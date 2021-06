Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ và Các Chuyên Gia Y Tế Thảo Luận về Tiến Độ Tiêm Chủng Vắc-Xin COVID-19: Chiến Dịch “Chúng Ta Có Thể Làm Được”

Bác sĩ Vivek Murthy, bác sĩ Adelaida Rosario, và bác sĩ Tram Ho chia sẻ các thông điệp về sự an toàn của vắc-xin COVID-19 với cộng đồng người Mỹ gốc Việt

Để ủng hộ chiến dịch giáo dục công cộng Chúng Ta Có Thể Làm Được (We Can Do This) của chính quyền Biden-Harris để gia tăng sự tin tưởng của người dân cho COVID-19 và khuyến khích việc đi tiêm chủng, công ty TDW+Co, cùng hợp tác với Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, tổ chức một buổi họp báo trực tuyến cho truyền thông báo chỉ của cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương (AANHPI) vào ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 6.

Trong phần hỏi đáp trực tiếp (Q&A), các chuyên gia y tế đã trả lời các câu hỏi về sự an toàn và hiệu quả của các loại vắc-xin COVID-19, làm cách nào để giữ an toàn và bảo vệ bản thân khỏi dịch coronavirus và ngăn chặn sự lây lan, và những sự bất bình đẳng về sức khỏe đối với cộng đồng AANHPIs. Trong sự kiện trực tuyến này, các chuyên gia y tế từ nhiều tiểu bang khác nhau đã chia sẻ các trải nghiệm về đại dịch của họ, và đồng thời cũng chia sẻ các thông tin mới nhất và đáng tin cậy về vắc-xin COVID-19. Các vị khách mời đặc biệt bao gồm: Phó Đô Đốc, Bác Sĩ Vivek H. Murthy , Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ; Trung úy Adelaida M. Rosario , Tiến sĩ, Văn phòng Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ; và các bác sĩ tại địa phương bao gồm bác sĩ, MD, làm việc tại bệnh viện HCA Houston Healthcare West, và là Phó Giáo Sư trong Khoa Sức Khỏe của Gia đình và Cộng đồng tại trường Baylor College of Medicine (BCM) tại thành phố Houston, tiểu bang Texas.Trong phần hỏi đáp trực tiếp (Q&A), các chuyên gia y tế đã trả lời các câu hỏi về sự an toàn và hiệu quả của các loại vắc-xin COVID-19, làm cách nào để giữ an toàn và bảo vệ bản thân khỏi dịch coronavirus và ngăn chặn sự lây lan, và những sự bất bình đẳng về sức khỏe đối với cộng đồng AANHPIs.

Dịch COVID đã gây ra một sư đau khổ to lớn cho hàng triệu người Mỹ, nhưng các loại vắc-xin COVID-19 đã mang lại hi vọng cho rất nhiều gia đình và cộng đồng. Tính đến ngày 10 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh ( CDC ) đã báo cáo rằng có 172 triệu người sống trên nước Mỹ đã được tiêm chủng hoàn toàn. Trong số này, ít nhất có 6.1% là người châu Á (không có nguồn gốc Tây Ban Nha) và 0.3% người Hawaii bản địa và các nhóm người gốc đảo Thái Bình Dương đã được tiêm chủng ít nhất một muổi, con số ước lượng là khoảng 6.26 triệu người.





Phó Đô Đốc Vivek H. Murthy “Hơn 300 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng tại Hoa Kỳ. Việc đó góp một phần lớn về kinh nghiệm của chúng tôi đối với vắc-xin,” Phó Đô Đốc Vivek H. Murthy nói. “Và chúng tôi đã thấy được hai điều từ các kinh nghiệm này. Thứ nhất, các loại vắc-xin vẫn còn cực kỳ hữu hiệu trong việc phòng chống COVID. Thứ hai, vắc-xin cũng rất là an toàn.”

