Chùa Khánh Hỷ-Từ Ân Thông Báo Về Cuộc Thi Viết Luận “Hoa Hồng Dành Cho Tuổi Trẻ”

Kính gửi quý ông bà và cha mẹ,





Để chào mừng mùa Vu Lan - Báo Hiếu, Ban tổ chức chúng tôi đang tổ chức một cuộc thi luận văn đặc biệt để tôn vinh ngày lễ quan trọng này.





Trải qua hơn 4 thập niên kể từ khi Cộng đồng người Việt có mặt ở Hoa Kỳ, một quốc gia giàu văn hóa và đa dạng. Nhiều gia đình Việt Nam đã cố gắng thay đổi cách sống và tư duy của họ để hòa nhập với xã hội hiện đại một cách thành công, đến nay đã có thế hệ thứ ba hay thứ tư. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công đó vẫn còn một số rào cản cho mối tương quan giữa thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái như ngôn ngữ, cách ứng xử, thái độ biểu cảm và văn hóa. Thực tế, giới trẻ có khả năng tiếp thu văn hóa phương Tây của xã hội hiện đại nhanh chóng và dễ dàng hơn so với các bậc ông bà, cha mẹ của chúng, do vậy, những mâu thuẩn, xung đột và sự hiểu lầm thường xảy ra trong mối quan hệ gia đình, tạo nên khoảng cách và thiếu sự cảm thông lẫn nhau.





Kính thưa quý vị,





Với tinh thần của mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần ý nghĩa qua cuộc thi viết văn để các bạn trẻ có thể biểu lộ cảm xúc, tâm tư tình cảm của riêng mình đối với ông bà cha mẹ ngỏ hầu thu hẹp khoảng cách và sự cảm thông giữa các thế hệ.





Chúng tôi tha thiết cần sự giúp đỡ của quý vị để cổ vũ và khích lệ con cháu của chúng ta tham gia vào cuộc thi viết luận này.





Cuộc thi viết luận “Hoa hồng dành cho tuổi trẻ”





Giải thưởng:





• Giải nhất: $ 1000 USD

• Giải nhì: $ 500 USD

• Giải Ba: $ 300 USD

• Đề cử Danh dự: $ 100 USD (10 giải thưởng)





Nguyên tắc Cuộc thi Viết luận:





• Để đủ điều kiện, bạn phải từ 18 tuổi trở xuống (tất cả các tôn giáo)

• Bài luận viết là hình thức văn xuôi (không có thơ, vở kịch, bài hát, v.v.)

• Được viết bằng tác phẩm gốc của riêng bạn chưa được gửi cho cuộc thi khác hoặc đã được xuất bản

• Bài luận phải phản ánh cách giải thích và suy nghĩ ban đầu của thí sinh

• Bài luận nên được đặt một tiêu đề gốc





Thông số kỹ thuật của bài luận:





• Bài luận phải dài từ 2000 đến 2500 từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

• Sử dụng phông chữ Times New Roman 12

• Sử dụng lề 1 inch xung quanh, không căn lề phải

• Các trang phải được đánh số theo thứ tự

• Bao gồm tài liệu tham khảo khi trích dẫn từ một cuốn sách hoặc một nguồn khác

Đánh giá các bài nộp:

• Giáo sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên,

Nhà văn: Vĩnh Hảo

Nhà báo: Huỳnh Kim Quang

• Các bài luận sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

• Tính độc đáo / Sáng tạo - Bài luận có phản ánh quan điểm sáng tạo và độc đáo không?

• Sự rõ ràng / Tổ chức - Bài luận có giải quyết các ý tưởng của người viết một cách hợp lý và dễ hiểu về tiến trình không?

• Các bài đạt giải sẽ được đăng trên tạp chí Từ Ấn Pháp Âm

• Người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng của mình trong sự kiện “Roses for Youth” tại Diamond Seafood Palace 3 ở Westminster, CA lúc 4:00 chiều theo giờ PST vào Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021.





Nộp bài luận của bạn:





• Bài dự thi phải được nhận qua email muộn nhất là 5:00 PST vào ngày 30 tháng 7 năm 2021

• Email: bonghongchotuoitho@gmail.com

• Khi gửi, vui lòng đính kèm phiên bản điện tử của bài luận của bạn vào email.

