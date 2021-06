AT&T California Quyên Góp Hơn 750,000 USD Cho Các Tổ Chức Hỗ Trợ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á và Các Đảo Quốc Thái Bình Dương

Asian Americans for Community Involvement (Cơ quan người Mỹ gốc Á hoạt động xã hội - AACI)

California Asian Pacific Chamber of Commerce (Phòng thương mại Châu Á Thái Bình Dương California)

Center for Asian Americans for Self-Empowerment (Trung tâm trao quyền cho người Mỹ gốc Á - CAUSE)