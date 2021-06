Từ Lễ Tốt Nghiệp Đến Ngày Của Cha, Đừng Để Bóng Tráng Kim Làm Hỏng Bữa Tiệc

Sắp đến Ngày của Cha và mùa tốt nghiệp, cùng lúc với việc gỡ bỏ các hạn chế vì COVID-19, có rất nhiều lý do để ăn mừng. Hãy đừng là người phá hỏng bữa tiệc vì không biết sử dụng bóng tráng kim an toàn.





Chỉ trong bốn tháng đầu năm, bóng tráng kim đã gây ra hơn 350 trường hợp mất điện, ảnh hưởng tới gần 93,000 khách hàng trong khu vực dịch vụ của Southern California Edison.





Bóng bay chạm vào đường dây điện có thể làm hỏng thiết bị, đứt dây và gây mất điện - thậm chí là cháy nổ. Những hậu quả này cho thấy nguy cơ rất nguy hiểm đối với an toàn công cộng.





Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của SCE cho biết: “Năm vừa qua thật khó khăn đối với rất nhiều người, và chúng ta có nhiều lý do để ăn mừng. Nhưng đáng tiếc là cũng vì vậy, chúng ta đang thấy số trường hợp mất điện liên quan đến bóng tráng kim gia tăng đáng kể. So với năm ngoái, năm nay có thêm 132 trường hợp mất điện vì lý do này. Tất cả những trường hợp này đều có thể tránh được.”





Năm ngoái, các trường hợp mất điện liên quan đến bóng tráng kim là nguyên nhân dẫn đến gần 420,000 giờ mất điện của gần 1.5 triệu khách hàng.









Nếu quý vị dùng bóng tráng kim để ăn mừng, hãy làm theo những lời khuyên sau để giữ an toàn cho mọi người: