Sự Thật Kinh Hoàng Về Giáo Phái Đa Thê Ở Texas

1* Mở bài





Người đàn ông Mỹ Warren Jeffs có 80 vợ



Chế độ đa thê đã có từ ngàn xưa, và ngày nay vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Đa số người đàn ông Á Rập Hồi giáo có nhiều vợ, vì kinh Koran cho phép họ được có bốn vợ và một số tiểu thiếp.

Dưới chế độ phong kiến Trung Hoa ngày xưa, nhiều hoàng đế đã có trên 3,000 cung phi mỹ nữ ở hậu cung, do đó sinh ra tình trạng nhiều ông vua đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, đưa đến mất ngôi, mất nước và mất mạng. Những ông vua Tàu chết vì phòng the không ít.

Ngày nay, nhiều quốc gia có luật cấm đa thê, nhưng đây đó vẫn tồn tại chế độ đàn ông có nhiều vợ, thường mang danh nghĩa của tôn giáo. Ở bang Texas, Hoa Kỳ, đã có hai tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo để thực hành chế độ đa thê, đó là giáo phái Branch Davidians ở Waco, Texas do giáo chủ David Koresh lãnh đạo. Tổ chức nầy bị tấn công phá tan hồi tháng hai năm 1993.

Tổ chức đa thê thứ hai là Giáo Hội Ki Tô Chính Thống của những vị Thánh sau cùng (FLDS) ở Eldorado, Texas.

Bí mật kinh hoàng của giáo hội nầy được một người vợ tên Carolyn Jessop tiết lộ, gồm những hành vi như lạm dụng tình dục trẻ em, tấn công tình dục, hiếp dâm, quan hệ tình dục với vị thành niên, loạn luân.

Một điều đáng ngạc nhiên là tại sao còn nhiều phụ nữ chấp nhận thân phận nô lệ, phụ thuộc vào đàn ông ở ngay một tiểu bang Hoa Kỳ như Texas nầy?





2* Cuộc đột kích vào trang trại của giáo phái đa thê

2.1. Trang trại Yearning for Zion Ranch





Trang trại Yearning for Zion Ranch Đền thờ Eldorado, Texas



Trang trại Yearning for Zion Ranch còn được gọi tắt lả trang trại YFZ, có diện tích là 7Km2, nằm bên ngoài thành phố Eldorado thuộc quận Schleicher County, bang Texas. Trang trại cách thành phố San Angelo 72km.

Bên trong có một đền thờ diện tích 2,700m2 do giáo chủ Warren Jeffs xây cất ngày 1-1-2005. Ngoài ra cũng có những toà nhà bằng gạch làm nhà hội họp và chỗ ở của thành viên. Có máy phát điện, vườn hoa, trường học…

Cộng đồng giáo phái FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) gồm 700 thành viên sống bên trong trang trại, gần như biệt lập với bên ngoài.





2.2. Cuộc đột kích

Ngày 29-3-2008, chính quyền bang Texas nhận được cú điện thoại của một phụ nữ, tự nhận tên là Sarah, 16 tuổi, cho biết cô là nạn nhân của một vụ tấn công thân thể, và tình dục ở giáo phái đa thê FLDS tại trang trại Yearning for Zion Ranch, bên ngoài thành phố Eldorado, Texas.

Sau đó, chính quyền truy ra người gọi điện thoại là một phụ nữ lớn tuổi tên Rozita Swinton, bà nầy bị đưa ra tòa vì tội chơi trác, đánh lừa (Hoax).

Tuy nhiên chính quyền Texas cũng mở cuộc hành quân quy mô, tấn công vào khu vực của giáo phái nầy, lực lượng gồm các xe bọc thép, thiết vận xa M-113, đơn vị SWAT (Special Weapons and Tactics), đơn vị bắn tỉa và trực thăng...

Lực lượng cảnh sát không gặp một chống cự nào cả. Cảnh sát và cơ quan Bảo Vệ Trẻ Em CPS (Child Protective Service) mở cuộc lục soát toàn diện, bao gồm các tủ sắt, các ngăn kéo, giường ngủ…Họ tìm thấy chứng cớ về những thanh niên trên 18 tuổi đã thực hiện quan hệ tình dục với những thiếu nữ vị thành niên từ 12, 13 tuổi, và nhiều em ở tuổi nầy đã mang thai và đã sinh con. Luật pháp bang Texas cấm thiếu nữ vị thành niên (dưới 18 tuổi) kết hôn, và cấm đàn ông quan hệ tình dục với người vị thành niên (Sexual conduct with a minor).

Ngày 8-4-2008, phát ngôn viên chính quyền cho biết có 416 trẻ e, và 133 phụ nữ đã được đưa ra khỏi trại. Đến tạm trú tại hai nơi là đồn Fort Concho và Wells Fargo, Texas, dưới sự quản lý của cơ quan Bảo Vệ Trẻ Em (CPS).





