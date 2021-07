Những Sự Thật Về Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Pháo bông ngày July 4







Hàng năm cứ đến ngày Lễ Độc Lập, người dân Hoa Kỳ lại tưng bừng tổ chức các buổi diễn hành, ăn Hot Dog và đi xem bắn pháo bông. Tuy nhiên các bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao chúng ta lại ăn mừng ngày 4 tháng 7? Tại sao ngày lễ này tồn tại 244 năm cho đến nay và nó có ý nghĩa lịch sử gì? Tại sao lại có pháo hoa, tại sao lại ăn Hot Dog để mừng ngày lễ Độc Lập?. Thực ra, bạn biết bao nhiêu về ngày lễ này, ngay cả đến những người yêu nước nhất cũng có thể mù mờ hay đôi khi hoàn toàn không biết gì hết. Thế nên những tiết lộ sau đây sẽ thay đổi cái nhìn của bạn về ngày lễ lịch sử này.

Có thể bạn chỉ biết ngày này là ngày Hoa Kỳ ăn mừng lễ Độc Lập. Bạn được nghỉ làm để tận hưởng một ngày nghỉ phép nên dẫn gia đình ra biển hóng mát, tổ chức ăn uống, picnic, và cùng xem pháo bông. Tuy nhiên nếu bạn hiểu rõ ý nghĩa lịch sử sâu sắc của ngày này, bạn sẽ có được 1 bức tranh toàn cảnh về đất nước mà bạn đã chọn để định cư. Bạn lại có thêm những kiến thức thú vị để làm giàu thư viện tinh thần của riêng mình hay để dạy con cháu mình về ngày 4 tháng 7 khi chúng tò mò muốn biết.





TT John Adams







1- TT John Adams có thể là người đề nghị bắn pháo bông

Một số người đã nghĩ rằng ý tưởng đánh dấu các biến cố lớn bằng pháo bông, bắt nguồn từ TT John Adams. Trong một lá thư gửi cho vợ và cố vấn chính trị, Abigail, ông gợi ý rằng "Sự sáng rực" phải là một phần của lễ kỷ niệm Ngày Độc lập trong tương lai nên lần đầu tiên Lễ Bắn Pháo Bông được tổ chức vào năm 1777. Tuy nhiên, pháo bông đã được phổ biến trong nhiều thế kỷ. Năm 1486, đám cưới của Vua Henry VII và Nữ hoàng Elizabeth I, người bắt đầu trị vì vào năm 1558, đã có pháo bông rồi. Mục đích là giữ cho những truyền thống ngoạn mục tồn tại!

Hầu hết các thương tích liên quan đến bắn pháo bông xảy ra vào, hoặc khoảng, ngày 4 tháng 7. Ngày 4 tháng 7 là một ngày bận rộn tại các bệnh viện ở Mỹ, và phần lớn là do các vụ tai nạn liên quan đến bắn pháo bông tại nhà. Theo một báo cáo về pháo bông hàng năm của Ủy ban An Toàn Sản phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ của năm 2018, ước tính có khoảng 5600 ca chấn thương liên quan đến pháo được điều trị tại các bệnh viện Hoa Kỳ từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7. Con số này chiếm 62% tổng số ca thương tích do pháo bông được ước tính từ năm 2018.

Trong ngày Lễ Độc lập đầu tiên sau khi nội chiến kết thúc, một quả pháo bông ăn mừng được cho là đã bắt đầu trận đại hỏa hoạn năm 1866 ở Portland, Maine. Nó đã phá hủy 1.800 tòa nhà (bao gồm Tòa thị chính mới, Tòa nhà Hải quan, Bưu điện, một số nhà thờ và tất cả các ngân hàng của thành phố), đám cháy khiến 10.000 người mất nhà cửa.





Cuộc thi Nathan Hot Dog Contest năm 2020







2- Tại sao người Mỹ ăn Hot Dog vào ngày July 4?

Nó bắt nguồn từ một cuộc thi ăn Hot Dog(tạm dịch là xúc xích) có tên là Nathan. Năm 1916, bốn người nhập cư Hoa Kỳ đã thực hiện 1 cuộc thi ăn xúc xích của riêng họ tại khán đài Nathan trên đảo Coney. Sau đó, một cuộc thi kỷ lục đầu tiên mang tên Nathan được ghi chép và diễn ra vào năm 1972. Vào năm 2018, Joey Chestnut đã lập kỷ lục thế giới khi tiêu thụ 74 chiếc xúc xích trong 10 phút.

Bạn có biết người Mỹ tiêu thụ khoảng 150 triệu xúc xích vào ngày Lễ Độc Lập. Theo Hội đồng xúc xích và xúc xích quốc gia, khoảng 150 triệu chiếc xúc xích được người Mỹ tiêu thụ vào ngày 4 tháng 7 hàng năm. Nếu xếp hàng dài, số lượng xúc xích đó có thể kéo dài hơn 5 lần khoảng cách từ Washington D.C. đến Los Angeles.





3- Tại sao lại là ngày July, 4?

