8 Cách Giúp Cơ Thể Thích Ứng Sau Khi Tái Mở Cửa

Để có thể giao thiệp trở lại có thể mang nhiệt huyết và cảm giác của sự bình thường – nhưng cũng có thể gia tăng sự lo lắng cách mà cơ thể của bạn có thể đã thay đổi.





Tôi là một nhà tâm lý học là người đã nghiên cứu cơ thể trên 20 năm, và tôi đã nhìn thấy cách mà đại dịch Covid-19 đã có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc trong nhiều cách, gồm cơ thể. Các phòng tập thể dục bị đóng cửa. Các cách thức tự chăm sóc có thể đã giảm xuống do căng thẳng và khó khăn như việc học tại nhà và tài chánh căng thẳng chồng chất. Đại dịch cũng lấy đi cách chính mà con người đối phó: sự ủng hộ xã hội thông qua giao tiếp bằng cơ thể vật lý.





Căng thẳng đại dịch khiến nhiều người chuyển sang các cơ chế đối phó khác, với một số người bị tổn hại sức khỏe thể xác và tinh thần. Trong một nghiên cứu đối với 5,469 người lớn tại Úc, 35% báo cáo ăn uống không đều độ, hay ăn nhiều thực phẩm trong một thời gian ngắn, vì cuộc sống thời đại dịch. Trong nghiên cứu khác đối với 365 người lớn tại Ý, 25.7% báo cáo gia tăng ăn uống theo cảm xúc trong lúc phong tỏa. Và trong một thăm dò với 3,000 người lớn tại Mỹ, 61% nói đã trải qua những thay đổi về trọng lượng không theo ý muốn kể từ khi bắt đầu đại dịch. Không có gì ngạc nhiên rằng con người có thể cảm thấy lo lắng về điều mà những người khác nghĩ về vóc dáng của họ đã thay đổi.

Hình ảnh cơ thể là gì?

Hình ảnh cơ thể là “sự nhìn thấy bên trong” của con người – hay những cảm giác, nhận thức, tư tưởng và niềm tin – của cơ thể của họ. Hình ảnh cơ thể có thể là tích cực, trung dung hay tiêu cực, và nó có thể dao động. Các tình huống kích động hình ảnh cơ thể tiêu cực – như không vừa với quần áo thoải mái cũ, để ý đến những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong vóc dáng, nhìn thấy một hình ảnh không đẹp của chính bạn và so sánh cơ thể của bạn với một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội – và được gọi là các mối đe dọa hình ảnh cơ thể.





Những mối đe dọa hình ảnh cơ thể là một phần của kinh nghiệm Covid-19 đối với nhiều người. Đại dịch cũng đã chứng kiến sự gia tăng trong các khó khăn với việc ăn uống quá nhiều hay quá ít, sự bận tâm với thức ăn, và lo lắng về trọng lượng và vóc dáng cơ thể.





May mắn, có nhiều cách lành mạnh để điều khiển sự lo lắng về cơ thể và trau dồi hình ảnh cơ thể tích cực trong khi tái trỗi dậy từ đại dịch.

1- Tập trung vào những gì bạn ưa thích về cơ thể của mình

2- Tham gia với những người chấp nhận và ưa thích tất cả cơ thể

Hãy chọn lọc những người bạn muốn có thời gian với họ sau đại dịch. Bắt đầu với những người “chấp nhận cơ thể,” có nghĩa là họ không nói xấu về cơ thể của bạn, cơ thể của họ hay cơ thể của bất cứ ai khác – họ có thể không để ý đến vóc dáng gì cả. Hình ảnh cơ thể tích cực gia tăng khi người ta tham gia với những người chấp nhận cơ thể. Bạn cũng có thể thực tập làm người cho thấy sự chấp nhận cơ thể đối với những người khác và tiếp tục tiến tới.

3- Thực hành lòng từ bi với chính mình

Cơ thể của con người đã giúp họ sống còn qua chấn thương của đại dịch toàn cầu. Thật là quan trọng để tử tế với chính bạn và cơ thể của bạn nếu vóc dáng của bạn đã thay đổi. Từ bi với chính mình là tử tế với chính bạn như bạn đối với người thân qua hoàn cảnh khó khăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng từ bi chính bạn liên kết với hình ảnh cơ thể tích cựa cao hơn, và phán xét chính bạn liên kết với hình ảnh tiêu cực cao hơn. Hãy thực tập chánh niệm, hay tỉnh giác, về các kinh nghiệm của bạn mà không phán xét chúng, và hiểu rằng những người khác đang trong những kinh nghiệm khó khăn với bạn.

4- Tham gia vào vận động chánh niệm

Nếu có thể, vận động cơ thể của ban trong những cách mà mang lại cho bạn vui vẻ và trẻ trung và giúp bạn nối kết và lắng nghe cơ thể của bạn. Cơ thể và khả năng là khác nhau, và những gì là vận động chánh niệm đối với người khác có thể không phải đối với bạn. Một số hoạt động, như yoga, đã được cho thấy để thúc đẩy hình ảnh cơ thể tích cực bao lâu họ không tập trung vào vóc dáng. Vận động trong các cách giúp bạn tập trung vào việc bạn thích thú việc vận động bao nhiêu hơn là cách bạn nhìn trong lúc vận động.

5- Thực hành tự chăm sóc

Hỏi cơ thể của bạn cần điều gì mỗi ngày. Cơ thể cần cung cấp điều đặn năng lượng, nước, thư giãn, kích thích và ngủ. Tự chăm sóc có thể là khó để đưa vào lịch trình, nhưng nó rất quan trọng để lập kế hoạch hành động và hoạt động mà trả bạn trở lại bản thân tốt nhất.

6- Tương tác với thiên nhiên

Việc tương tác với thiên nhiên được liên kết với nhiều lợi ích sức khỏe, gồm hình ảnh cơ thể tích cực cao hơn. Các hoạt động tương tác với thiên nhiên, như đi bộ đường dài, có thể giúp bạn tập trung ít vào ngoại hình của bạn hơn là vào các chức năng cơ thể của bạn. Việc trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên cũng giúp tạo ra nhiều cơ hội cho việc tự chăm sóc, như thông qua sự trẻ trung và vận động chánh niệm.

7- Kềm chế việc so sánh cơ thể

Cân nặng của bản thân thường trở thành một cái bẫy cho những người mắc chứng rối loạn ăn uống. (nguồn: https://theconversation.com)

Thường đối với nhiều người so sánh họ với những người khác. Tuy nhiên, khi họ thường xuyên so sánh vóc dáng của họ với ngoại hình của những người khác nhận biết có nhiều hấp dẫn hơn, hình ảnh cơ thể của họ trở nên tiêu cực hơn. So sánh cơ thể có thể xảy ra trong nhiều trường hợp, không chỉ qua truyền thông xã hội – nó cũng có thể xảy ra trong các nơi thông thường như bãi biển, siêu thị và trường học. Khi bạn tự tìm cách so sánh cơ thể của bạn với những người khác và bắt đầu cảm thấy tiêu cực về cơ thể của mình, hay thử một trong những chiến lược ở trên để phục hồi lại hình ảnh cơ thể tích cực.