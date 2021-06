Việt Nam: 2 Người Đàn Ông Đổi Họ Tên, Bỏ Xứ Đi Nơi Khác Ẩn Trốn Vì Tham Gia Các Tổ Chức Phục Quốc Hơn 40 Năm Trước, Đã Bị Bắt

Ông Châu Tuấn Khải (trái) và ông Trần Văn Phi. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Sau hơn 40 đổi họ tên, bỏ xứ đi nơi khác để ẩn trốn, nhưng cuối cùng 2 người đàn ông, Châu Tuấn Khải và Trần Văn Phi, đã bị bắt vào ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2021 vì tội danh tham gia các tổ chức phục quốc chống chế độ CSVN từ những năm 1978 và 1980, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 23 tháng 6. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức như sau.

Việt Nam mới đây đã bắt giữ được hai người đàn ông bị truy nã hơn 40 năm với cáo buộc tham gia tổ chức phản động. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 22 và 23/6.

Tin cho biết, một người tên Châu Tuấn Khải bị công an Tây Ninh bắt rồi bàn giao cho công an tỉnh Phú Yên ngày 22/6. Người còn lại là ông Trần Văn Phi bị công an tỉnh Đồng Nai bàn giao lại cho Trại giam Cây Cầy, Tây Ninh ngày 23/6.

Ông Châu Tuấn Khải, quê ở Phú Yên, bị truy nã 41 năm, từ tháng 10/1980, nguyên nhân được nói do ông tham gia vào tổ chức có tên ‘Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á’. Ông bị nói gây tội ác với ‘cách mạng và nhân dân Việt Nam’. Sau đó ông đổi tên thành Nguyễn Hoàng Minh và tới Tây Ninh sinh sống cho đến khi bị bắt.

Ông Trần Văn Phi bị tuyên án 15 năm tù giam vào năm 1978 với nguyên nhân được nói do tham gia tổ chức chống lại cách mạng có tên gọi ‘Mặt trận Thống nhất toàn lực quốc gia.’

Tuy nhiên, ông Phi đã bỏ trốn sau khi chấp hành án hai năm và đổi tên thành Trần Văn Lắng, dời đến Đồng Nai sinh sống. Ông bị bắt sau khi người dân báo tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai.