Tuần Lễ Cuối Cùng Để Cộng Đồng Tham Gia Khảo Sát Trực Tuyến Cho Hạng Mục Công Lý Môi Trường

Thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu tới đây là ngày cuối cùng để tham gia khảo sát trực tuyến (online survey) của Thành Phố Garden Grove để cung cấp thông tin về Hạng Mục Công Lý Môi Trường (Environmental Justice Element). Những ý kiến đóng góp của công chúng sẽ giúp một phần của việc điều chỉnh bản Quy Hoạch Chung (General Plan) nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe có thể gây ra bởi nhiều yếu tố, trong đó bao gồm thúc đẩy nguồn thực phẩm lành mạnh, những hoạt động thể dục thể thao và an toàn nhà ở và hợp vệ sinh. Khảo sát trực tuyến có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại ggcity.org/housing-element.





Cư dân Garden Grove hoàn thành bản khảo sát cộng đồng và đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua email sẽ có cơ hội nhận được thẻ quà tặng (gift cards).





Hạng Mục Công Lý Môi Trường được Liên bang chỉ thị đến các cơ quan chính quyền có cộng đồng thiếu đi những quyền ưu tiên nhằm giải quyết các mục tiêu và vấn đề sau:





• Giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí

• Thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ sở công cộng

• Thúc đẩy tiếp cận với các loại thực phẩm lành mạnh

• Thúc đẩy an toàn và vệ sinh khu vực sinh sống

• Thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao

• Thúc đẩy sự tham gia của cư dân





Thành phố cũng đang cập nhật Hạng Mục Nhà Ở, Hạng Mục An Toàn và Hạng Mục Sử Dụng Đất để soạn thảo ra các chính sách do tiểu bang ủy quyền. Hạng Mục Nhà Ở sẽ xác định nhu cầu và mục tiêu về nhà ở cho niên khóa từ 2021-2029; Hạng Mục An Toàn sẽ thiết lập các chính sách hỗ trợ luật và điều lệ liên quan đến các nguy cơ an toàn; và Hạng Mục Sử Dụng Đất, Phân Vùng (Zoning) Khu Vực và Bản Đồ sẽ xác định đất có sẵn cho ngành nông nghiệp, kinh doanh, nhà ở và các hạng mục khác.





Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang ggcity.org/housing-element hoặc liên lạc Ban Quy Hoạch theo số (714) 741-5312 hoặc gửi email theo địa chỉ planning@ggcity.org.