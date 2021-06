Covered California Đạt Kỷ Lục Mới do Hàng Ngàn Người Được Hưởng Bảo Phí Thấp từ Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ khi Thời Hạn Tháng Sáu Gần Kề

Bản phúc trình mới từ National Center for Health Statistics (Viện Thống Kế Y Tế Quốc Gia) tại Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cho thấy sinh nở tại Hoa Kỳ giảm 4% trong khoảng 2019 và 2020, mức giảm thường niên lớn nhất kể từ 1973.