416 trẻ em và 133 phụ nữ đã được đưa ra khỏi trại



Hàng trăm phụ nữ tình nguyện rời khỏi trang trại để đi theo con em. Trẻ em dưới 4 tuổi được sống chung với những bà mẹ cho đến khi các thử nghiệm DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) xác định trẻ nào là con đẻ của ai thì mới được sống với mẹ ruột của chúng.

DNA=Deoxyribo Nucleic Acid. chứa những yếu tố đặc điểm của riêng một người, giống như dấu chỉ tay của mỗi người, căn cứ vào đó để nhận diện một người, không ai giống ai cả. Đồng thời nó chứa yếu tố di truyền, từ cha hặc mẹ đến các con, căn cứ vào để xác định con nào của cha mẹ nào

Ngày 24-4-2008, chính quyền cho biết có 25 thiếu nữ đã sanh con ở tuổi dưới 18. 53 thiếu nữ từ 14 đến 17 tuổi đang mang thai.

Ngày 30-4-2008, đại diện cơ quan Bảo Vệ Trẻ Em CPS cho biết, họ đã phát hiện ra 41 trẻ em bị bể và gãy xương.

Căn cứ vào nhật ký của một số em trai, cơ quan CPS đưa thêm các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với những bé trai.

Mười hai bé gái từ 12 đến 15 tuổi bị cưỡng bức kết hôn, trong đó 7 em đã có hơn một đứa con.





1). Không biết ai là con của ai?

Chính quyền gặp khó khăn là không thể xác định được đứa trẻ nào là con ruột của bà mẹ nào, vì một gia đình gồm một người chồng làm cha, sống chung với 6 bà vợ và 54 đứa con, tất cả những đứa con đều gọi 6 bà vợ là mẹ, tất cả 6 bà đều là mẹ, thậm chí nhiều đứa trẻ không biết ai là mẹ đã đẻ ra chúng. Không biết trẻ nào do bà mẹ nào sanh ra, nên phải thử nghiệm DNA để xác định. Sau khi xác định thì những đứa con mới được sống chung với mẹ đẻ.

Bà Angie Voss, một nhân viên phụ trách phúc lợi trẻ em, cho biết nhiều phụ nữ thuộc giáo phái đa thê đã làm mẹ ở tuổi 13. Theo bà Voss thì khi bất cứ người đàn ông nào rời bỏ giáo phái thì vợ con của họ sẽ được chuyển giao lại cho người đàn ông khác. Đám trẻ sẽ nhận người đàn ông mới là cha. Điều nầy cũng khiến cho chính quyền không biết ai là cha thật sự của đứa trẻ.





2). 416 trẻ em của giáo phái đa thê được cho về nhà

Một thẩm phán bang Texas đã ký lịnh cho phép cha mẹ, là những thành viên trong giáo phái đa thê, được nhận lại con đã bị đưa ra khỏi trại trong vụ đột kích ngày 8-4-2008. Lý do là những trẻ em nầy không bị nguy hiểm cấp thời.

Phán quyết có kèm theo những điều kiện:

Cha mẹ không được di chuyển ra khỏi bang Texas.

Cha mẹ không can thiệp vào tiến trình điều tra, và phải cho các em được đi khám bịnh khi cần thiết.

Một người đại diện cho giáo phái cho biết, họ sẽ đề ra một quy luật mới là các thiếu nữ vị thành niên không được phép lấy chồng.





3). Những bản án sau cuộc đột kích



Qua điều tra và thẩm vấn, chính quyền đã có bằng chứng về những bé gái vị thành niên, từ tuổi 12, 13 đã bị bắt làm vợ, trong đó nhiều trẻ đã mang thai, và đã sinh con. Sáu trong mười hai đàn ông có nhiều vợ bị kết án như sau:

Ngày 10-11-2009. Raymond Jessop bị phạt 10 năm tù và 8,000 USD về tội tấn công tình dục một thiếu nữ 16 tuổi vào ngày 19-11-2004.

Ngày 8-12-2009. Alan Keate lãnh bản án 33 năm tù giam vì đã có một đứa con với một bé gái 15 tuổi.

Ngày 22-1-2010. Michael George Emack, nhận bản án 7 năm tù vì đã có đứa con với thiếu nữ 15 tuổi vào ngày 5-8-2004.

Ngày 5-2-2010, Warren S. Jeffs, thủ lãnh giáo phái đa thê FLDS, nhận thêm một bản án tù 20 năm và tiền phạt 10,000 đô la, vì đã tấn công tình dục vào các bé gái 12 và 15 tuổi. Tù giam 20 năm nầy được cộng thêm với án tù chung thân ở phiên toà khác.

