Vatican Truy Tố 10 Người, Gồm 1 Hồng Y Về Các Tội Tống Tiền, Tham Nhũng, Gian Lận, Giả Mạo, Biển Thủ, Lạm Quyền

Việc trả tự do được một số nhà hoạt động mô tả là một âm mưu của giới quân đội cầm quyền để chuyển chú ý ra khỏi cuộc đàn áp an ninh đang diễn ra. Giới quân sự cầm quyền đã bị áp lực từ các nước Tây Phương và các lân bang của Miến Điện để trả tự do hàng ngàn người bị bắt giam trong các cuộc biểu tình kể từ khi họ đảo chánh chính quyền dân cử của Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 năm nay.