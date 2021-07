Sở Xă Hội Quận Cam Sẽ Mở Lại Văn Phòng KhuVực Trung Tâm (Central Regional Office) Vào Ngày 6 Tháng 7 Năm 2021

Orange County, Calif. (Ngày 1, tháng 7, 2021) – Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam (SSA) thông báo rằng họ sẽ mở lại một địa điểm văn phòng khác cho công chúng bắt đầu từ ngày thứ Ba, 6 tháng 7, năm 2021. Văn phòng khu vực trung tâm (Central Regional Office) của Sở Xã hội sẽ cùng mở cửa cung cấp các dịch vụ phúc lợi với các văn phòng dưới dây Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.





Anaheim Regional Center 3320 E. La Palma Ave. Anaheim, CA 92806 Garden Grove Regional Center 12912 Brookhurst St. Garden Grove, CA 92840 Central Regional Office 2020 W. Walnut St. Santa Ana, CA 92703 Laguna Hills Regional Center 23330 Moulton Parkway Laguna Hills, CA 92653 Cypress Regional Center 6100 Chip Ave. Cypress, CA 90630 Santa Ana Regional Center 1928 S. Grand Ave. Santa Ana, CA 92705







Theo sự hướng dẫn của Sở An toàn nghề nghiệp và Sức khỏe California, tất cả quý khách đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến văn phòng SSA nhưng vẫn có thể đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn. Quý khách chưa được tiêm chủng phải đeo khẩu trang hoặc vải che mặt khi vào văn phòng SSA trong suốt thời gian thăm viếng. Trẻ em dưới 2 tuổi, những người có vấn đề về hô hấp, những người có bệnh nền hoặc bệnh tâm thần được miễn đeo khẩu trang.

Những gia đình thuộc Quận Cam nếu muốn nộp đơn xin trợ cấp Thực Phẩm (CalFresh), Y Tế (Medi Cal), Hỗ Trợ Tổng Quát (General Relief), và Tiền Mặt (CalWORKs), hoặc muốn biết thêm chi tiết về hồ sơ của mình, được khuyến khích đăng ký trực tuyến qua mạng hoặc liên lạc Trung Tâm Dịch Vụ

• Trực tuyến: www.mybenefitscalwin.org



o Một lựa chọn khác, những ai chỉ xin phúc lợi Thực Phẩm (CalFresh) có thể dùng trang www.getcalfresh.org



o Những gia đình chỉ quan tâm đến việc xin trợ cấp y tế (Medi-Cal) mà thôi, có thể dùng trang: www.coveredca.com



• Bằng điện thoại: Xin gọi Trung Tâm Dịch Vụ số: (800) 281-9799





o Giờ làm việc của Trung Tâm Dịch Vụ trong tuần (Thứ Hai – Thứ Sáu) từ 6:30 sáng đến 8:00 giờ tối và Thứ Bảy từ 7:00 giờ sáng đến 4:30 chiều.





• Để đăng ký Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) hoặc có các câu hỏi liên quan đến hồ sơ IHSS, vui lòng gọi (714) 825-3000 hoặc Fax (714) 825-3001 từ Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.





• Ngoài ra, nếu quí vị nghi ngờ có trẻ em bị nguy cơ bị lạm dụng hoặc bỏ bê, yêu cầu gọi cho văn phòng Child Abuse Registry của chúng tôi tại (800) 207-4464 hoặc 714-940-1000.





• Vui lòng gọi cho đường dây nóng của dịch vụ bảo vệ người lớn (Adult Protective Services Hotline) ở số (800) 451-5155 nếu quị vị nghi ngờ có người lớn hoặc người phụ thuộc có nguy cơ bị ngược đãi hoặc bỏ bê.





Các cuộc thăm viếng và lấy dấu tay sẽ được tiếp tục bằng cách lấy hẹn trước và chỉ dành cho quý vị nằm trong chương trình Children & Family Services.





Giờ hoạt động của Chương trình Phát hành Phúc lợi Điện tử (EBT) đã được thay đổi từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Quý vị có thể liên lac với nhân viên Sở Xã Hội qua Trung Tâm Dịch Vụ để lấy hẹn trường hợp quí vị cần thẻ mới.





Để biết thêm thông tin về các chương trình của Sở Xã Hội, vui lòng ghé trang: www.ssa.ocgov.com Để cập nhật thông tin liên quan đến tình hình COVID-19 tại Quận Cam, vui lòng ghé trang: www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus