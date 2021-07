Trump và Trump Organization Gian Lận Ở Nhiều Lãnh Vực, Trump Sẽ Bị Truy Tố

Trong vài ngày qua báo chí đã loan tin Trump Organization, một công ty gia đình, và Allen Weisselberg, Tổng Giám Đốc Tài Chánh của công ty đã bị tòa án hình sự Manhattan, New York buộc vào 15 tội nghiêm trong (felony counts) liên quan đến âm mưu gian lận thuế trong 15 năm kể từ 2005, bao gồm tội cướp đoạt (defraud), mưu phản (conspiracy), gian lận thuế, giả mạo hồ sơ thuế, giả mạo hồ sơ kinh doanh.

Cựu Tổng Thống Donald Trump không bị buộc tội trong phiên tòa tại thành phố New York vào ngày 1-7-2021 vừa qua. Tuy nhiên ông có rất nhiều rủi ro bị kết án hình sự trong những ngày tháng sắp tới, chậm nhất có thể vào cuối năm nay, dựa trên sự kiện và tài liệu đã được công khai hóa bao gồm hồ sơ tòa án, những bài tường thuật của báo chí, tài liệu quốc hội, và những nguồn khác.

Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letilia James và Chưởng Lý Quận Hạt Manhattan Cyrus Vance, Jr. từng công khai tuyên bố nguyên tắc của cuộc điều tra liên quan đến cựu Tổng Thống Trump và Trump Organization là trách nhiệm về ai người đó chịu. Giá trị căn bản của luật pháp Hoa Kỳ là không ai, dù quyền cao chức trọng bao nhiêu, cũng không đứng trên pháp luật.

TIỀN ĐÚT LÓT STORMY DANIELS

Bằng chứng cho thấy rằng Donald Trump đã chỉ thị Michael Cohen, luật sư cá nhân của ông, bí mật trả tiền cho hai phụ nữ để mong liên hệ tình dục của ông với hai người này không bị tiết lộ làm hại cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Điều này vi phạm luật tranh cử của Hoa Kỳ và nó rất có thể đã thay đổi kết của bầu cử 2016.

LS Cohen được hoàn trả những số tiền này qua Trump Organization nhưng sổ sách của công ty đã không ghi lại chính xác. Số tiền $130,000 ông Cohen trả cho cô đào Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford), được Trump Organization bồi hoàn nhưng ghi là “chi phí pháp lý” (legal expenses). Tổng cộng Cohen được hoàn trả là $420,000 vào cuối năm 2017, bao gồm $60,000 liên quan đến những chi phí tranh cử. Việc Trump liên hệ đến những chi tiêu trên đây đã được ghi chú đầy đủ trong hồ sơ kết tội Cohen trước đây. Hiện nay Cohen còn đang ở trong thời gian thi hành bản án này.

PHÚC LỢI BÊN LỀ

Một trường hợp giả mạo sổ sách kế toán tương tự liên quan đến “phúc lợi bên lề” (fringe benefits) dành cho Allen Weisselberg và một vài người trong gia đình của ông. Phúc lợi bên lề bao gồm học phí, tiền thuê chung cư và xe hơi. Tỗng số phúc lợi bên lề dành cho Weisselberg trị giá $1.76 triệu. Tiền thuế trên $1.76 triệu là $900,000 Wesselberger đã không trả mà trái lại ông còn được hưởng tiền thuế bồi hoàn là $133,000.

Tòa án hình sự Mahattan, New York đã kết tội Weisselberg và Trump Organization về giả mạo sổ sách và trốn thuế liên quan đến phúc lợi bên lề. Trump hay biết tất cả mọi chi tiêu của Trump Organization và nổi tiếng là một quản trị gia vi mô (micro-manager). Bằng chứng trong hồ sơ tòa án cho thấy chính cựu Tổng Thống Trump đã ký chí phiếu hàng chục ngàn dollar để trả học phí cho cháu của Weisselberg.

Khi dùng lợi tức bên lề để trả công cho nhân viên, Trump Organization đã không khấu trừ lương của nhân viên để trả thuế lương bổng cho chính phủ.