Ngày 19-3-2010. Merril Leroy Jessop lãnh án tù 75 năm về các tội tấn công tình dục trẻ em vì tội cưới bất hợp pháp và làm cha một đứa con do bé gái 15 tuổi sinh ra.





Cô vợ trẻ con của Jeffs. Khuôn mặt bị làm nhòe trong những hình ổ tòa

Cô gái mới 15 tuổi khi có một đứa con với Warren Jeffs



Ngày 26-4-2010. Lehi Barlow Jeffs bị phạt 8 năm tù giam, khi tuyên án “có tội” (Guilty) về tấn công tình dục với bé gái vị thành niên.

Ngày 28-1-2011. Warren Steed Jeffs thủ lãnh giáo phái bị tuyên án “có tội” vì tấn công tình dục gia trọng với một bé gái, bị tù giam 20 năm nữa, tất cả: một án chung thân và 2 án 20 năm.

Nhìn tổng quát thì thấy những thành viên đa thê nầy không những muốn có nhiều vợ mà còn thích ấu dâm nữa.





3* Tổng quát về giáo phái đa thê FLDS





3.1. Giáo phái FLDS

Giáo Hội Ki Tô Chính Thống của những vị Thánh sau cùng (FLDS= Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) có khoảng từ 6,000 đến 10,000 tín đồ, ở những thành phố: Hildale (Utah), Colorado City (Arizona), Eldorado (Texas), Westelife (Colorado), Creston, Bountiful và Pringle (South Dakota).

Tổng hành dinh đặt tại Eldorado bang Texas.

Sau khi Warren Jeffs ngồi tù, người lãnh đạo giáo phái không được tiết lộ, nhưng đài CNN phổ biến tài liệu cho biết, Warren Jeffs vẫn điều hành giáo phái từ trong nhà giam.





3.2. Chủ trương của FLDS

Giáo phái đa thê chủ trương mọi người đàn ông phải có ít nhất ba vợ mới là những môn đồ tốt và được Thượng Đế cứu rỗi. Như thế cộng đồng đa thê thuộc về chế độ phụ hệ (Patriarchal doctrine) trong đó phụ nữ phải hoàn toàn phục tùng người đàn ông trong gia đình. Nhà Tiên Tri Warren Jeffs tự cho mình là hậu duệ của Chúa Jesus Christ, có quyền quyết định ai phải lấy ai, để trở thành vợ chồng, căn cứ vào địa vị của người đàn ông trong cộng đồng, mà quyết định người phụ nữ nào là vợ của ông ta. Đó là thực hành lý thuyết Hôn nhân sắp đặt (Placement Marriage). Nam nữ không còn quyền lựa chọn vợ và chồng cho mình.

Người có nhiều vợ là môn đồ tốt. Cố giáo chủ Rulon Jeffs, cha của Warren Jeffs, có 22 vợ và 60 người con.





Tiên tri Warren Jeffs (ở trên) và “cha” Rulon Jeffs (bên dưới).

Rulon Jeffs với hai cô vợ tuổi teen



3.2. Sinh hoạt hàng ngày của những người vợ

Trong giáo phái, mọi người đều phải làm việc như nhau. Các bà vợ và chồng cùng làm chung một việc, chủ yếu là việc trồng trọt để có nhiều nông sản. Sau đó, thì học kinh sách và cầu nguyện. Cầu nguyện là việc quan trọng hàng ngày của các môn đồ FLDS. Sau khi cầu nguyện thì nghe nhạc, tuyệt đối không có Tivi, không có internet.

Phụ nữ bị cấm cắt tóc ngắn, cấm xâm mình và xỏ “lỗ tai”. Quần phải dài phủ cả mắt cá chân.





Phụ nữ trong giáo phái đa thê và các con



3.3. Phụ nữ muốn được lên thiên đàng thì phải hết mực chiều chồng và đẻ nhiều con

Nữ tín đồ muốn được lên thiên đàng thì phải hết mực chiều chồng và đẻ thật nhiều con.

Một cựu môn đồ cho biết, trong những bà mẹ của ông, tức là những người vợ của cha ông, có người mới 13 tuổi trong khi đó ông 8 tuổi.

Con gái 13 tuổi trở lên phải sẵn sàng làm vợ, vì giáo chủ có thể bắt buộc lấy chồng bất cứ lúc nào, kết hôn với ai thì cũng do giáo chủ định đoạt.

Ông Joe Jessop ở Hildale, Utah, có 5 vợ. Sinh nhật năm 88 tuổi, gia đình sum họp gồm 5 vợ, 46 con và 239 cháu nội, cháu ngoại.

Một ông đa thê khác ở Colorado City, bang Arizona, có 6 vợ, đi đâu cũng dẫn theo 6 bà, họ quàng tay nhau rất đoàn kết.

