Chân Dung Của Giáo Sư Bác Sĩ Mai Trung Kiên Xuyên Qua Tác Phẩm: Tâm Hồn & Thiền Định Trong Khoa Não Bộ

Hôm 13 tháng 5-2021 chúng tôi nhận được tập sách có chữ ký của phu nhân BS Mai Trung Kiên gửi biểu vợ chồng tôi. Tập sách của tác giả GS-BS Mai Trung Kiên có tựa đề " TÂM HỒN &THIỀN ĐỊNH trong KHOA HỌC NÃO BỘ "-một tựa đề rất lạ lẫm không những đối với chúng tôi mà ngay các độc giả có trình độ hiểu biết nào đó về tôn giáo, nhất là Phật giáo, và Khoa Học Não Bộ.





"TÂM HỒN & THIỀN ĐỊNH trong KHOA HỌC NÃO BỘ " quả là một tựa đề rất táo bạo có tham vọng đưa cả nhân loại đến một chân lý mới dưới ánh sáng của tôn giáo, nhất là Phật giáo và Khoa Học Não Bộ. Thú thật càng đọc tôi càng thấy không phải là dễ hiểu, do đó càng đọc tôi càng say mê vì những khám phá mới. Tập sách hàm chứa nhiều chương mục mới lạ rất chi tiết với hơn 1200 tài liệu tham khảo của iêng BS MTK, trong lãnh vực y khoa và môn chuyên biệt Neuro Psychiatry.





Mặc dầu với background của một bs phẫu thuật và là người sáng lập và cũng là giám đốc điều hành Trung tâm Phục Hồi chức năng Tâm thần và Xã Hội tại Chicago trong nhiều năm, tôi vẫn thấy nội dung của quyển sách này ngoài tầm với của tôi khá xa. Đúng theo nhân xét của BS Trương Sơn Vân người bạn đồng môn với chúng tôi vá bs Kiên "quyển sách này ở trên tầng cao đối với người có kiến thức y khoa trung bình như tôi". Mặc dầu BS Mai Trung Kiên bỏ ra rất nhiều công sức làm cho nó gọn lại, theo từng chương mục trong một hệ thống, để giúp người đọc dễ hiểu hơn. Nhưng dù có gọn có sắp xếp theo một hệ thống cụ thể nhưng cũng không dễ hiểu, dễ nhớ vì nó toàn những chương mục hốc búa cả số lượng lẫn chất lượng như tác giả bs Mai Trung KIên đã thừa nhận:





"Trong sách này với hơn 1200 tài liệu tham khảo mới nhất:





Liên hệ Hồn trong não bộ và sự hiểu biết

Chỗ ở của Hồn trong Não Bộ và Cơ Thể

Giấc ngủ Mộng mị và bịnh thiếu ngủ, khô miệng ở tuổi già

Cơ chế rửa sạch nghiệp chướng

Các hiện tượng tâm linh: Trí Nhớ Tiền kiếp.

Thiền định khác với giấc ngủ hay thư giãn.

Tiền đề cho quyển sẽ xuất bản vì lợi ích của Thiền Định và các pháp Thiền định"





Để thực hiện cuốn sách TÂM HỒN & THIỀN DỊNH trong KHOA HỌC NÃO BỘ, tác giả đem hết những kinh nghiêm và chiêm nghiệm thông qua những nghiên cúu và xét nghiệm và giáo dục của mấy mươi năm hành nghề như một GS TS chuyên ngành Pathology tai đai hoc Ottawa-Canada. Thêm vào dó là sự hiểu biết uyên thâm của BS Mai Trung Kiên trong khoa học não bộ và trong nghiên cứu và thưc hiện thiền định. BS Kiên sở hữu hơn 100 Presentations at International Meetings và cũng là Principal author of more than 150 peer-reviewed articles.





Một điều bất ngờ và lý thú, tôi vừa nhận đươc điện thư góp ý của Bác Sỹ Võ Văn Thành, Giáo Sư Trường Y ở trong nước. Anh là chuyên viên hàng đầu của thế giới trong điều trị vẹo cột sống bằng phẫu thuật. Người thầy của anh là bác sỹ Hoàng Tiến Bảo, Giáo Sư của trường Y Saigon trước 75. Dĩ nhiên GS Hoàng Tiến Bảo cũng là thầy dạy chúng tôi. Bác sĩ Võ Văn Thành còn trẻ hơn anh em chúng tôi nhiều. Anh ăn trường chay, anh có nghiên cúu Thiền Định và đời sống tâm linh. Anh cũng chuyên tâm nghiên cúu và tham khảo nhiều báo chí và sách ở nước ngoài về vấn đề này nhất là bộ sách của nữ tác giả Jessica Stewart. Anh nhận thấy BS Jessica Stewart đã sử dụng phương pháp:



