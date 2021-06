Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử 2,000 Năm, Đấu Trường La Mã Colosseum Mở Cửa Cho Công Chúng Vào Xem Tầng Hầm Dưới Mặt Đất

Tranh vào thế kỷ 18, “View of Verona with the Ponte delle Navi” (năm 1745-47) mô tả quan cảnh của một con kênh tại thành phố Ý. Sẽ được đem ra bán đấu giá sau 50 năm chuyền qua nhiều tay tư nhân, nó được dự kiến sẽ bán với giá từ 17 triệu Mỹ kim tới 25 triệu Mỹ kim.