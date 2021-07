Thành Viên Thứ 5 Của Báo Sạch, Lê Thế Thắng Bị Khởi Tố, Quản Chế Tại Gia Vì Thực Hiện Quyền Tự Do Ngôn Luận

Ông Lê Thế Thắng. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

CẦN THƠ, VN – Lại có thêm một thành viên thứ 5 của Báo Sạch tại Việt Nam là Ông Lê Thế Thắng bị công an Cần Thơ quản chế và khởi tố chỉ vì tội thực hiện quyền tự do ngôn luận phổ biến các thông tin nhạy cảm đối với chính quyền toàn trị, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tiến hành khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Thắng (sinh năm 1982), thành viên của nhóm Báo Sạch, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự. Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin này theo nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ vào tối ngày 6/7/2021.

Đây là thành viên thứ năm của nhóm Báo Sạch bị công an Việt Nam khởi tố theo Điều 331 từ cuối năm ngoái đến nay.

Vào tháng 12 năm ngoái, thành viên đầu tiên của Báo Sạch bị bắt là nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người có nhiều bài báo trên Facebook về các vụ tham nhũng và các trạm thu phí BOT trên quốc lộ bị người dân phản đối.

Ba thành viên khác của nhóm bị bắt giữ vào ngày 20/4/2021 là Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2019, Thắng cùng với ba bốn thành viên khác trong nhóm đã lập nên Fanpage Báo Sạch trên Facebook. Hai người là Bảo và Danh giữ vai trò quản trị viên, còn Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên.

Theo trang tin Công An Nhân Dân của Bộ Công an, ông Lê Thế Thắng là người trực tiếp thao tác xoá Fanpage Báo Sạch, sau khi nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt giữ. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh đã trích xuất, lưu trữ được các bài viết liên quan.

Cũng theo trang tin Công An Nhân Dân, Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên Facebook.

Cơ quan điều tra cho rằng nhà báo Trương Châu Hữu Danh có động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Nhiều bài viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân đều núp dưới nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn cáo buộc nhà báo Trương Châu Hữu Danh và nhiều thành viên khác trong nhóm đã nhận tiền để xử lý truyền thông. Thông qua Báo Sạch, các bị can đã nhận tiền làm truyền thông, quảng cáo thương hiệu và tư vấn pháp luật cho tám doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều nơi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Báo Sạch là trang báo đã có nhiều bài viết điều tra về những vụ án gây quan tâm trong dư luận trong thời gian qua như vụ án của tử tù Hồ Duy Hải, vụ chính quyền điều 3.000 quân tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, hôm 9/1/2020 liên quan đến một vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền.

Trước khi, trang Báo Sạch bị xoá bỏ, trang này có khoảng 100.000 lượt thích.

Vụ bắt giữ các thành viên của nhóm Báo Sạch đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích là đàn áp tự do báo chí.

Trong bảng xếp hạng Tự do báo chí 2021 của tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF), Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia được xếp hạng, tức không có tự do.