Các cộng đồng AANHPI phải đối mặt với nhiều thách thức độc đáo trong đại dịch này, bao gồm việc thu thập các thông tin về COVID-19 và nơi nào có vắc-xin do gặp phải rào cản về ngôn ngữ, mức độ thành thạo về vi tính và công nghệ thấp, thông tin sai lệch, và sự thiếu hiểu biết về vắc-xin hoặc các kiến thức khoa về cấu tạo của vắc-xin.





Trung Úy Rosario “Là một nhà khoa học, việc thiếu các thông tin tách biệt về cộng đồng AANHPI là điều làm tôi lo ngại nhất,” Trung Úy Rosario nói. “Việc thiếu các thông tin cụ thể cho các nhóm dân cư đa dạng của chúng ta che giấu một số bất bình đẳng do kinh tế xã hội, sức khỏe và khả năng tiếp cận gây ra. Do đó, các cộng đồng của chúng ta không được tính đến và cảm thấy vô hình.”

Các chuyên gia y tế đã đồng ý rằng tuân theo các hướng dẫn của CDC để đi tiêm chủng sớm nhất có thể để bảo vệ gia đình, người thân và cộng đồng. Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm vắc xin COVID-19.





bác sĩ Tram Ho “Nhiều người Á Châu chúng ta thì thường sống ba thế hệ trong cùng một gia đình,” bác sĩ Tram Ho nói. “Chúng ta nên vì bản thân của chúng ta cũng như cha mẹ hoặc con cái của chúng ta thì chúng ta nên chích ngừa.”

Các bác sĩ cho biết rằng việc người dân có các câu hỏi về vắc-xin là điều bình thường. Tuy nhiên, các loại vắc-xin đã được chứng minh là an toàn và có hiệu quả. Các bác sĩ khuyến khích người dân nên đối thoại với những người mà họ tin tưởng.

"Tại phòng mạch, chúng tôi có thể nói chuyện 1-on-1 với những người chưa chịu chích ngừa,” bác sĩ Tram Ho cho biết. “Chúng tôi cho họ biết là ba loại vắc-xin mà đã được FDA chủng thuận thì rất là hiệu quả. Sự an toàn của vắc-xin rất là cao.”

“Nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện với những người mà chưa chịu chích ngừa, thì chúng ta nên khuyên họ đi chích ngừa vì bản thân họ. Cũng như là giúp đỡ cho cộng đồng và người thân của họ,” bác sĩ Tram Ho nói. “Để chúng ta có thể chấm dứt cái cuộc khủng hoảng này.”

Bên cạnh bác sĩ Tram Ho trả lời phỏng vấn cho các đối tác truyền thông của người Việt Nam, có các phiên họp khác được trả lời bởi các bác sĩ người Trung Quốc (tiếng Phổ Thông và tiếng Quảng Đông), người Phi Luật Tuân, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người Bản Địa Hawaii và gốc Đảo Thái Bình Dương, và người Nam Á. Các bác sĩ đến từ khắp mọi nơi trên toàn quốc và đưa ra những thông tin là sự thật và có liên quan để trả lời cho các lo ngại của người dân trong cộng đồng của họ và làm gia tăng sự hiểu biết về sự an toàn và hiệu quả của vắc-xin.

Để Biết Thêm Thông Tin về Vắc-Xin

Quý vị hãy nên tham vấn với những người chăm sóc sức khỏe cho mình trước khi đi tiêm bất kì loại vắc-xin nào. Nếu quý vị cần tham khảo thêm các nguồn lực khác, hãy liên hệ với những nhà lãnh đạo đáng tin cậy trong cộng đồng. Nếu quý vị có thể truy cập mạng Internet và có thể tìm kiếm thông trên mạng, hãy ghé vào các nguồn thông tin đáng tin cậy như CDC , ghé vào trang vaccines.gov hoặc nhắn mã số bưu điện (ZIP code) của quý vị đến số 438829 để tìm vắc-xin gần quý vị. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được.

Về Chiến Dịch We Can Do This