Số Người Chết Từ Covid-19 Ở Mỹ Giảm Xuống Dưới 300/Ngày, Thấp Nhất Kể Từ Tháng 3 Năm Ngoái

Hơn 70 cơ sở kinh doanh đã ký vào một lá thư, thúc giục Thượng Viện thông qua dự luật bảo vệ quyền bầu phiếu. Lá thư đưa ra bởi 3 tổ chức --- Declaration for American Democracy, Vote.org, và When We All Vote (hội sau này là của cựu Đệ nhất phụ nhân Michelle Obama) --- nói rằng Thượng Viện cần thông qua dự luật này để giải quyết các vòng rào cản trở bầu cử do cấp tiểu bang dựng lên.