CHI PHÍ MIỄN THUẾ

Trump Organization khai đã trả $26 triệu cho chi phí tư vấn (consultant fee). Nhều phần số tiền này thực sự dùng để trả cho những người trong gia đình của Trump nhưng Trump Organization khai man là chi tiêu được khấu trừ vào lợi tức để không phải trả thuế (deductible expenses).

Ngoài ra, Trump Organization khai đã chi tiêu $45 triệu cho việc bảo vệ môi trường liên quan đến hai tài sản của công ty. Số tiền này cũng được Trump Organization xem là chi tiêu được khấu trừ vào lợi tức của công ty.

Trong 10 năm của 15 năm vừa qua, Trump không trả thuế lợi tức liên bang một xu nào, và chỉ trả $750 thuế lợi tức liên bang mổi năm trong 2016 và 2017 nhờ số tiền trừ thuế và đang là một trong những điều mà những công tố viên đang điều tra về cá nhân cựu Tổng Thống Trump.

LỪA BỊP BẢO HIỂM VÀ NGÂN HÀNG

Trump Organization bị tố cáo là đã thổi phồng trị giá tài sản để xin vay nợ và mua bảo hiểm. Trong khi đó lại dùng những con số khác để khai thuế. Cá nhân Trump rõ ràng đã biết rõ và chỉ thị những điều này. Trong khoảng thời gian 2005 đến 2016 của cuộc điều tra, Trump là sở hữu chủ và là chủ tịch của Trump Organization. Weisselberg chỉ là Tổng Giám Đốc Tài Chánh (chief finance officer) của công ty. Trump chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Trump Organization.

Tài liệu về thuế tại thành phố New York của Trump Organization do ProPublica tìm được vào tháng 10, 2019 cho thấy có nhiều điểm mâu thuẫn. ProPublica là một tổ chức vô vị lợi có trụ sở ở Manhattan, thành phố New York.

Trump Organization khai lợi tức từ việc cho thuê nhà với cơ quan cho vay tiền gấp đôi con số khai với sở thuế vào cùng một năm 2017. Tài sản ở 40 Wall Street bị lỗ dù giá cho thuê dưới mức thị trường. Do đó cần phải vay một số tiền lớn mới có thể giúp cơ sở này đứng vững. Trump Organization đã phải khai man nhiều thứ để có thể vay nơ như nâng cao tỉ lệ thuê với chiều hướng gia tăng, chi phí thấp.

Một số khai báo mâu thuẫn khác liên quan đến tài sản ở Wall Street bao gồm (1) Chi phí bảo hiểm vào 2017 là $744,521 theo hồ sơ khai thuế, trong khi đó con số này là $457,414 theo hồ sơ vay nợ. (2) Trump Orgnization khai trả thuế cho thuê nhà cho chính phủ vào 2015 là $1.65 triệu. Cuộc điều tra cho thấy Trump Orgnization chỉ trả có $1.24 triệu.

Trường hợp của Trump International Hotel and Tower tương tự như vậy. Đối với cơ quan thuế vụ Trump Organization khai thu được tiền cho thuê là khoảng $822,000 trong năm 2017, nhưng đối với cơ quan cho vay tiền, Trump Orgnization khai thu được tiền cho thuê là $1.67 triệu.

Theo những chuyên viên về tài chánh và thuế vụ, hồ sơ thuế và hồ sơ vay tiền có thể có những con số khác nhau. Nhưng trong trường hợp của Trump Orgnization, những sự sai biệt quá lớn không thể giái thích một cách hợp lý. GS Nancy Wallace của University of California – Berkeley, chuyên về tài chánh và bất động sản, nói rằng những sự khác biệt này là dạng gian lận (versions of fraud), Những thứ này không tốt và không tốt tức là có tiềm năng có tội.

LỐI THOÁT CỦA WEISSELBERG

Theo Martin Sheil, một cựu chuyên gia của IRS, Weisselberg hiện nay có ba lựa chọn.

(1) Chống lại buộc tội và sẽ phải chịu kết án (rất có thể là 2-6 năm hoặc nhiều hơn trong nhà tù của New York).