Bà Melinda Jeffs cùng với em là Susana Jeffs cùng lấy chung một ông chồng.





Các bà vợ đang vui đùa như những đứa trẻ



3.4. Sự tranh giành địa vị của các bà vợ

Carolyn Jessop tiết lộ, thật sự có sự tranh giành địa vị khi các bà vợ cùng sống chung dưới một mái nhà. Người nào được chồng cưng chiều thì có ảnh hưởng lớn trong gia đình. Đó là thực tế của cuộc sống.

Trong các bà vợ, có người già, người trẻ, người mập, người ốm, người đẹp sắc sảo, người khêu gợi hấp dẫn…nên sự tranh chấp xảy ra là việc bình thường của con người.

Trong xã hội Việt Nam ngày xưa, các cụ đa thê thì cũng chỉ có vài ba bà thôi, thế mà cũng có tình trạng than phiền như trong bài Lấy chồng chung của Hồ Xuân Hương:





“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng

Năm thì mười họa chăng hay chớ

Một tháng đôi lần có cũng không

Cố bám ăn xôi xôi lại hỏng

Cầm bằng làm mướn mướn không công

Thân này ví biết dường này nhỉ

Thà trước thôi đành ở vậy xong





4* Tiết lộ kinh hoàng của người vợ trong giáo phái đa thê





4.1. Lời tường thuật của Carolyn Jessop, một người vợ trong giáo phái đa thê.

Tôi đã bật khóc khi chứng kiến hình ảnh của 416 trẻ em và 133 phụ nữ được cảnh sát đưa đến nơi bảo vệ, được phát trên truyền hình. Họ được giải thoát khỏi nơi mà họ gọi là nhà.

Lý do tôi khóc rất đơn giản. Hình ảnh phụ nữ mặc váy dài chấm mắt cá chân, đang nắm tay những đứa bé, gợi nhớ trong tôi những ký ức khủng khiếp khó quên. Tôi đã từng là một người trong số họ.





4.2. Địa ngục trần gian

Trong số 416 trẻ em trai gái đó, nhiều bé gái từ 12 đến 17 tuổi đang mang bầu hoặc đã có con. Đám trẻ, không mấy ai biết rõ đầy đủ về tên tuổi, ngày sanh, thậm chí cha mẹ ruột của họ là ai. Một số bị đánh đập đến mức gãy xương.

Khi đến tuổi 12, 13 các em gái trong cộng đồng đa thê đó, phải chuẩn bị quan hệ tình dục với những người đàn ông tuổi gấp ba, gấp bốn lần tuổi của họ.





4.3. Địa ngục của tôi

Carolyn Jessop thuật lại. Tôi thuộc thế hệ thứ sáu, cha mẹ đều là thành viên của giáo phái đa thê, được sinh ra và lớn lên trong giáo phái có tên là Giáo Hội Ki Tô Chính Thống của những vị Thánh sau cùng (FLDS= Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), nên tôi biết rõ hơn ai hết về những khủng khiếp của đời sống bên trong trại Yearning for Zion, gần Eldorado, phía Nam Dallas, Texas.

Tôi còn nhớ, lúc nhỏ chúng tôi bị khinh miệt khi bước vào thị trấn với những chiếc áo dài nhạt màu của mình.

Dân địa phương gọi chúng tôi một cách khinh miệt là “lũ đa thê”, đôi khi họ còn ném đá vào chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi nhận ra rằng những lời thuyết giảng của giáo chủ là đúng, nên tin rằng “Những người ở thế giới bên ngoài là quỷ dữ”.

Năm 1986, khi tôi 18 tuổi, tôi bị bắt buộc phải lấy một người đàn ông xa lạ, 50 tuổi là một thành viên của giáo phái.

Người trong giáo phái cho đó là việc tự nhiên. Khi người lãnh đạo quyết định, thì mọi người phải chấp hành không lưỡng lự, nhưng tôi do dự khi bị bắt phải lấy một người chồng 50 tuổi và đã có 3 vợ, tôi là vợ thứ tư, và sau đó, ông ta cưới thêm hai vợ nữa là 6.

Suốt 15 năm, tôi phải chịu đựng người chồng Merril Jessop. Năm 35 tuổi tôi có 8 con, 5 trai 3 gái. Tổng cộng Jessop có 6 vợ, 54 con.

Chồng tôi là người thân cận với giáo chủ Warren Jeffs. Có lần tôi phàn nàn với giáo chủ về cách cư xử của chồng tôi, thì bị ông ta mắng chửi tôi là ngu xuẩn. Từ đó tôi không bao giờ than vãn nữa, ngay cả không được hôn con, không được ôm con vào lòng, đó là lịnh cấm của giáo phái.

