Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới: Nguyễn Phú Trọng Là Kẻ Thù Của Tự Do Báo Chí, Kêu Gọi CSVN Tức Khắc Trả Tự Do Cho Nhà Báo Lê Văn Dũng

Nhà báo có bút danh 'Le Dung Vova' (ngoài cùng bên phải) trong một buổi phát hình trực tiếp của CHTV về vụ án Hồ Duy Hải. RSF kêu gọi chính quyền Việt Nam "thả tự do ngay lập tức" cho nhà báo lập "kênh truyền hình của dân oan." (nguồn: Đài VOA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) liệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách 37 lãnh đạo quốc gia là kẻ thù của tự do báo chí, hay nói một cách nôm na là tay sát thủ của báo chí, và kêu gọi chính quyền CSVN lập tức trả tự do cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng đã bị bắt tuần trước, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021. Bản tin Đài VOA Tiếng Việt cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới kêu gọi chính quyền Việt Nam "trả tự do ngay lập tức" cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, người bị bắt vào tuần trước sau một tháng bị công an truy nã với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước.”

Ông Dũng, người sáng lập và điều hành kênh truyền hình Chấn hưng Nước Việt (CHTV) trên Youtube và Facebook, bị bắt hôm 30/6 tại Hà Nội. Một số tờ báo mạng trong nước đưa tin về việc bắt giữ này và vợ ông, bà Bùi Thị Huệ, cũng khẳng định thông tin này với VOA trong cùng ngày.

Được biết, ông Dũng từng bị nhà cầm quyền bắt hụt hôm 25/5 và cuối cùng bị công an Hà Nội bắt giữ vào tuần trước sau khi ra lệnh truy nã ông với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Ông Dũng, còn được nhiều người biết tới với bút danh Lê Dũng Vova, đang đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam cho những tường trình của ông, thường đề cập đến tham nhũng và tịch thu đất đai.

“Chúng tôi yêu cầu thả ngay lập tức ông Lê Văn Dũng, người đã được đưa vào danh sách dài các nhà báo Việt Nam bị bỏ tù chỉ vì tìm cách cung cấp cho đồng bào của mình những thông tin đáng tin cậy,” ông Daniel Bastard, trưởng ban Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 5/7.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Dũng là “một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc ‘nhà báo độc lập’.” Theo VietNamNet, ông Dũng đã “tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập kênh YouTube CHTV rồi đưa ra khẩu hiệu ‘CHTV là kênh truyền hình của dân oan’ nhằm tuyên truyền sai lệch, lôi kéo người dân.”

Còn theo nhà hoạt động Dũng Trương cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông Dũng sáng lập kênh CHTV từ năm 2017 để “kêu oan cho các bà con dân oan bị cướp đất, những bản án oan sai, phản biện việc các công trình phúc lợi xã hội bị tà quyền tham nhũng.”

Qua việc bắt giữ ông Dũng, theo ông Bastard nhận định trong thông cáo của RSF, nhà chức trách Việt Nam đã “hoàn toàn coi thường nhà nước pháp quyền bằng cách vi phạm trắng trợ điều 25 trong hiến pháp của đất nước, vốn tuyên bố quyền tự do báo chí.”

Tổ chức nhân quyền Article 19 của Anh hôm 30/6 cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ ông Dũng của chính quyền Việt Nam. Theo tổ chức này, Việt Nam “tiếp tục sách nhiẽu và bỏ tù những tiếng nói độc lập.”

Việt Nam nằm trong số những quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, xếp hạng 175/180 trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí của RSF. Tổ chức này trong cùng ngày 5/7 đưa Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào danh sách 37 nguyên thủ quốc gia trên thế giới bị coi là kẻ thù của tự do báo chí.