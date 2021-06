Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Các Chiến Sĩ Nhân Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 2021

Westminster (Thanh Huy) – Sau cơn đại dịch Covid -19, Ngày Quân Lực 19-6 năm 2021 đã được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ long trọng tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Tham dự buổi lễ đông đủ các Niên trưởng, các hội đoàn thuộc các quân binh chủng, cảnh sát Quấc gia, Tập Thể Chiến Sĩ Tây nam Hoa Kỳ, các Hội Đồng Hương Quảng nam Đà Nẵng, Hội Tây Sơn Bình Định, Hội Quân cán Chính Hải Ninh … Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Đoàn xe Jeep Quân Đội, các cơ quan truyền thông và đồng hương.





Quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Phu Nhân, Nghị Viên Kimbly Hồ, Nghị Viện Tài Đỗ, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Phát Bùi và phu nhân, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, chủ tịch Bảo Tàng Quân Lực VNCH, Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang California ôngTom Umberg và Phụ Tá Bà Quyên Trần, Ông David Nguyễn Phụ Tá Dân Biểu Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Ông Lý Vĩnh Phong, Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, ông Billy Lê Phụ Tá Chánh Biện Lý Quận Cam ông Hiếu Nguyễn ngoài ra còn có một số cựu quân nhân Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam…



Buổi lễ dưới sự điều hợp của Không Quân Nguyễn Văn Chuyên và Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng.

Mở đầu buổi lễ các chiến sĩ thuộc các quân binh chủng trong quân phục của từng binh chủng đã sắp thành hai hàng dài trước tượng đài để nghinh đón Niên trưởng cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu vị chủ tọa buổi lễ vào địa điểm hành lễ theo lễ nghi quân cách, và trang trọng cử hành lễ chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm.





Tiếp theo chiến hữu Tần Nam, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn quý quan khách, quý niên trưởng, quý chiến hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự, trong dịp nầy ông cũng nhắc lại ý nghĩa ngày Quân Lực và sự hy sinh của các chiến hữu để bảo vệ quê hương.







Tiếp theo là lời Phát Biểu của Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu vị chủ tọa buổi lễ, trong lời phát biểu có đoạn Niên trưởng đã nói: “… Kỷ niệm ngày 19 tháng 6, chúng ta khơi dậy lòng yêu nước, niềm kiêu hãnh, dũng cảm của các chiến hữu đã từng chiến đấu, tung hoành trận mạc, không bỏ cuộc cho đến ngày nay vẫn còn tiếp tục công cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đất nước. Hôm nay chúng ta vinh danh đó là tiếp nối truyền thống của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…”





Sau đó là lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí. Trong lời phát biểu ông chân thành cảm ơn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ ông nói: “Sau 46 năm chúng ta vẫn giữ vững lập trường chống cộng và ông kêu gọi chúng ta hãy ngồi lại với Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị để cùng nhau thực hiện tốt dự án nầy…”





Nghị Viên Phát Bùi trong lời phát biểu ông kêu gọi chúng ta hãy mạnh dạn tố cáo những tên tay sai cộng sản nằm vùng trong cộng đồng chúng ta để gây sự mất đoàn kết tạo ra những mâu thuẩn làm lợi cho cộng sản…







Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Tom Umberg trong lời phát biểu ông đã ca ngợi tinh thần chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông nói: “ông là một quân nhân với cấp bậc Đại Tá dưới quyền vợ ông là Thiếu Tướng nên mỗi lần gặp vợ ông phải chào.” Nhân dịp nầy ông cũng đã trao bằng tưởng lục đến các vị hội trưởng thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau đó ông cho biết về Nghị Quyết SCR-3 do ông đệ trình trước Thượng Viện ngày 14 Tháng Sáu, đã được thông qua cả hai viện để chính thức công nhận ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Quân Lực VNCH, để tưởng nhớ và vinh danh những người lính đã hy sinh mạng sống cho tự do dân chủ, và các nạn nhân của chiến tranh Việt Nam, vinh danh những người sống sót, các nhà hoạt động và các chiến sĩ tự do trong cuộc chiến.