Một lần, đứa con gái 12 tuổi của tôi, Betty Jessop, bị giam giữ như một người tù trong nhà của giáo chủ suốt ba ngày. Tôi không giám tin rằng, không có những gì đã xảy ra cho con bé.

Vào tháng 4 năm 2003, ở 35 tuổi, chỉ có 20 đô la trong túi mà tôi đã bỏ chạy cùng 8 đứa con.

Sau đó, tôi được mời ra tòa làm chứng, xác nhận những hành động dâm ô của giáo chủ.





4.4. Tuổi thơ của Carolyn Jessop

Tôi không có một tuổi thơ bình thường. Cha tôi không muốn cho tôi theo học ở trường bình thường bên ngoài, mà phải theo học trường của giáo hội.

Đàn ông trong giáo phái được đi lại tự do, nhưng phụ nữ muốn ra ngoài thì phải có giấy phép, thậm chí tự biến mình thành tù nhân khi liên tục mang thai.

Khi 6 tuổi, tôi quả thật đã bị tẩy não nên tôi nói với mẹ rằng: “Mẹ, con nghĩ rằng cha cần phải có thêm một người vợ mới”. Quả thật, sau đó cha tôi nhận thêm một bà, do giáo chủ ban thưởng. Ngay thuở bé, tôi đã phát hiện một điều kỳ lạ, là nhiều phụ nữ mang kiếng đen, mà sau nầy mới biết là mặt mày bầm dập, do bị đánh đập. Việc đánh đập xảy ra thường xuyên trong nhà chúng tôi, mẹ tôi đánh đập hai người chị gái và tôi hầu như hàng ngày, từ những cái tát cho đến những trận đòn bằng dây thắt lưng rách da nứt thịt.

Tôi chưa hề nói với cha tôi việc đánh đập đó, vì đó là điều phải chấp nhận trong văn hóa của chúng tôi. Những gì mẹ tôi làm không phải là “ngược đãi trẻ con” mà là phương pháp giáo dục được giáo phái chủ trương.





4.5. Về vấn đề tình dục

Là một thiếu nữ đang lớn, tôi băng khoăn tại sao chúng tôi không bao giờ được dạy về vấn đề tình dục. Giáo phái chủ trương tình dục là cái gì mà người chồng phải dạy cho vợ của họ.





4.6. Hôn nhân bắt buộc

Khi 17 tuổi, tôi làm trợ giáo một năm ở trường của giáo hội. Khi 18 tuổi, tôi ước muốn trở thành một bác sĩ nhi khoa. Tôi nói với cha tôi về ước nguyện đó, ông cho tôi biết sẽ trình lên giáo chủ. Một vài ngày sau, cha tôi đánh thức tôi dậy và cho biết: “Cha có cơ hội được nói chuyện với giáo chủ, ông ấy nói con có thể đi học để làm giáo viên, nhưng trước hết con phải lấy chồng, đó là ông Merril Jessop”.

Ông Merril Jessop 50 tuổi, đã có 3 vợ. Tôi kinh hải vì tôi học cùng lớp với các con ông ta, và bây giờ trở thành một trong những bà mẹ của chúng.

“Ông Merril nghĩ sao về cuộc hôn nhân nầy?- Ông ấy cảm nhận ra sao khi cưới một đứa trẻ?”, tôi hỏi cha tôi như thế.

Cha tôi đáp một cách rất đơn giản: “Ồ, ông ta đã từng làm việc nầy nhiều lần rồi chả có gì quan trọng đối với ông ta cả. Và chúng ta phải thu xếp, tổ chức đám cưới vào thứ bảy tuần nầy”. Tôi choáng váng. Tương lai vụt mất vì tôi biết rằng, khi lấy chồng thì phụ nữ phải phục tùng chồng và người chồng quyết định tất cả. Cha tôi tiếp tục nói với tôi: “Nhà Tiên tri của Thượng đế đã phán truyền điều nầy, thì con phải xem đó là phúc lành. Con không được nghi ngờ điều đó, và phải cương quyết ngăn chặn quỷ dữ can thiệp vào tình cảm của con”.





5* Cuộc chạy trốn





Tôi bắt đầu bí mật phác thảo ra kế hoạch chạy trốn khỏi chồng tôi, khỏi giáo phái đa thê và người lãnh đạo Warren Steed Jeffs. May mắn thay, tôi đã thoát khỏi sự dò xét và theo dõi của chồng và của giáo chủ.

Ngày 21-4-2003, gần 4 giờ 30 sáng. Tôi nhét 8 đứa con vào một chiếc xe tải nhỏ, lái ra khỏi khu liên hợp (Compound). Đứa con gái 12 tuổi của tôi gào thét: “Mẹ, mẹ đừng đánh cắp chúng con, chú Warren Jeffs sẽ tới và mang chúng con về. Chúng con không thuộc về mẹ, mà thuộc về nhà tiên tri Warren Jeffs”. Trẻ con bị nhồi sọ là thế.

Sau hơn 5 giờ trên đường tẩu thoát, chúng tôi đến thành phố Salt Lake City tìm nơi ẩn náu.

Trong nhiều tiếng đồng hồ, chồng tôi, Merril Jessop, săn tìm tôi như săn một con mồi. Nhưng tôi không quan tâm, thà chết còn hơn sống như thế, cho dù chỉ trong phút giây.

Ba năm sau đó, tôi bị lôi cuốn vào những vụ kiện về quyền nuôi dưỡng các con và về tự do của mình.

Tôi tiếp tục đấu tranh với quá khứ. Tôi biết tôi bị tẩy não nhưng tôi vẫn chiến đấu để giải phóng bản thân ra khỏi học thuyết đã bị nhồi nhét từ lúc mới sanh ra.

Năm 2007, Carolyn là đồng tác giả với Laura Palmer, xuất bản cuốn tự truyện tên Scape.





Cuốn tự truyện Escape (Chạy trốn)của Carolyn Jessop



Trong cuốn tự truyện, Carolyn cho biết cô phải thường xuyên chịu đựng mối quan hệ tình dục không mong muốn với người chồng Merril Jessop.

Năm 2008, nữ diễn viên điện ảnh Catherine Heigh tuyên bố đã ký hợp đồng sản xuất phim dựa vào cuốn tự truyện Escape của Carolyn Jessop.

Ngày 4-5-2010, Carolyn cho xuất bản cuốn Chiến Thắng: Những bài học của một người sống sót sau cuộc sống trong giáo phái đa thê. (Triumph: Life After the Cult, a Survivor’s Lessons). Nội dung nói về việc thắng kiện, Carolyn được quyền nuôi dưỡng tất cả các con, và toà án buộc Jessop phải cấp dưỡng tiền nuôi các con kể từ khi trốn thoát với số tiền là 148,000 USD, và trợ cấp suốt đời cho đứa con khuyết tật Harrison. Đến năm 2010, Merril Jessop không trả tiền cấp dưỡng, và luật sư của Carolyn cho biết, Merril có thể ngồi tù vì không thi hành bản án.





3.4. Vài nét về người vợ của giáo phái đa thê: Carolyn Jessop





Carolyn Jessop Gia đình 6 bà vợ của Warren Jessop



Carolyn Jessop sinh nhày 1-1-1968 tại Hildale, Utah. Jessop là họ của chồng, ông tên Merril Jessop. Tên họ thật là Carolyn Blackmore. Cô là vợ thứ tư trong 6 người vợ của chồng.

Carolyn có 8 con: Arthur, Betty, LuAnne, Patrick, Andrew, Merrilee, Harrison và Bryon. Carolyn thuộc thế hệ thứ sáu trong cộng đồng giáo phái đa thê, được sinh ra và lớn lên trong giáo phái đa thê FLDS. (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints). Cha cô tên là Arthur Blackmore, đương nhiên là người có nhiều vợ.

Về tình cảm, Carolyn ngăn cách giữa cha và mẹ, vì người cha luôn luôn trấn áp mẹ, và người mẹ đã trút hết những cơn giận lên đầu những đứa con.





5* Tội ác của giáo chủ đa thê Warren Jeffs





5.1. Vài nét về Warren Jeffs, thủ lãnh phái đa thê FLDS.





Warren Jeffs, thủ lãnh phái đa thê FLDS



Warren Steed Jeffs sinh ngày 3-12-1955 tại Sacramento, California. Cha lả Rulon Jeffs, mẹ tên Merilyn Steed. Năm 2002, Warren lên kế vị cha lãnh đạo giáo phái FLDS (Giáo hội Kitô Chính thống của những vị Thánh cuối cùng).

Khi chết, người cha để lại 22 người vợ và 60 đứa con. Trong vòng một tuần lễ sau đó, Warren tiếp quản nắm quyền sở hữu 20 bà vợ của cha, trừ hai người, một thoát ly ra khỏi cộng đồng đa thê, và một kết hôn với người cháu của Jeffs. Tài liệu không nói đến người vợ của cha, là người đã đẻ ra Warren Jeffs, tức là mẹ của ông ta đã thuộc quyền sở hữu của ai.





5.2. Vợ con của thủ lãnh Warren Jeffs





Vợ của Warren Jeffs cùng mỉm cười một cách hạnh phúc



Warren Jeffs có 80 vợ, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi, 12 người ở tuổi 14. Ông nầy có 56 đứa con, trong đó có 31 con gái.

Warren tuyên bố, Thượng đế cho ông biết là ông sẽ có 100 người vợ vào cuối năm 2006.

