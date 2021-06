Thượng Đỉnh Biden-Putin Nhưng Trung Quốc Gay Gắt Bài Xích Mỹ và G.7

"Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ hôm thứ Tư. Sau cuộc gặp, Putin nói trong cuộc họp báo riêng rằng cuộc gặp gỡ giữa ông với Biden là "mang tính xây dựng"- his encounter with Biden was "constructive," và cả hai nước đã đồng ý việc đại sứ của họ sẽ quay trở lại nhiệm sở của họ ở Moscow và Washington. Cuộc gặp này cho thấy rõ ràng rằng cả hai bên đều có ý chí muốn ngăn chặn mối quan hệ Mỹ-Nga đang ngày càng xấu đi, vốn đang "ở mức thấp từ thời hậu Chiến tranh Lạnh". So với thái độ thù địch lẫn nhau của hai nước, đây đã là một sự điều chỉnh. Theo nghĩa này, bản thân cuộc họp được tổ chức suông sẻ có thể được coi là một thành tựu- the smooth holding of the meeting itself can be regarded as an achievement.

Ông Putin cũng cho biết, hai nước đã thảo luận về một số chủ đề bao gồm ổn định chiến lược, quan hệ thương mại, an ninh khu vực và an ninh mạng. Tuy nhiên, Mỹ và Nga có những khác biệt cơ bản về các vấn đề như Ukraine, Syria, Belarus và nhân quyền, khó có thể giải quyết chỉ trong một cuộc họp. Khi các cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Barack Obama bước vào Nhà Trắng, cả hai đều thể hiện sự sẵn sàng công khai để tái khởi động quan hệ Nga-Mỹ. Nhưng khi họ rời Phòng Bầu dục, quan hệ hai nước trở nên xấu đi. Khi Biden lên nắm quyền, ngôn ngữ mà ông sử dụng đối với Nga thậm chí còn khắc nghiệt hơn so với ngôn ngữ của hai người tiền nhiệm. Biden rõ ràng là tổng thống mới "chống Nga" hơn- Biden is obviously the new president who is more "anti-Russia." . Nhưng ông ta có thêm động lực để xoa dịu căng thẳng Nga-Mỹ - Trong hiện tại, ông ta muốn tập trung vào đối phó với Trung Quốc- he wants to concentrate on dealing with China now.

Nhưng vì Nga quá lớn và quá mạnh, mối quan hệ Mỹ-Nga không phải là một trò chơi đơn giản mà Washington có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh nào theo ý muốn. Về những khác biệt quan trọng giữa Nga và Mỹ, dù bên nào nhượng bộ thì cũng sẽ dẫn đến tác động lớn.

Quan trọng nhất, là thái độ của Mỹ đối với sự khác biệt của họ với Nga. Vốn thiếu sự tôn trọng cơ bản, Mỹ đã hình thành một thái độ áp bức đối với Nga, Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ đã thể hiện sự ngạo mạn và lập trường cứng rắn của mình như một quốc gia chiến thắng- the US has shown its arrogance and tough stance as a victorious nation. . Washington thực hiện việc mở rộng về phía đông của NATO đã bóp nghẹt không gian chiến lược của Moscow và thường xuyên lèo lái các đồng minh cùng áp đặt các biện pháp trừng phạt đã làm bẽ mặt Moscow. Hội nghị thượng đỉnh rõ ràng không phải là dấu chấm hết cho thái độ tồi tệ của Washington, như ông Putin đã nói, "Tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào để bắt đầu. Chúng không và không thể tồn tại.- "I did not have any illusions to begin with. They do not and cannot exist. "

Mỹ đã nói về sự “hiếu chiến” của Nga, nhưng phần lớn gặp phải sự phản kháng của Nga trong khi bị Mỹ và các nước phương Tây khác siết chặt. Trên thực tế, Nga không có nơi nào để rút lui- In fact, Russia has nowhere to retreat . Để xoa dịu quan hệ Nga-Mỹ, biện pháp duy nhất là Washington lùi một bước hoặc thậm chí vài bước. Trong khi đó, Mỹ cần cảnh báo các đồng minh của mình, đặc biệt là những người mới được tuyển dụng, hãy kiềm chế thái độ chống Nga và khắc phục môi trường quốc tế của Nga.

Tuy nhiên, rõ ràng là Washington không muốn thực hiện sự điều chỉnh chiến lược thực chất như vậy. Nó đang cố gắng đạt được hai điều cùng một lúc. Một là để duy trì tâm lý chống Nga của các nước châu Âu cũng như lòng trung thành của họ đối với Mỹ, và hai là để trấn an Nga chấp nhận hiện trạng và cấm vận Nga trong khi củng cố việc mở rộng về phía đông của NATO. Khoảng cách giữa kỳ vọng của Mỹ và Nga về trật tự ở Âu-Á là quá rộng để có thể dung hòa- The gap between the US and Russia's expectations of the order in Eurasia is too wide to be reconciled..

Việc Biden mời Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh ngay sau khi ông ta mô tả Putin là "kẻ giết người" cho thấy rằng ông ta cảm thấy Mỹ không thể cùng lúc làm xấu đi mối quan hệ với cả Trung Quốc và Nga- US cannot afford to deteriorate relations with both China and Russia at the same time. . Mỹ muốn ổn định Nga ở một mức độ nhất định, nhưng chỉ bằng những lời nói suông và không có hành động gì. Đó là một nỗ lực để giải quyết một vấn đề lớn mà không tốn nhiều công sức. Việc Biden biến cuộc gặp của ông với Putin thành hiện thực đã là một thành tựu tự thân nhưng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể chỉ làm được đến thế mà thôi. Có thể sẽ có một khoảng thời gian ngắn ổn định, nhưng nếu Mỹ không điều chỉnh thái độ cơ bản đối với Nga và chỉ yêu cầu Nga tuân thủ các quy tắc thời hậu Chiến tranh Lạnh do Mỹ và phương Tây đặt ra, thì mối quan hệ chắc chắn sẽ gặp phản ứng



Là thành viên của "tam giác chiến lược", Trung Quốc, Mỹ và Nga đã thể hiện một số kiểu quan hệ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Một là sự hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, thứ hai là sự hợp tác cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong một thời gian dài, và thứ ba là mối quan hệ đối kháng nghiêm trọng giữa một bên là Mỹ và một bên là Trung Quốc và Nga. Mối quan hệ giữa các cường quốc ít nhất nên đạt đến mức tương tự như mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trước khi mối quan hệ của họ xấu đi trong những năm gần đây. Mối quan hệ tồi tệ hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc cộng với Nga hoàn toàn là kết quả của hành động bá quyền của Washington. Chừng nào Mỹ vẫn còn duy trì quyền bá chủ của mình, thì sẽ không có hòa bình và ổn định toàn cầu thực sự- As long as the US still upholds its hegemony, there will not be true global peace and stability." [4]

