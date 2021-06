Một Tuần Lễ Tồi Tệ Nhất Cho Trung Quốc Khi Các Nhà Lãnh Đạo G7 Cùng Đưa Ra Các Kế Hoạch Chống Lại Sự Bành Trướng Và Toàn Trị Của Nước Này

Quang cảnh cuộc họp bàn tròn của các nhà lãnh đạo G7 tại Anh Quốc. (nguồn: https://www.cnn.com

Tuần này các nhà lãnh đạo của thế giới Tây Phương đã để mắt tới Trung Quốc, và kết quả đó là một trong những tuần lễ tồi tệ nhất cho Bắc Kinh trên sân khấu thế giới trong một thời gian, theo báo Business Insider tường thuật hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021.

Tại Washington, Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện đã gác bỏ dị biệt của họ sang một bên để thông qua dự luật chính sách kỹ nghệ 250 tỉ đô la nhằm vào việc sửa soạn cho thương mại và chính phủ Hoa Kỳ cạnh tranh với Bắc Kinh. Và trong khi đó trong chuyến công du ngoại giao tại Châu Âu, Tổng Thống Joe Biden đang củng cố lại mối quan hệ đối với các đồng minh tại Châu Âu, nhóm các quốc gia G7, và NATO. Trên đỉnh cao của chương trình nghị sự tại những cuộc họp này là câu hỏi làm sao để chống lại một Trung Quốc bành trướng, toàn trị đang trỗi dậy.

Điều này đến khi mọi dấu hiệu đều cho thấy TQ đang đi xa hơn và tách khỏi xa hơn là một xã hội dân chủ cởi mở.

Trong đầu tuần này Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã công bố cái nhìn sâu hơn vào cuộc sống của người Hồi Giáo tại Khu Vực Tự Trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, gọi đó là “cảnh địa ngục tồi tệ” nơi mà người Hồi Giáo đã bị khủng bố và ép buộc vào các trại lao động như một phần của “phần của chiến dịch lớn hơn nhằm khúc phục và đồng hóa cưỡng bức.” Báo Times cũng tường trình việc chính quyền TQ đang truy bắt những người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ bỏ trốn ra ngoại quốc.

Trên mặt trận kinh tế, lập pháp TQ thúc giục thông qua một dự luật mở rộng các phương tiện và phương pháp của chính quyền để trả đũa chống lại các trừng phạt của ngoại quốc gồm khả năng chiếm cứ tài sản TQ của các công ty ngoại quốc, từ chối visa, và phong tỏa khả năng thương lượng tại TQ.

Trung tâm của hành vi hung hang của TQ là niềm tin, nằm trong số nhiều tầng lớp của Đảng CSTQ, rằng Hoa Kỳ và các đối tác của nó tại Tây Phương đang ở trạng thái suy thoái. Ý tưởng này bắt rễ trong thời gian khủng hoảng tài chánh năm 2008, và rồi đã được tái khẳng định bởi cuộc khủng hoảng nợ nần của Châu Âu, sự đắc cử của Donald Trump và sự hung hang của ông ấy đối với các đồng minh Châu Âu, và sự giải quyết của Mỹ đối với đại dịch vi khuẩn corona.

Những cách quan trọng nhất mà Mỹ có thể chống lại Trung Quốc là tăng cường sức mạnh trong nước và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất với các đồng minh của mình. Nếu con quái vật khổng lồ thời tiền sử vẫn chưa thức tỉnh, tuần này cho thấy rằng nó hiện ít nhất đã mở một mắt.

Thông cáo chung của G-7 vào Chủ Nhật kêu gọi nghiên cứu “kịp thời, minh bạch, do chuyên gia lãnh đạo và dựa trên khoa học do WHO triệu tập” về nguồn gốc của COVID-19 ở Trung Quốc.

Thông cáo chung cũng kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là liên quan đến các cáo buộc về các trại lao động cưỡng bức của họ ở Tân Cương, và ở Hồng Kông, nơi Bắc Kinh đã đàn áp quyền tự trị của lãnh thổ này.

Ngoài ra, hôm Thứ Bảy, các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 đã tiết lộ một kế hoạch nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các quốc gia đang phát triển thông qua một sáng kiến có tên là Xây Dựng Lại Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, hay còn gọi là B3W.