Ở vai trò giáo chủ, Warren Jeffs là người duy nhất có quyền quyết định tác hợp vợ chồng giữa ai với ai, ngay cả quyết định “bàn giao” vợ và các con của những những thoát ly ra khỏi cộng đồng, cho người đàn ông nào đó do thủ lãnh chọn.

Năm 2004, Warren Jeffs trục xuất 20 thành viên ra khỏi cộng đồng đa thê, trong đó có thị trưởng thành phố Colorado City tên là Dan Barlow, rồi chuyển giao những vợ, con của Barlow cho những người đàn ông khác. Do đó, nhiều thành viên của giáo phái có đến mấy chục người vợ và hàng trăm con cháu.

Các nhà chỉ trích cho rằng, vì đa thê, đàn ông có nhiều vợ, đưa đến việc khan hiếm cô dâu, từ đó nẩy sinh ra tình trạng khó lường là kết hôn với trẻ vị thành niên, ngược đãi trẻ em và loạn luân.

Warren Jeffs sở hữu tất cả những bất động sản, bao gồm nhà cửa mà các thành viên đang cư ngụ, tài sản lên hơn 100 triệu đô la.





5.2. Tội ác phía sau cái mặt nạ “Nhà Tiên Tri”

1). Bì tù chung thân cộng thêm 20 năm tù giam







Từ năm 2005, Warren Jeffs phải đối diện với những vụ kiện bao gồm những vụ lạm dụng tình dục, cả những bé trai và bé gái vị thành niên. Hắn phải chạy trốn nhiều nơi khác nhau. Luôn luôn có cận vệ vũ trang bảo vệ.

Tháng 4 năm 2006, Warren bị cảnh sát bang Utah truy nã về tội đồng phạm tội cưỡng hiếp một cô gái 14 tuổi.

Ngày 5-7-2006, FBI đã đưa tên Warren Jeffs vào danh sách 10 tên tầm nã đang lẫn trốn. (FBI Top Ten Most Wanted Fugitives list) với tiền thưởng 60,000 USD cho ai cung cấp tin tức về can phạm. Sau đó tăng tiền thưởng lên 100,000 USD.

Ngày 28-8-2006, khoảng 9 giờ tối, cảnh sát công lộ đã chận chiếc xe Cadillac Escalade trên xa lộ xuyên bang số 15 thuộc Clark County, phía Bắc Las Vegas, bang Nevada. Lý do bị chận lại là bảng số xe không đọc được. Thế là nhà tiên tri sộ khám. Cảnh sát tịch thu 4 máy vi tính, 16 cell phones, 12 cặp kiếng đen và 55,000 tiền mặt. Trong xe còn có người vợ cưng nhất tên Naomi Jessop Jeffs mà ông tiếp thu từ người cha hồi năm 2002.

Ông ta bị đưa ra xét xử tại toà án Saint George bang Utah.

Ngày 25-9-2007, bồi thẩm đoàn tuyên bố “có tội” (Guilty) về hai tội: lạm dụng tình dục trẻ em và tội hiếp dâm, lãnh hai bản án: tù chung thân và 20 năm tù giam. Ngày 28-1-2011, Jeffs nhận thêm một án tù 20 năm và 10,000USD tiền phạt về tội tấn công tình dục trong trường hợp gia trọng.





2). Warren Jeffs gieo rắc hận thù chủng tộc

Vào mùa Xuân năm 2005, một phúc trình cho biết, Trung tâm Southern Poverty Law Center đã xếp giáo phái FLDS vào nhóm “gieo rắc hận thù chủng tộc”, vì giáo chủ thường đưa ra những lời dạy nặc mùi kỳ thị. Warren Jeffs đã nói nhiều lần câu như sau: “Giống da đen là giống mà ác quỷ thường nhập vào thân xác để mang tai họa đến cho loài người ở hành tinh nầy”. Giáo luật cũng chủ trương “dùng máu để chuộc tội”.

Một cựu thành viên của giáo phái nầy, ông Robert Richter đã cho tờ báo Phoenix News Times biết rằng, chính Warren Jeffs đã từng nhắc đến điều nầy trong thuyết giảng, và yêu cầu ông Richter chế ra một lò đốt nhiệt độ cao để hủy diệt tất cả chứng cớ DNA của người bị xử, chuộc tội bằng máu.

3). Lạm dụng tiền trợ cấp của chính phủ

Giáo chủ nầy khuyến khích những người vợ trong cộng đồng đa thê, khai là mẹ độc thân có con (single mother) để nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Bản báo cáo cho biết, chỉ riêng phụ nữ thuộc cộng đồng đa thê cư ngụ tại thành phố Colorado City, bang Arizona, đã nhận 6 triệu đô la tiền trợ cấp Single mother trong năm 2003.