Vị Tổng Thống thứ nhì của Hoa Kỳ là John Adams đã tiên đoán rằng ngày July 2 sẽ là ngày kỷ niệm Hoa Kỳ độc lập. Mặc dù bản Tuyên ngôn Độc lập bằng văn bản được đề ngày và thông qua vào ngày 4 tháng 7, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã ghi nhận rằng Quốc hội đã bỏ phiếu cho Mỹ được độc lập khỏi Vương quốc Anh vào ngày 2 tháng 7 năm 1776. Trên thực tế, bản sao cuối cùng của tài liệu không được ký bởi đại hội thành viên cho đến một tháng sau vào ngày 2 tháng 8 năm 1776. Hơn nữa, trong một bức thư gửi vợ Abigail, John Adams dự đoán ngày 2 tháng 7 sẽ đánh dấu ngày độc lập của người Mỹ, nhưng ngày 4 tháng 7 cuối cùng đã trở thành ngày chính thức của Lễ Độc Lập.





4- Khi tin Hoa Kỳ đượcTuyên ngôn Độc lập tung ra, bắt đầu có bạo loạn.

Trong cuốn sách tựa đề "Thomas Jefferson", Tiến sĩ David Saville Muzzey, đã viết rằng tin tức về ngày Tuyên ngôn Độc lập đã khiến thực dân nổi dậy chống lại Vua George III. Vào đêm ngày 4 tháng 7, người dân Philadelphia xé quốc huy của Vua George III và ném nó vào đống lửa. Trong khu vực Bowling Green ở Manhattan vào ngày 9 tháng 7, quân nhân và thực dân đã kéo đổ bức tượng của Vua George III và nấu chảy nó thành những quả đạn súng hỏa mai. Ở Savannah, người dân thậm chí còn tổ chức một đám tang giả cho Nhà vua khi tin tức cuối cùng đã đến tai họ vào tháng Tám.





Bài Quốc Ca "Star Spangled Banner" cách đây 200 năm







5- Bài Quốc Ca 'Star Spangled Banner' được trở thành Quốc Ca Hoa Kỳ sau 117 năm, từ khi nó được viết.

Thật khó để vượt qua cuộc diễn hành ngày 4 tháng 7 mà không nghe thấy tiếng nhạc của bài "Star Spangled Banner" ít nhất một hoặc hai lần. Như Better Homes & Gardens đã chỉ ra, mặc dù được viết trong Chiến tranh năm 1812, bài hát nổi tiếng của Francis Scott Key đã không trở thành Quốc ca cho đến năm 1931, 88 năm sau khi Key qua đời. Một sự thật đáng ngạc nhiên khác: Bài hát ban đầu được gọi là "Defense of Fort M’Henry," như trang mạng History.com giải thích, sau được đổi tên lại.





6- Ngày July 4, không phải là ngày Lễ Liên Bang cho đến năm 1870. Năm 1941, sau 100 năm nó mới chính thức được công nhận và trở thành ngày lễ mà nhân viên nghỉ lễ được trả lương.





TT Thomas Jefferson







7- Nhà Trắng (White House) đã không tổ chức tiệc ăn mừng ngày 4 tháng 7 cho đến năm 1801. Ngày 4 tháng 7 có vẻ giống như ngày lễ mà Nhà Trắng sẽ tổ chức trước bất kỳ ngày lễ nào khác, nhưng mãi đến năm 1801, tiệc Ngày Độc lập mới được chính thức được ăn mừng. Tổng thống Thomas Jefferson tại vị vào thời điểm đó.





8- Chỉ có một tổng thống Hoa Kỳ được sinh ra vào ngày 4 tháng Bảy là Calvin Coolidge. Coolidge sinh ngày 4 tháng 7 năm 1872 tại Plymouth Notch, Vermont.





3 vị Tổng Thống chết ngày July 4

9- Trong khi có ba tổng thống qua đời vào ngày 4 tháng 7 (nhiều hơn sau đó). Vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, 50 năm sau khi Tuyên ngôn Độc lập được hoàn tất, các cựu tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson và John Adams được cho là đã chết cách nhau chỉ vài giờ. Đúng 5 năm sau, James Monroe được cho là đã trở thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ qua đời vào ngày 4 tháng 7. TT Zachary Taylor thì lại chết sau khi tham dự buổi tiệc mừng Lễ Độc Lập vì trúng dịch tả.





10- Mỹ không phải là quốc gia duy nhất kỷ niệm ngày 4 tháng 7.

Theo tạp chí Atlantic, Philippines chính thức giành độc lập từ Mỹ bằng cách ký Hiệp ước Manila vào ngày 4 tháng 7 năm 1946. Tổng thống Diosdado Macapagal đã hưởng ứng chủ nghĩa dân tộc của Philippines 15 năm sau đó, và thay đổi Lễ kỷ niệm Độc Lập của đất nước thành ngày 12 tháng 6, mặc dù ông vẫn duy trì ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ quốc gia được gọi là Ngày Cộng hòa Philippines, hay Philippine–American Friendship Day.





Thanh Thư biên tập theo bài viết trên mạng Woman's day của Corinne Sullivan:"These 4th of July Facts Will Change the Way You Look at American History".