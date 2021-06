Ai Ngăn Cản Tướng Đỗ Mậu Làm Thủ Tướng Năm 1964, Tướng Khánh Hay Tướng Khiêm, và Giải Ngũ Với Lý Do...?

* Xích mích giữa hai tướng Khiêm và Mậu.

21.04.1964 - Bản văn của CIA thiết lập ngày 21.04.1964, phổ biến ngày 15.12.2015: " Có xích mích giữa Phó Thủ tướng Phụ trách Văn hóa Xã hội Đỗ Mậu và Bộ trưởng Quốc phòng Khiêm- South Vietnam: There is friction between Deputy Prime Minister for Social and Cultural Affairs, Do Mau, and Defense Minister Khiem. Đỗ Mậu đã bị phê bình gay gắt bởi người kế nhiệm ông ta là Cục trưởng Cục An ninh quân đội, người được bổ nhiệm bởi Khiêm. . Do Mau has been highly critical of his successor as chief of the military security service, who was appointed by Khiem " . [7]



* Ngăn chặn chuyển giao chức vụ thủ tướng



16.05.1964 - Theo bẩn văn của cơ quan CIA thiết lập ngày 16.05.1964 và phổ biến trên thư viện online ngày 09.10.1997: "Chiều ngày 16 tháng 5 ----- được biết ----- rằng Đỗ Mậu với sự đồng ý của tướng Nguyễn Khánh sẽ trở thành Thủ tướng trong vài ngày tới On the afternoon of 16 May -----learned -----that Do Mau would, with Gen Nguyen Khanh’s consent, become Prime Minister within the next few day ----- Khánh chỉ đơn giản là chuyển giao chính phủ cho Đỗ Mậu và Khánh sẽ đảm nhận chức vụ chưa loan báo - Khanh would simply turn over the -- of government to Do Mau and Khanh would assume some lesser unspecific post - Một phụ nữ Việt Nam có mối quan hệ tốt với giới chức cao cấp trong Chính phủ Việt Nam đã nói với bà Lodge vào khoảng trưa ngày 16 tháng 5 rằng sẽ có sự thay đổi trong ban lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam vào ngày 19 tháng 5 và điều ngạc nhiên là bà Lodge không biết điều này A Vietnamese woman with good connections in high GVN circles had told Mrs Lodge at about noon on 16 May that there would be a change in the leadership of the GVN by 19 May and was surprised that Mrs Lodge was not aware of this .[...] Khiêm tuyên bố rằng ông không coi tình hình là nguy hiểm và mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Ông ta bày tỏ sự cảm kích vì đã được thông báo - Khiem stated --that he did not consider the situation dangerous, and that everything was under control. He expressed appreciation at having been informed. [ .. .] Vì các quan chức chủ chốt (Khánh và Khiêm) hiện đã được thông báo, nên có lẽ họ sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn không cho sự việc diễn ra như tin tức loan truyền- Since the key officials (Khanh and Khiem ) have now been informed, they will presumably take necessary steps to prevent the reportedly contemplated action from taking place. " [8]



Câu chuyện trên ghi nhận ngày 16.05.1964, nhưng ba ngày sau, là ngày 19.05.1964, phía CIA phổ biến bản tin:



* Việc vận động nhằm thay thế tướng Khánh 19.05.1964 - Theo báo cáo của CIA thiết lập ngày 19.05.1964 và phổ biến trên thư viện online ngày 15.09.2015: Theo báo cáo của CIA thiết lập ngày 19.05.1964 và phổ biến trên thư viện online ngày 15.09.2015: "a. Khánh đã cho thấy là đang có những những hoạt động nhằm thay đổi thành phần chính phủ."

"b. Dường như ông ta biết rõ là có một số thuộc cấp không chỉ than phiền về cách làm việc của ông mà còn âm mưu chống lại ông ta"-. He seems quite aware that some of his subordinates have not only been complaining of his way of doing things but have also been intriguing against him. c. Một người trong số này là Phó Thủ tướng Đỗ Mậu, người được đồn đoán là đã từng đi vận động nhằm thay thế ông Khánh-. One of these is Deputy Premier Do Mau, who, rumor has it, has been maneuvering to replace Khanh . Trong khi coi nhẹ k hả năng của Đỗ Mậu thực hiện việc này, Khánh vẫn có thể đưa ra một số hành động để cắt bớt vây cánh của ông ta- While discounting Do Mau's ability to pull this off, Khanh may nevertheless take some action to clip his wings ". [9]









* Đơn từ chức của ông Đỗ Mậu

01.10.1964 - Theo bản văn của CIA thiết lập ngày 01.10.1964, phổ biến trên thư viện CIA ngày 14.12.2016:

"Thủ tướng Khánh tiếp tục thanh trừng những phần tử gây tranh cãi trong chính phủ của ông ta. Tướng Khiêm, một thành viên của bộ ba quân sự cầm quyền, sẽ sớm lên đường thực hiện chuyến công du kéo dài tới các nước châu Âu, bề ngoài để bày tỏ lòng biết ơn của Việt Nam đối với viện trợ của họ. Đại tá Phạm Ngọc Thảo, một kẻ lập mưu đảo chính, cũng dự kiến ra đi sớm- an inveterate coup plotter, is also slated for early departure . Ông ta sẽ được bổ nhiệm vào Đại sứ quán Việt Nam tại Washington. Cả hai sĩ quan này đã được cho là mục tiêu của nhóm các tướng trẻ, những người đã giành được vị trí chỉ huy quân sự qua việc trấn áp cuộc âm mưu đảo chính ngày 13 tháng 9 (1964). " "Trong sự thay đổi nhân sự khác, ông Khánh đã chấp nhận đơn từ chức của Phó Thủ tướng Đỗ Mậu từ lâu Khanh has accepted the long-pending resignation of Deputy Premier General Do Mau , thuyên chuyển về Bộ Quốc phòng- assigning him to the Defense Ministry.. Hôm qua, các tướng trẻ đã đưa ra một thông cáo tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Khánh, có thể là một phần của cuộc mặc cả với ông ta về những thay đổi này- possibly as their part of a bargain struck with him regarding these và có lẽ sẽ còn có những thay đổi nhân sự khác- and perhaps other personnel changes." [10]