5.3. Warren Jeffs đối diện với những vụ kiện

1). Những vụ kiện

Tháng 7 năm 2004, người cháu trai tên Brent Jeffs đệ đơn kiện ông chú Warren Jeffs về tội xâm hại tình dục qua đường hậu môn, trong thời gian những năm 1980. Ngoài Brent ra, còn nhiều thanh niên khác tuyên bố đã bị thủ lãnh đa thê lạm dụng tình dục. Trong các nạn nhân, có Clayne Jeffs, đã tự tử bằng súng.

Tháng 2 năm 2003, Warren Jeffs bắt buộc cô gái Elissa Wall, 14 tuổi, phải làm vợ của của người anh họ 19 tuổi. Elissa đã van xin thủ lãnh, chờ cho cô lớn lên và sau đó sẽ lấy người đàn ông khác, chớ không lấy anh họ. Nhưng Warren không thay đổi quyết định, thế là cô gái 14 tuổi bị bắt buộc phải lấy chồng, và từ đó sinh ra tội bị cưỡng hiếp nhiều lần. Elissa bị sẩy thai nhiều lần, cuối cùng cô tìm cách trốn thoát khỏi thế giới đa thê đó.





2). Tuyệt thực trong tù





Warren Jeffs tuyệt thực dài hạn trong nhà giam



Warren Jeffs tuyệt thực dài hạn trong nhà giam, sức khỏe rất yếu do nhịn ăn nên phải đưa vào bịnh viện. Tháng 8 năm 2009, một phán quyết của tòa án cho thực hiện cưỡng bách việc tiếp thức ăn vào cơ thể (Force feeding), là đưa thực phẩm vào bao tử bằng ống plastic thông qua miệng hay lỗ mũi.

Vào tháng 12 năm 2012, Jeffs tuyên bố ngày tận thế sẽ đến trước năm 2013 và thông báo cho môn đồ biết để chuẩn bị cho ngày tận thế.





6* Lợi dụng niềm tin tôn giáo để làm bậy





Mấy cha nội tay tổ đa dâm, ấu dâm, mượn tôn giáo, lợi dụng niềm tin của tín đồ để làm chuyện tồi bại, phạm pháp nghiêm trọng.

Không phải chỉ có giáo phái đa thê FLDS ở Texas, mà trước đây cũng ở Waco, Texas, đã có một giáo phái đa thê tương tự, đó là Branch Davidians do giáo chủ David Koresh thành lập. Koresh tên thật là Vernon Wayne Howell là cha của 12 đứa con với năm ba người vợ, trong đó có người mang bầu ở tuổi 12.

Lực lượng chính phủ tấn công và bao vây trại Davidians suốt 51 ngày, giao tranh ác liệt xảy ra giữa hai bên. Cuối cùng vào tháng hai năm 1993, giáo chủ cho nổ mìn tự sát tập thể làm chết 76 người trong đó có 21 trẻ em và hai phụ nữ mang thai.

Tôi có một đứa học trò, một nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền, con của Trung tá Nguyễn Hữu Tấn ở Trường Bộ Binh Thủ Đức. Tên Nga Nguyễn. Nga theo gia đình đến Mỹ theo diện HO.

Trong một cuộc giải phẩu mất máu, bịnh viện yêu cầu gia đình ký giấy chấp thuận cho tiếp máu. Nhưng người chồng của Nga không đồng ý. Cha mẹ của Nga cố thuyết phục, thiếu điều quỳ lạy con rể, nhưng không có kết quả vì có mấy người ở nhà thờ đến bịnh viện làm áp áp lực, chống tiếp máu. Cho rằng giáo điều của tôn giáo cấm việc nầy.

Kết quả, em Nga Nguyễn chết vì người chồng là tín đồ quá sùng đạo.





7*. Kết luận



Sự thật kinh hoàng của giáo phái đa thê ở Texas là công khai thực hiện ấu dâm, cưỡng dâm, hiếp dâm, loạn luân và đa thê. Những điều không thể tưởng tượng được, là ở thế kỷ 21 mà còn một số nữ công dân Hoa Kỳ chấp nhận làm vợ chung cho một người chồng.

Qua câu chuyện có thật nầy, tưởng chừng như nó đã xảy ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh giữa rừng già châu Phi vậy. Sinh hoạt của cộng đồng đa thê nầy cũng được xem như nó diễn ra vào những thế kỷ trước, chớ không phải ở tại một quốc gia văn minh tiến bộ như Hoa Kỳ hiện nay.

Tại sao trên đời nầy lại còn có niềm tin và quan niệm sống quái gở đến như thế? Các tay tổ đa dâm và ấu dâm đều lợi dụng niềm tin tôn giáo để làm tầm bậy.





Trúc Giang

Minnesota ngày 5-7-2021