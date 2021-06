Nữ Dân Biểu Michelle Steel Phản Đối Kế Hoạch Dành Cho Gia Đình Mỹ Của TT Biden

LA Times vào ngày 22/06 có đăng ý kiến của nữ Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Địa Hạt 48), phản đối Kế Hoạch Dành Cho Gia Đình Mỹ (The American Families Plan) của chính phủ Biden, vì cho rằng kế hoạch này sẽ làm giảm tăng trưởng và tính cạnh tranh của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Kế Hoạch Dành Cho Gia Đình Mỹ là chương trình đầu tư cho gia đình và trẻ em, giúp đỡ những gia đình Mỹ có thu nhập trung bình và thấp trang trải những chi phí cao mà họ đang phải gánh chịu. Kế hoạch này sẽ cung cấp miễn phí chương trình giáo dục từ nhà trẻ cho đến đại học cộng đồng; hỗ trợ tài chính cho chi phí giữ trẻ đối những người đi làm có con nhỏ; mở rộng việc giảm thuế cho những gia đình có con nhỏ và giới lao động Mỹ. Theo chính phủ Biden, kế hoạch này sẽ làm tăng trưởng tầng lớp trung lưu, mở rộng lợi tức tăng trưởng kinh tế đến với toàn người dân Mỹ, và giữ vững vị thế cạnh tranh của Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Cộng và những cường quốc kinh tế khác. Những người được hưởng lợi trực tiếp từ kế hoạch này là các gia đình Mỹ có thu nhập trung bình hoặc thấp, trong đó có nhiều gia đình gốc Việt.

Trong tuyên bố phản đối Kế Hoạch Dành Cho Gia Đình Mỹ, bà Michelle Steel cho rằng kế hoạch này sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt của người Mỹ như điện, nước, gas… Kế hoạch này sẽ làm tăng mức nợ công mà người dân Mỹ phải gánh chịu. Bà cũng cho rằng kế hoạch này sẽ đòi hỏi việc tăng thuế lên doanh nghiệp, do đó làm giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ, làm giảm công ăn việc làm ở Mỹ...

Đây không phải là lần đầu tiên bà Michelle Steel phản đối các chính sách kinh tế, xã hội của chính phủ Biden. Theo https://www.oc-breeze.com/ , trong tháng 2/2021, bà Michelle và các đồng viện Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch hỗ trợ kinh tế trong mùa đại dịch Covid-19. Kế hoạch $1,900 tỉ này đã gởi chi phiếu hỗ trợ $1,400 đến nhiều người dân Mỹ, đã hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra. Lý do bà Michelle đưa ra để phản đối kế hoạch này vẫn là vì lo ngại nó sẽ làm mất công ăn việc làm, làm tăng nợ công của nước Mỹ…

Chống tăng thuế doanh nghiệp, hạn chế chi tiêu chính phủ cho vấn đề an sinh xã hội là chính sách chung của các nhà làm luật đảng Cộng Hòa. Doanh nghiệp và giới doanh nhân giàu có được hưởng lợi từ việc giảm thuế, nhưng ảnh hưởng của nó lên toàn cảnh xã hội, kinh tế Hoa Kỳ là rất phức tạp, có tác động cả tích cực lẫn tiêu cực. Trong thời chính phủ Trump, nợ công nước Mỹ đã đạt đến mức cao kỷ lục do giảm thuế, dẫn đến việc phải cắt giảm chi phí cho an sinh xã hội. Và chi phí sinh hoạt cũng đã tăng trong thời chính phủ Trump do việc tăng thuế lên hàng hóa Trung Cộng.

Nếu chỉ xét riêng với cộng đồng gốc Việt, đặc biệt là đối với những gia đình có thu nhập trung bình và thấp, những người lớn tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội, Kế Hoạch Dành Cho Gia Đình Mỹ cũng như kế hoạch hỗ trợ kinh tế trong mùa đại dịch Covid-19 của chính phủ Biden đều là những giúp đỡ thiết thực, tức thời mà ai cũng cảm nhận được.

Dân Việt