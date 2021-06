Các Thủ Khoa và Á Khoa Từ GGUSD Niên Khóa 2020-2021

Thủ Khoa





Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Pauline Vương sẽ theo học ngành Vi Sinh Vật Học (Microbiology), Miễn Dịch Học (Immunology) và Di Truyền Phân Tử Học (Molecular Genetics) tại đại học UCLA với mong muốn được làm việc trong ngành y tế và tham gia các công tác nhân đạo để giúp đỡ những người kém may mắn. Pauline hãnh diện được làm đội trưởng đội quần vợt nữ trong hai năm, nhận Bằng Khen Vận Động Viên Tích Cực Nhất năm 2018, cũng như đạt danh hiệu vô địch giải quần vợt khi em học lớp 10. Là Hội Trưởng của Câu Lạc Bộ Toán Học, Pauline rất hãnh diện khi đã cùng với nhóm của mình lập ra một chương trình dạy kèm toán miễn phí trên mạng cho hơn 150 học sinh. Những sinh hoạt yêu thích thời trung học của Pauline bao gồm việc tổ chức Quyên Góp Thức Ăn năm 2020 để giúp đỡ những người vô gia cư trong thời gian hạn chế ra ngoài vì đại dịch. Nhóm của em đã quyên góp được 3,218 lon đồ hộp để tặng cho một trung tâm trợ giúp người vô gia cư ở Thành Phố Santa Ana; tham gia cuộc thi Hát Nhép Theo Nhạc Hàng Năm giữa các lớp của trường Bolsa Grande; cũng như thời gian chơi quần vợt với các bạn. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của Pauline là thành lập chi nhánh cấp trung học đầu tiên của tổ chức Project Vietnam tại trường Bolsa Grande nhằm trợ giúp đời sống cộng đồng người Việt được tốt đẹp hơn qua các dịch vụ y tế. Hơn 150 em trong câu lạc bộ này đã trợ giúp trong các buổi xét nghiệm COVID-19, đóng gói khẩu trang và chích ngừa. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove, và cha mẹ của em là ông Andy Vương và bà Trần Tuyết Lam.





Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Thảo Đỗ sẽ theo học ngành Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineering) tại đại học Massachusetts Institute of Technology. Các thành tựu trong việc học của em bao gồm đạt giải nhất trong cuộc thi Toán Math Escape và đạt giải nhì trong cuộc thi Civil Structure (Xây Dựng Công Trình). Những sinh hoạt yêu thích thời trung học của Thao bao gồm Tuần Lễ Văn Hóa Quốc Tế với nhiều món ăn và màn trình diễn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau, Matador Games và Ngày Sinh Hoạt Câu Lạc Bộ STEM và MESA. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của Thảo là đóng gói khẩu trang với các bạn trong câu lạc bộ học sinh Project Vietnam của trường Bolsa. Thảo cho biết câu lạc bộ này rất quan trọng nhờ vào truyền thống Việt Nam em thừa hưởng và những công việc đặc biệt mà câu lạc bộ thực hiện như phân phát khẩu trang và túi lọc đến những vùng ít được bảo vệ để ngăn ngừa COVID-19. Em khuyến khích mọi người nên tham gia câu lạc bộ này. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove, và cha mẹ của em là bà Tina Tống và ông Tunhan Đỗ.



Trường Trung Học Cấp II Garden Grove: Vào mùa thu, Amy Trịnh sẽ theo học ngành Kỹ Sư Công Chánh (Civil Engineering) tại đại học UC Irvine để trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp trước khi em sang tuổi 26. Những thành tựu của Amy bao gồm được tuyên dương là Học Sinh AP Xuất Sắc, đạt được Giải Thưởng Sứ Giả Phục Vụ Cộng Đồng UNA-Hoa Kỳ (USA Ambassador Community Service), là thành viên của Hội VaccinateCA để giúp mọi người được chích ngừa, nghiên cứu về những hồ sơ tài chính trong lĩnh vực chính trị, đồng thời quảng bá cho chương trình giáo dục về khí hậu thông qua tổ chức YCAT Inc. Amy thích tình nguyện tham gia vào Hội Chữ Thập Đỏ, Kiwin’s và Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia; làm các thí nghiệm hóa học như xác định chuẩn độ a-xít và kiềm, phép so màu và thí nghiệm đồng hồ khoai tây cũng như dành thời gian để dạy kèm trên mạng cho các học sinh khác. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của Amy là nấu và nếm thử các loại thức ăn của nhiều nước khi tham gia sinh hoạt về văn hóa sau khi làm bài thi lớp Địa Lý Nhân Văn và lớp Lịch Sử Thế Giới Trình Độ Cao. Em hiện cư ngụ tại thành phố Garden Grove, và cha mẹ của em là bà Myly Nguyễn và ông Henry Trịnh.







Trường Trung Học Cấp II Hare: Vào mùa thu này, Jim Juarez sẽ theo học ngành môi giới (broker) và sửa chữa xe hơi tại trường Cao Đẳng Santa Ana College. Em hãnh diện về các thành tích học tập của mình như được vào danh sách Học Sinh Danh Dự và được nhận bằng khen Học Sinh Danh Dự của Hiệu Trưởng. Những sinh hoạt thời trung học yêu thích của Jim bao gồm chơi bóng rổ trong giờ ăn trưa và cùng cả lớp đi bộ. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của Jim là khi em được vinh danh là thủ khoa, thấy điểm hạng của mình từ D và F trở thành A và B, cũng như đạt được danh hiệu Top Dawg (Học Sinh Xuất Sắc trong Tuần). Cha mẹ của em là ông Andres Juarez và bà Julisa Camarillo.





Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Vào mùa thu này, Tommy Nguyễn sẽ theo học ngành Khoa Học Điện Toán (Compurter Science) tại đại học UCLA để trở thành kỹ sư về nhu liệu điện toán (software engineer) và có thể nghỉ hưu sớm. Những thành tích của em bao gồm việc đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Người Máy của trường, nhận được giải thưởng Học Sinh Xuất Sắc Quốc Gia và hiện đã cao hơn 5’1”. Những sinh hoạt thời trung học ưa thích của em gồm có tham gia Chạy Việt Dã, Cuộc Thi Tài Năng của Liên Đoàn Nam Sinh và các cuộc Thi Đấu giữa Học Sinh và Giáo Viên. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là chạy xuống bãi biển sau khi em và các bạn đã hoàn thành phần thi chạy việt dã đầu tiên của mình ở thành phố Laguna Hills. Em hiện cư ngụ tại thành phố Garden Grove, và là con của ông bà Henry và Tiffany Nguyễn.









Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Giang Phạm sẽ theo học ngành Khoa Học Điện Toán (Computer Science)) tại Đại Học UCLA vào mùa thu. Dự tính nghề nghiệp của Giang là trở thành kỹ sư nhu liệu điện toán (software engineer) và hy vọng trong tương lai sẽ mở một cơ sở kinh doanh riêng. Những thành tích khiến em hãnh diện nhất bao gồm việc tốt nghiệp trung học, nghe và đọc những loại sách về thường thức trong thời gian cách ly đã khiến em có thêm tinh thần trách nhiệm và nghĩ xa hơn, chú tâm rèn luyện thể lực, kèm cặp một học sinh khác để giúp đỡ bạn nâng cao điểm học và luyện thói quen tốt. Các sinh hoạt trung học em thích nhất là chuyến đi chơi vào tháng 3 năm 2020 ở Knott’s Berry Farm, cuộc Trình Diễn Tài Năng Của Câu Lạc Bộ Liên Đoàn Nam Sinh và Lễ Hội Mùa Thu/Xuân. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất ở bậc trung học là năm lớp 11 trước khi có đại dịch, vào mỗi chiều thứ sáu em vui vẻ tản bộ trên đường dài và trò chuyện với bạn thân của mình. Giang là cư dân thành phố Westminster, em là con ông bà Sơn Phạm và Tiffany Đặng.







Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Sebastian Lozano sẽ theo chuyên ngành Toán học tại Đại Học Harvard vào mùa thu với mục đích trở thành giáo sư toán và thực hiện nghiên cứu riêng của mình. Sebastian đạt rất nhiều thành tựu trong việc học, bao gồm học bổng của các chương trình Simon, USC Bovard, và Gates Scholar cũng như đạt danh hiệu Học Sinh AP Xuất Sắc. Những sinh hoạt yêu thích thời trung học của Sebastian bao gồm Chơi Bóng Nước và Bơi Lội, Chương Trình Dìu Dắt của Tiến Sĩ Mafi, làm hội trưởng Liên Đoàn Nam Sinh và phó hội trưởng hội Latinos Unidos. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học của em là chuyến đi cùng với một nhóm bạn vào lúc 4 giờ sáng đến Krispy Kreme, các học sinh được tặng một hộp bánh donuts và khen ngợi về thành tựu học vấn. Sebastian rất trân quý quãng thời gian ở trung học với bạn bè. Sebastian là cư dân thành phố Santa Ana, và là con ông bà Alejandro Lozano và Teodula Evaristo.







Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Vào mùa thu này Kenny Đào sẽ theo học ngành Kinh Tế Học (Economics) tại Đại Học Stanford với mục tiêu trở thành Quản Trị Viên Quỹ Đầu Tư Hedge Fund và Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ. Những thành tựu của Kenny bao gồm được khen thưởng là Học Sinh AP Quốc Gia và Học Sinh AP Xuất Sắc vì các bằng khen này đã thể hiện nỗ lực của em trong việc học; cũng như việc em được nhận các học bổng Simon, Questbridge và Gates, là những tổ chức đã giúp em thực hiện được giấc mơ vào đại học. Những sinh hoạt yêu thích thời trung học của Kenny gồm: quần vợt, tham gia các hoạt động tình nguyện và sinh hoạt trong Key Club. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học là những đêm đi tản bộ ngoài biển với bạn. Nhịp sóng biển êm đềm và tiếng cười vui của các bạn đã mang đến cho em một tâm trạng bình yên mà em sẽ luôn ghi nhớ mãi. Kenny là cư dân thành phố Westminster, em là con ông bà Liêm Đào and Tina Trần.





Trường Trung Học Cấp II Pacifica High School: Rushika Weerackoon sẽ vào trường UCI mùa thu này và theo học ngành Sinh Học về Thần Kinh (Neurobiology) với mục đích trở thành một khoa học gia ngành thần kinh chuyên về hành vi (behavioral neuroscientist) và sẽ nghiên cứu về những lãnh vực học tập, trí nhớ, và cảm xúc, đặc biệt là bệnh Alzheimer’s (bệnh lẫn) hoặc làm việc trong ngành tình báo của CIA. Rushika đạt rất nhiều thành tựu trong việc học, bao gồm được nhận học bổng Regents Scholar và nhận vào Chương Trình Học Sinh Xuất Sắc Toàn Trường tại UCI, Học Sinh AP Quốc Gia, Liên Đoàn Quán Quân Tiểu Bang và Cầu Thủ Sáng Giá Nhất của Đội Cầu Thủ JV Nữ. Em cũng nhận được bằng khen Học Sinh Xuất Sắc Trong Cuộc Tranh Tài Hóa Học của Hội Hóa Học Hoa Kỳ, bằng khen thưởng ACE môn Địa Lý Nhân Văn và Tâm Lý, Học Sinh Giỏi Trong Mùa Học và tham gia kỳ thi Đánh Vần của Hạt Orange. Những sinh hoạt ưa thích nhất của em thời trung học là chơi bóng đá và thắng giải Liên Đoàn Tiểu Bang, dạy kèm toán trong Liên Hội Học Sinh Ưu Tú CSF, và em cũng tham gia chương trình dìu dắt Mariner Mentor. Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở thời trung học của Rushika là đã hét thật lớn khi trình diễn vở kịch “No Hay Que Complicar La Felicidad” cho lớp Tây-ban-nha trình độ cao. Rushika là cư dân thành phố Cypress; em là con ông bà Richard và Rosanne Weerackoon.









Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos: Yến-Nhi (Nina) Nguyễn sẽ vào Đại Học Stanford mùa thu này với chuyên ngành Sinh Học về Con Người (Human Biology) và có thể học song ngành Kỹ Thuật Công Trình và Khoa Học Quản Trị (Management Science and Engineering). Mục tiêu của em là trở thành Bác Sĩ Sản-Phụ Khoa. Nina đạt rất nhiều thành tựu và giải thưởng bao gồm: tham gia đội quần vợt suốt 4 năm, là đồng trưởng đội quần vợt trong 2 năm; được cả hai trường UCLA và UCI nhận vào, cũng như sớm được các trường UC Berkeley, USC, và Stanford tuyển chọn; được Bằng Khen của Phân Khoa Anh Văn và Bằng Khen của Phân Khoa Khoa Học; là thành viên nhóm AP Capstone đầu tiên của trường Rancho; được vào Chung Kết Giải thưởng La Vaquera (Học Sinh Lớp 12 Ưu Tú Nhất Trong Năm); đạt danh hiệu Học Sinh AP Xuất Sắc, Học Sinh AP Xuất Sắc Quốc Gia, Học Sinh AP Ưu Hạng, và nhận Văn Bằng AP Capstone; hoàn tất 14 lớp Trình độ cao AP trong khi tham gia Mô Hình Liên Hiệp Quốc, Câu Lạc Bộ Key Club, Liên Đoàn Học Sinh, Liên Đoàn Học Sinh Ưu Tú, Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia, Liên Đoàn Nữ Sinh, và Học Bổng của Chương Trình Simon Scholars. Em cũng đã hoàn tất một đợt thực tập tại Phòng nha khoa Advanced Dental Care và làm việc tại 4 nơi gồm: Cafe 949, Somi Somi, Ding Tea, và 360 Clinic. Những sinh hoạt ưa thích nhất của em thời trung học gồm những ngày chơi quần vợt, tổ chức Quyên Góp Thực Phẩm năm 2020 được hơn 2000 pounds thực phẩm để giúp những gia đình đang gặp khó khăn; tham dự những trận đấu bóng bầu dục của trường Rancho và xem những trận thắng liên tục 3 lần vô địch của đội để tranh giải quán quân. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học là những lần đến San Bernardino tranh giải quần vợt CIF, dừng lại ở công viên để vui chơi ngoài trời và mang về chiến thắng cùng những kỷ niệm đáng nhớ của ngày hôm ấy. Nina là cư dân thành phố Anaheim, em là con ông bà Vinh và Faith Nguyễn.







Trường Trung Học Cấp II Santiago: Vào mùa thu, William Hin sẽ theo học ngành Chính Trị Học (Political Science) tại Trường Yale University với mục tiêu trở thành một luật sư. Các thành tích mà William đã đạt được bao gồm Học sinh AP Xuất Sắc, Học Sinh Xuất Sắc Trong Học Kỳ, Học Sinh Huấn Đạo Xuất Sắc Robert F. Lucas do Key Club International tuyển chọn và Học Sinh Huấn Đạo Xuất Sắc của Câu Lạc Bộ "Key Club”’ thuộc các khu vực California-Nevada-Hawaii, đồng thời giúp gây quỹ được $5,800 cho chương trình chấn thương tâm lý nhi khoa. Ba sinh hoạt yêu thích nhất của em ở thời trung học là Câu Lạc Bộ Key Club, Hiệu Đoàn ASB và phục vụ trong Ban Đại Diện Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là tham gia Trại Xây Dựng Tinh Thần Huấn Đạo ‘”Orange County Leadership Camp”’ với Hiệu Đoàn ASB của Trường Santiago nhằm phát huy khả năng lãnh đạo; em cũng thích khiêu vũ và các trò chơi ‘”spirit battles”’. Em thích thực hiện các màn diễn ngắn trước hàng trăm học sinh huấn đạo, điều này giúp em trở nên tự tin và dạn dĩ hơn. Em hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove, William là con trai của Sotta Huch.







Salutatorians Các Á Khoa





Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Julie Lâm sẽ theo học ngành Sinh Học Tâm Lý (Psychobiology) hoặc Khoa Nhận Thức Học (Cognitive Science) tại Trường Đại Học UCLA với mục tiêu trở thành một bác sĩ. Những thành quả Julie đạt được bao gồm việc đảm nhận vai trò Hội Trưởng Dự Án Angkor và CSF và cũng là đồng tổng biên tập quyển kỷ yếu của trường; được học bổng Regents của UCSD và UCI; đạt danh hiệu Học Sinh AP Xuất Sắc, Phụ Nữ Giỏi Trong Tháng, Vận Động Viên Trong Tháng; và tham gia đội quần vợt trong 3 năm. Những sinh hoạt mà em yêu thích ở bậc trung học bao gồm việc thực hiện các dự án Anh Ngữ vui nhộn và sáng tạo với bạn bè, hoạch định chương trình cho buổi Khiêu Vũ Mùa Đông và các sinh hoạt xã hội vui nhộn với Liên Đoàn Phụ Nữ xuất sắc, tham gia gây quỹ và các sinh hoạt với Dự Án Angkor. Những điều làm em nhớ nhất ở bậc trung học là việc không để ý đến thời gian ở khi trường hoặc các sinh hoạt của trường, các cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa và trao đổi kinh nghiệm với các bạn lớp dưới và lớp trên. Julie hiện đang sống tại Garden Grove, là con gái của ông Alvin Lâm và bà Đài Nguyễn.