• Bao gồm các thông tin sau trong email của bạn

• Chủ đề: Hoa hồng cho Cuộc thi Viết luận Thanh niên

• Bao gồm những điều sau đây trong Nội dung email của bạn:

• Họ và tên

• Địa chỉ đầy đủ

• Số điện thoại

• Địa chỉ email

• Trường học

• Giới tính (không bắt buộc)

Để đặt trước cho bữa tối ($ 35 mỗi người), câu hỏi hoặc đóng góp, vui lòng liên hệ:





• Gửi email tới bonghongchotuoitho@gmail.com





• Điều phối viên sự kiện:





1. Pháp Tánh 714-333-8924

2. Khánh Tuệ Viên 714-588-2828

3. Yvonne 714-683-3964

4. Tim Ngô (661) 5678910

Trân trọng,

Thượng tọa Thích Pháp Tánh, Chùa Khánh Hỷ-Từ Ân



***





“ROSES FOR YOUTH” ESSAY CONTESTS

Dear Grandparents and Parents,





To celebrate Vu Lan – Boa Hieu season, we are hosting a special essay contests to honor this special time.





It has been 40 years since the overseas Vietnamese community in the United States has come of age in a country rich in diversity and cultures. Many Vietnamese families now have a third generation of children who have successfully assimilated into America’s melting pot, changing their ways to fit into society. The success comes with generational gaps between immigrant grandparents, parents and children through language, behavior, attitudes, values, and culture because children can quickly pick up western culture through education and society while parents may not pick up the new language or culture as quickly. This can also lead to misunderstandings and conflicts. In the spirit of Vu Lan Boa Hieu season, we want to bridge this gap through a writing contests for our youth to freely express themselves about being an immigrant or belonging to an immigrant family. Through their written voices, we can promote a better understanding of today’s young as parents and elderlies develop a deeper compassion towards their struggles.





We earnestly need to your help to promote and encourage our young adults and children to participate in this essay competition.

“Roses for Youth” Essay Contest

Prizes:

First Prize: $1000 USD

Second Prize: $500 USD

Third Prize: $300 USD

Honorable Mentions: $100 USD (10 awards)

Essay Contest Guidelines:





To be eligible you must be 18 years old or younger

The written essay is the only literary form accepted (no poems, plays, songs, etc.)

Written in your own original creation that has not been submitted for another contest or published

Essay should reflect the contestant’s own interpretation and original thinking

Essay should be given an original title

Essay Specifications:





The essay should be 2000 to 2500 words long in Vietnamese or English

Use 12-point Times New Roman font

Use 1-inch margins all around, do not justify the right margin

Pages should be sequentially numbered

Include references when quoting from a book or another source

Judging of Submissions:





Professor Nguyen Khoa Dieu Quyen, Educators & Community Leader

Essays will be judged on the following criteria:

Originality/Creativity – Does the essay reflect a creative and original perspective?



Clarity/Organization – Does the essay address the writer’s ideas logically and easily understood progression?

Does the essay address the writer’s ideas logically and easily understood progression? Winning essays will be published in Tu An Phap Am magazine

Winners will receive their awards During “Roses for Youth” event at Diamond Seafood Palace 3 in Westminster, CA at 4:00 PM PST on Sunday August 15, 2021.

Submitting Your Essay:





Entries must be received by email no later than 5:00 PST on July 30, 2021

on Email: bonghongchotuoitho@gmail.com

When submitting, please attach an electronic version of your essay to the email.

an electronic version of your essay to the email. Include the following information in your email

Subject : Roses for Youth Essay Contest

: Roses for Youth Essay Contest

Include the following in the Body of your email:

First and Last Name

Full Address

Phone number

Email address

School attending

Gender (optional)

To RSVP for dinner ($35 per person), questions, or donation, please kindly contact:

Email bonghongchotuoitho@gmail.com

Event Coordinators:

Phap Tanh 714-333-8924 Khanh Tue Vien 714-588-2828 Yvonne 714-683-3964

Kind regards,

Venerable Thich Phap Tanh, Khanh Hy-Tu An Temple