Tiếp theo lời phát biểu của Nghị viên Graden Grove, cô Thu Hà Nguyễn, Cô nói: “Hôm nay chúng ta tề tựu về đây để vinh danh và cảm ơn những hy sinh của các thế hệ ông cha đã đi trước, để chúng con được hưởng tự do, được truởng thành trong môi trường cộng đồng và xã hội tốt đẹp tại quê hương thứ hai này. Các vị đã dạy dỗ chúng con hiểu giá trị của chữ tự do không phải tự nhiên mà có, mà phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.





Hôm nay thế hệ trẻ đã và đang chứng minh bằng những hành động, người Việt chúng ta đã có những vị tướng trong Lục Quân Hoa Kỳ, họ là những thế hệ tiếp nối của Quân Lực VNCH. Cũng đã có nhiều khoa học gia, luật sư, bác sĩ, thành công trong rất nhiều lãnh vực giáo dục và xã hội. Và cũng không quên những thầy cô giáo trẻ người Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng vẫn luôn tự hào về nguồn gốc, họ đã truyền dạy tiếng Việt và lịch sử cho học sinh, mang các em đến gần với cộng đồng chúng ta.”





Tiếp theo lời phát biểu của Hậu Duệ, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, chủ tịch Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH tại Little Saigon, ông nói: “Cách đây 56 năm, các quân nhân trong Quân Lực VNCH đã đảm trách nhiệm vụ từ một chính phủ dân sự để lãnh đạo và bảo vệ miền Nam trước sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt. Quân Lực VNCH đã trưởng thành trong sự rèn luyện của chiến tranh, lịch sử sẽ ghi lại những chiến tích của Quân Lực VNCH trong sứ mạng ‘Bảo Quốc An Dân.





Xin tạc dạ ghi nhận công đức của các vị tiền nhân trong Quân Lực VNCH đã cho con cháu có cơ hội sống trong ấm no ngày hôm nay. Viện bảo tàng xin ghi nhận di sản lớn lao của VNCH đã để lại từ lịch sử, văn hóa, cho đến giáo dục, âm nhạc,…và sẽ luôn nhắc nhở cho con cháu thế hệ sau và dạy lại sự thật của cuộc chiến Quốc-Cộng.”





Sau những lời phát biểu Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong bắt đầu, tuần tự các hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực VNCH lên đặt vòng hoa tưởng niệm, để tưởng nhớ đến các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng bảo vệ tổ quốc.





Tiếp theo nghi thức tế lễ cổ truyền do ban tế lễ cổ truyền của Hội Đền Hùng Hải Ngoại dưới sự điều hợp của nhân sĩ Phan Như Hữu, cùng chánh tế buổi lễ là ông Nguyễn Phức Ái Đỉnh. Sau 3 hồi chiêng trống được gióng lên, ban nghi lễ đã đến trước bàn thờ tổ quốc để đốt nhang dâng trà theo nghi thức cổ truyền, trong lúc nầy văn tế (do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phụng soạn) được xướng lên do chiến hữu Nguyễn Thanh Huy diễn dọc theo tiếng chiêng trống từng hồi, trên bàn thờ khói hương trầm lan tỏa. Sau phần tế lễ quan khách cùng tất cả những người tham dự lần lượt lên thắp nhang tưởng nhớ đến những người đã vị quốc vong thân.





Nghi thức sau cùng là lễ đặt “Quân Kỳ Rũ” và “Thu Quân Kỳ” tưởng niệm các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã vị quốc vong thân. Do Niên trưởng chủ tọa, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu chủ trì.





Chương trình tiếp tục với phần trình diễn văn nghệ mừng ngày Quân Lực do các ban hợp ca của các Hội Đoàn Quân Binh Chủng, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ trình diễn.