu cần, chúng ta nên điều động lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ nhóm đảo chính để đạt được chiến thắng- we should bring in U.S. combat forces to assist the coup group to achieve victory." [ 4]