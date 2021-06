Pechanga Resort Casino Cho Biết Khách Chích Ngừa Đầy Đủ Có Thể Bỏ Khẩu Trang, Nới Rộng Mở Cửa

Pechanga Resort Casino thông báo đi theo đường lối của Trung Tâm CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) và Tiểu Bang California trong việc sử dụng khẩu trang. Bắt đầu từ 15 Tháng Sáu 2021, những vị khách nào đã chích ngừa đầy đủ sẽ không còn phải đeo khẩu trang khi ở Pechanga Resort Casino. Ban lãnh đạo cơ sở Resort/Casino yêu cầu những vị khách nào chưa chích ngừa tiếp tục đeo khẩu trang những lúc ở bên trong nhà tại Pechanga. Những nhân viên Pechanga nào đã chích ngừa đầy đủ cũng sẽ không phải đeo khẩu trang nếu không muốn. Những nhân viên này đã cung cấp giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ của họ cho Phòng Nhân Lực Pechanga.



Là cơ sở Resort/Casino lớn nhất vùng Bờ Tây, Pechanga đã áp dụng việc bắt buộc đeo khẩu trang kể từ khi mở cửa trở lại vào Tháng Sáu 2020, ngay cả trước khi lệnh đeo khẩu trang được Quận Hạt Riverside và Tiểu Bang California ban hành. Các viên chức của cơ sở tiếp tục theo dõi Trung Tâm CDC và những hướng dẫn liên quan đến COVID-19 và luôn đi theo nguyên tắc chủ trương sức khỏe và an toàn của nhân viên Pechanga, khách, và cộng đồng chung quanh là ưu tiên hàng đầu.





Vì các điều kiện liên quan tới tình hình COVID-19 tiếp tục tiến triển rất khả quan, Pechanga Resort Casino tiếp tục tiến theo chiều hướng trở lại khả năng hoạt động bình thường. Đại đa số máy kéo của sòng bài sẽ được cho sử dụng trong những ngày và tuần trước mắt. Hơn một nửa số máy kéo của khu Resort đã không được cho sử dụng khi mở cửa trở lại vào ngày 1 Tháng Sáu 2020 nhằm giới hạn lượng người có mặt cùng lúc và cung cấp khoảng cách cần thiết giữa mọi người.





Spa Pechanga cũng đã trở lại thời khóa biểu bảy-ngày-một-tuần từ mức độ chỉ mở bốn-ngày trước đây, và vừa mới mở lại cửa trung tâm tập thể dục tân tiến hoạt động 24 giờ. The Cove đã hoạt động trở lại vào 20 Tháng Năm. Hiện các vị khách nghỉ lại tại khách sạn Pechanga, RV Resort, Temecula Creek Inn cùng các vị khách Bộ Tộc, cũng như những vị khách có Thẻ Đỏ trở lên có thể sử dụng cả Spa Pechanga và The Cove.

Khu Pechanga RV Resort hiện cũng đang trở lại hoạt động ở mức 100%, cống hiến 210 chỗ đậu RV cho những vị khách thích một địa điểm nghỉ ngơi thật thoải mái ngay bên cạnh những cơ sở ăn uống, đánh bài, mua sắm, và nhiều hoạt động khác nữa bên trong Pechanga Resort Casino.





Muốn biết thêm thông tin hay đặt phòng hoặc đặt hẹn cho một cảm nghiệm Spa ở Pechanga Resort Casino, xin vào thăm Pechanga.com.







Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Khi hoạt động bình thường, Pechanga cống hiến trên 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians.

Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.