(2) Nhận tội nhưng không hợp tác với công tố viên (rất có thể lãnh 1 năm tù).

(3) Nhận tội và hợp tác (được tạm tha bổng và bị phạt dân sự).

Ngoài Weisselberg, vợ, con trai và cháu của ông cũng bị liên lụy đến vụ án của Trump Organization vì cả hai cũng nhận được phúc lợi bên lề của Trump Organization mà không khai thuế. Riêng con trai của Weisselberg còn làm việc với Trump Organization. Jeff McConney, kiểm sát viên (controller) lâu đời của Trump Organization, đã hợp tác với công tố viên và đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, chưa kể đến Michael Cohen, cựu luật sư của Trump. McConney đã được miễn truy tố theo luật của New York.

Jennifer Weisselberg, con dâu cũ của Allen Weisselberg lâu nay cũng đã hợp tác với công tố Viên. Cô này đã cung cấp hồ sơ ly dị với Barry, con trai của Weisselberg cho các công tố viên. Hồ sơ có đầy đủ chi tiết về lương bổng và phúc lợi bên lề hai vợ chồng nhận được từ Trump hay Trump Organization.

Luật pháp khá rõ ràng. Nhiều chứng cớ hiển nhiên. Xem ra lối thoát duy nhất còn lại đối với Weisselberg là nhận tội và hợp tác với các công tố viên để đưa mọi việc ra ánh sáng. Trong trường này cựu Tổng Thống Trump với sắc suất rất cao sẽ không tránh khỏi nhà tù.

Theo kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm với tòa án, Weisselberg trong tình trạng hoang mang lo sợ, cần vài ngày hay vài tuần để nhận thức quyết định thế nào cho hợp tình và hợp lý với bản thân và với vợ con.

Mặt khác, Weisselberg có thể cương quyết trung thành với Trump sau nửa thế kỷ làm việc cho công ty gia đình, bảo vệ Trump, dù phải chịu thiệt thòi.

NGÕ CỤT CỦA TRUMP

Một trong những võ khí của Trump để cố thoát ra khỏi vụ án này là chối bỏ mọi trách nhiệm đối với những việc xẩy ra ở Trump Organization. Đây là một vấn đề dễ thấy và tốn thời gian của tòa.

Những kế toán viên, thư ký, người giữ sổ sách, và những nhân viên khác không chịu trách nhiệm về những việc những người giám sát bảo làm và không nhận được phúc lợi nào khi thi hành nhiệm vụ. Trump phải chứng minh hoàn toàn nhờ vả vào những chuyên viên nếu muốn đổ lỗi hết cho họ, nhưng không dễ dàng chút nào. Dưới Weisselberg còn nhiều nhân chứng khác. Trong trường hợp này Trump sẽ tạo mâu thuẫn, bị cô lập ngay trong nội bộ.

Trump cũng có thể đổ lỗi hết cho Trump Organization vì theo luật của New York, công ty có thể bị lãnh trách nhiệm về những vi phạm hình sự của những nhân viên cao cấp trong khi làm nhiệm vụ mà công ty giao phó. Tuy nhiên luật pháp cũng không ngăn cấm những công tố viên truy tố cá nhân những viên chức cao cấp của công ty.

Võ khí thứ hai của Trump là thời hiệu (statute of limitation). Thời hạn để truy tố những vi phạm hình sự nghiêm trọng thường là 5 năm để tránh tình trạng mất mát bằng chứng và trí nhớ phai nhạt. Thí dụ những vi phạm của Trump vào 2016 như vụ hối lộ viên chức Ukraine và cản trở công lý vào năm 2016 phải bị truy tố vào thời hạn chót là 2021. Tuy nhiên, nếu việc vi phạm tiếp diễn lâu dài và cuộc điều tra đòi hỏi, thời hạn truy tố có thể nới rộng. Luật pháp cho phép thời hiệu kéo dài thêm ba năm.

Cựu Tổng Thống Trump sẽ có những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của ông trong thời gian không còn bao xa.

