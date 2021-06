Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565 Dương Lịch 2021

Garden Grove (Thanh Huy)- - Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, tọa lạc tại số 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 do Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chu Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2565 - 2021 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 06 tháng 6, 2021, tham dự buổi lễ rất đông chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử, một số quý vị đại diện hội đoàn Phật Giáo, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử cùng một số cơ quan truyền thông.

Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hòa Thựng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Minh Tuyên, Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khật Sĩ Hải Ngoại, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, HT. Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Tâm Vân, HT. Thích Minh Mẫn, Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK, HT. Thích Giác Ngôn, HT. Thích Từ Hạnh, HT. Thích Giác Định…

Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Minh Tâm. MC buổi lễ do Đại Đức Thích Minh Tính.

Mở đầu buổi lễ với nghi thức tác bạch thỉnh sư quang lâm chánh điện. Tại đây Đại Đức Thích Minh Tâm thay mặt ban tổ chức cũng như đạo trành Tịnh Xá Giác Lý cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm tham dự ngày Đại Lễ Phật Đản hôm nay xin chúc quý ngài thân tâm thường an lạc. Tiếp theo Niệm Phật cầu gia bị.

Sau đó nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán, trong phút nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ đến công ơn của Chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ, Mẹ Cha, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sinh vạn loại, ơn hy sinh cao cả của Chư vị Thánh tử đạo đã vị quốc vong thân cho hòa bình, hạnh phúc của muôn loài, phút giây lắng lòng cầu nguyện cho hàng triệu hương linh Việt Nam tử nạn trong các cuộc chiến, trên khắp các nẻo đường đi tìm tự do sớm được siêu thoát, cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn, cho dịch bệnh Covid-19 chấm dứt để nhân loại được sống trong an lạc.

Tiếp theo Đại Đức Thích Minh Lợi, thay mặt ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, trong bài diễn văn Đại Đức đã nói về ý nghĩa ngày đản sinh, sự ra đời của đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân mùa Phật Đản chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt trên hành tinh nầy, nạn kỳ thị, khủng bố không còn diễn ra khắp nơi, v.v…

Sau đò Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Minh Tuyên lên ban pháp từ. Trong lời Pháp Từ HT. đã tán dương công đức, cảm ơn HT. Viện Chủ và chư tôn đức tăng, ni Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý đã tổ chức long trọng ngày đại lễ Đản Sinh hôm nay. HT. không quên cám ơn chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đã quang lâm tham dự ngày Đức Phật Đản Sinh.



Sau lời đạo từ, nghi thức lễ Khánh đản bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng lên trước lễ đài niệm hương bạch Phật và cùng tụng trang kinh Khánh Đản. Sau phần nghi thức khánh đản là lễ tắm Phật. Sau lễ tắm Phật, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức về lại trai đường để ban tổ chức cúng dường trai tăng và thọ trai.



Trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng dùng bữa butfeel chay rất nhiều món ăn do Phật tử đạo tràng Giác Lý khoản đãi.



Sau khi thọ trai là phần cúng tiến linh, cửu huyền, truyền Tam Quy Ngũ Giới.



Kết thúc chương trình với lễ cúng thí thực chư âm linh cô hồn.



Mọi chi tiết xin liên lạc Tịnh Xá Giác Lý: (714) 891-8527, (714) 414-8360, hay Email: tinhxagiacly@yahoo.com