Viet Film Fest Chiếu Loạt Phim Ngắn Đoạt Giải

SANTA ANA - Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) hiện đang trình chiếu loạt phim ngắn đoạt giải mang chủ đề “Cùng Dưới Mái Nhà” (“Under the Same Roof”) trên mạng online miễn phí tại trang nhà https://vietfilmfest.eventive.org/welcome cho đến hết ngày 30 tháng 6, 2021.

Loạt phim ngắn bao gồm các phim Ngày Giỗ (The Anniversary) của Hàm Trần, Hiếu của Richard Văn, Chez Moi (My Home) của Phương Mai Nguyễn, Like Mother, Like Daughter của Kady Lê, Xe Tải Của Bố (My Father’s Truck) của Mauricio Osaki,và Walk Run Cha-Cha của Laura Nix. Các phim này đã từng đoạt giải ở Viet Film Fest hoặc ở các đại hội điện ảnh quốc tế.

Tuy mang cùng một chủ đề về “gia đình”, mỗi phim lại xoáy vào những câu chuyện khác nhau: từ quan hệ đặc biệt giữa hai mẹ con trong Like Mother, Like Daughter cho đến gánh nặng cơm áo trên vai của người chồng, người cha trong phim Hiếu, hay sự việc phũ phàng trong đời thường qua cái nhìn trẻ thơ trong phim hoạt hoạ Chez Moi và Xe Tải Của Bố, rồi sự chia lìa đau đớn trong cuộc chiến như phim Ngày Giỗ, hay đôi bạn đánh mất tuổi trẻ trong cuộc chiến nhưng cuối cùng đã tìm lại được nhau qua những vũ điệu nồng cháy khi đã gần bước vào ngưỡng cửa “60 năm cuộc đời” trong phim Walk Run Cha-Cha.

Năm ngoái Viet Film Fest tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Năm nay Viet Film Fest sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 30 tháng 10.. Hầu hết các suất chiếu sẽ đươc thực hiện trên online, với một buổi chiếu drive-in hoặc tại rạp. Xin vào thăm trang nhà www.VietFilmFest.com để biết thêm chi tiết. Ban tổ chức sẽ ra thông báo kết quả các phim được tuyển chọn vào tháng 9.





Viet Film Fest do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức mỗi năm một lần nhằm đưa những câu chuyện và kinh nghiệm sống của người Việt hoặc gốc Việt trên toàn thế giới qua điện ảnh. Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c) (3) được sáng lập từ năm 1991 với mục đích nối kết và làm phong phú hoá các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hoá Việt Nam.