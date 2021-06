Lãnh Đạo GHPGVNTN Các Châu Lục Thành Lập Hội Đồng Hoằng Pháp Với Sự Tán Trợ của Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng liên minh Do Thái mới thành lập đã sẵn sàng để bứng ghế thủ tướng của ông là kết quả của “sự gian lận bầu cử lớn nhất” trong lịch sử dân chủ, theo báo The Guardian tường thuật hôm Chủ Nhật, 6 tháng 6 năm 2021. Sự cáo buộc xả lán, tương tự giọng điệu được tuyên truyền về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ bởi cựu đồng minh thân cận Donald Trump, đến trong lúc cơ quan an ninh Do Thái đã cảnh báo về một sự leo thang trong tranh luận bạo động trong nước này.