SPECTACULAR VIZIALIZATIONS OF BRAIN SCAN ENHANCED WITH 1.750 PIECES OF GOLD LEAF. Và bà đã hiển thị được phần nào, những điều bí mật của não bộ liên hệ với đời sống tâm linh của nhân loại chẳng khác gì mấy so với phương pháp cua BS-GS Mai Trung Kiên ứng dụng trong "TÂM HỒN & THIÊN ĐỊNH trong KHOA HỌC NÃO BỘ."





một ảnh minh họa kỹ thuật Spectacular Vizializations of brain scan của Dr. Jessica Stewart



Tôi liền tải email của BS-GS Võ Văn Thành đến BS-GS Mai Trung Kiên để hai anh có cơ duyên quan hệ với nhau trong nghiên cúu Tâm Hồn & Thiền định trong Khoa Học Não Bộ. Tôi đã đươc BS-GS Mai Trung Kiên ân cần hồi âm ngay trên diễn đàn yksg1969@googlegroups.com. BS Kiên đã cảm ơn tôi đã tải đến anh hình ảnh rát đẹp và tinh vi của kỹ thuât Spectacular Visializations Of Brain Scan Enhanced With 1.750 Pieces Of Gold Leaf của bác sỹ Jessica Stewart. Và dĩ nhiên Kiên hứa sẽ thêm vào phần kỹ thuật của riêng anh DIT-DIFUSION TENSOR IMAGING-a Magnetic Resonance Technics-để chụp hình chất trắng trong não bộ. BS KIên cũng cho tôi hay anh cũng biết BS-GS Võ Văn THành, một đàn em vượt trội của chúng tôi, "hiện tại BS Thành chuyên về phẫu thuật cột sống nhưng chưa được biết anh ấy có khảo cúu khoa hoc hay thiền định được phổ biến trên Google hay Tap chí Y khoa? Nếu anh có biết cho tôi xin địa chỉ của Võ Văn Thành để tôi dễ bề update cuốn sách. Vì vấn đề của cuốn sách không chỉ là các dữ kiện mà còn là sự diễn dịch sự kiện. Giống như Newton tìm ra lực hấp dẫn của vạn vật. Tôi rất sợ những nhận xét và diễn dịch trong cuốn sách của tôi là chủ quan, thiên lệch nên rất hồi họp mỗi khi có thông tin mới về chủ đề của cuốn sách. Tôi rất thích quan niệm trái chiều để suy nghĩ hay để sửa đổi trong lần tái bản tới. Một lần nữa cám ơn anh về sự lưu tâm và nhiệt tình ".





Trong thơ trả lời BS Nguyễn Kim Hưng (tại Việt Nam), bác sĩ Kiên cũng hứa sẽ bổ túc thêm List of Reférences và anh sẽ viết thêm một đoạn về Tri Thức theo quan niệm Tây phương nhất là của Freud và Carl Jung về Tình cảm, Trí thông minh, và Đạo đức, Đồng cảm...Bác sĩ Mai Trung Kiên luôn mở rộng cửa để đón nhận những góp ý tích cực từ bạn bè và độc giả...





Cũng thật là may, cách đây hai hôm, tôi cũng vừa nhận được messengers từ GS-BS Võ Văn Thành: "Anh Thể, em có thể viết thẳng cho anh Kiên được không? Em sẽ nói anh cho ý kiến". Mừng quá tôi bèn trả lời "Được lắm chứ-Rất là vinh dự cho anh. Cám ơn BS Thành"...





Hôm nay tôi rất hy vọng BS-GS Mai Trung Kiên sẽ có nhiều bạn tích cực góp ý xây dựng và cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi trên con đường phục vụ và phát triển niềm tin tôn giáo, Tâm Hồn & Thiền Đinh trong Khoa Học Não Bộ.





BS-GS Mai Trung Kiên, với tôi, như là một Trần Huyền Trang tình nguyện nhận lệnh vua Đường Thái Tôn đi thỉnh kinh Đại Tạng (Kinh Cao) để về cứu khổ giải thoát cho chúng sinh. Mong anh và các bạn của anh không ngộ nạn trên đường đi Thiên Trúc. Chúc BS Mai Trung Kiên và các bạn của anh mãi mãi chân cứng đá mềm.../.





Đào Như

BS Dào Trong Thể

Friday-11-2021

Một ngày nắng ấm-mùa Hè ở Chicago