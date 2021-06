Bắt Đầu Từ Tháng 7, Việt Nam Sẽ Nhận Mỗi Tuần 1 Triệu Liều Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Của Hãng AstraZeneca

VIỆT NAM – Trong lúc tình hình đại dịch còn khó khăn thì tin Việt Nam sẽ nhận mỗi tuần 1 triệu liều thuốc chích ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca kể từ tháng 7 năm nay cũng làm cho người dân trong nước đỡ bớt lo lắng, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 22 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin như sau.

Việt Nam bắt đầu nhận được mỗi tuần một triệu liều vắc-xin AstraZeneca kể từ tháng bảy tới đây. Việc chuyển giao này sẽ được tiến hành cho đến khi hoàn tất 30 triệu liều như thỏa thuận giữa hai phía.

Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi ngày 22/6 cho biết như vừa nêu. Tuy vậy, tin không nêu rõ số vắc-xin AstraZeneca được chuyển giao cho Việt Nam trong thời gian tới được sản xuất ở nước nào.

Tính đến nay Việt Nam đã nhận được chừng 4,4 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 do các nước tài trợ, thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nguồn do Chính phủ tìm kiếm. Trong số này, đa số là của hãng AstraZeneca.

Hãng tin Reuters cho biết hãng tin đã liên lạc với Bộ Y tế Việt Nam và cả AstraZeneca tại Anh để yêu cầu bình luận về tin vừa nêu nhưng chưa nhận được phản hồi.

Việt Nam bị chậm nhiều so với các nước khác trong công tác tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Kể từ khi tiến hành hoạt động này từ ngày 8/3 vừa qua đến nay, tại Việt Nam mới có hơn 121 ngàn người trên tổng số 98 triệu dân được tiêm đầy đủ hai mũi vắc-xin ngừa COVID-19; chừng hai triệu rưỡi người được tiêm một mũi.

Tổng kết của Bộ Y tế Việt Nam vào tối ngày 22/6 cho thấy, trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ ngày 27/4 đến nay có 10.875 ca lây nhiễm trong nước tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bắc Giang dẫn đầu với 5.458 ca; Tp Hồ Chí Minh có 1.920 ca; Bắc Ninh - 1.575 ca. Cả ba nơi đều có những nhà máy tập trung đông công nhân làm việc.