Trường Trung Học Cấp II Garden Grove: Vào mùa thu, Ethan Đào sẽ theo ngành Khoa Học Điện Toán (Computer Science) tại trường UCLA. Những thành tích trong việc học của em bao gồm Học Bổng của các chương trình Simon Scholar, Questbridge College Prep Scholar và Gates Scholar; và là cây cười trong lớp. Khi ở trung học em đã say mê làm nhiều tiểu án về xây dựng. Ethan hiện cư ngụ ở thành phố Garden Grove và là con trai của bà Phượng Vũ.







Trung Học Cấp II Hare: Vào mùa thu, Natalia Leon sẽ đi học tại Trường Santa Ana College. Em hãnh diện khi được xếp vào hàng Học Sinh Danh Dự Của Hiệu Trưởng tại Trường Trung Học Cấp II Hare. Các sinh hoạt em thích nhất trong thời trung học là tham gia ban hợp xướng, nghệ thuật và kỹ thuật đồ hoạ vì qua đó em thực sự có thể phát triển được khả năng sáng tạo của mình. Những kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là các buổi hội họp ở trường vì em rất thích xem các sinh hoạt vui nhộn và phần trình diễn của các câu lạc bộ. Natalia hiện cư ngụ tại thành phố Garden Grove và là con gái của Joan Leon.







Trường Trung Học Cấp II Hare: Mục tiêu về nghề nghiệp của Amy Valencia là được làm việc cho tổ chức Wildlife Warriors ở nước Úc để nghiên cứu đời sống các động vật hoang dã. Em rất hãnh diện đã theo học tại trường Hare, nâng cao điểm học và hoàn tất năm học mỹ mãn. Những sinh hoạt Amy thích nhất trong thời trung học là Tuần Lễ Tinh Thần, dự những buổi hội họp ở trường và tham gia Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở thời trung học của em là tham gia nhóm múa cổ vũ cho các đội thi đấu thể thao của trường vào năm em học lớp 9 vì em đã hết sức cố gắng để được gia nhập nhóm, và cuối cùng rất thương yêu nhóm, đồng thời qua đó em có thêm nhiều bạn tốt. Amy là cư dân thành phố Santa Ana và là con ông bà Samuel Valencia và Esmeralda Jaimes.









Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Edwin Montalvo sẽ theo học ngành Sinh Hoá tại Đại Học (Biochemistry) UCLA vào mùa thu với mục tiêu trở thành y sĩ. Những thành tích của em bao gồm Đội Tuyển Hạng Nhì Trong Giải Liên Đoàn Bóng Nước, Quỹ Học Bổng Tây Ban Nha và Học Bổng của Hiệp Hội Giáo Dục Garden Grove. Những sinh hoạt em yêu thích thời trung học gồm có chơi bóng nước, Ngày Vật Lý tại Knotts Berry Farm và tổ chức những sinh hoạt cho Câu Lạc Bộ Future Medical Leaders (Các Lãnh Đạo Y Học Tương Lai). Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là cuộc thi đấu Liquid Run do KIWIN tổ chức, khi em phải vượt qua các chướng ngại vật nổi trên nước để tranh đua cùng bạn bè. Em là cư dân thành phố Fountain Valley, con trai của ông Edwin Montalvo và bà Elena Bazauri.







Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Kenneth Trần sẽ vào Đại Học UC San Diego để trở thành kỹ sư nhu liệu điện toán (software engineer). Em rất tự hào được đề cử danh hiệu “Most Likely to be the Grinch” trong lễ hội mùa đông; em hãnh diện về cây dâu em có bổn phận chăm sóc mỗi ngày, vì vậy em đặt tên cho cây là Yui Yuigahama. Các sinh hoạt bậc trung học em yêu thích nhất bao gồm quần vợt, Lễ Hội Mùa Thu/Đông và sinh hoạt ‘Homecoming 2019’. Kỷ niệm trung học đáng nhớ nhất của em là chơi quần vợt mỗi ngày với các bạn trong mùa hè từ sáng đến chiều tối. Em là cư dân thành phố Westminster, cha mẹ em là ông Kevin Trần và bà Kristy Phạm.







Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Jessica Bùi sẽ theo học Đại Học UC Irvine vào mùa thu. Các thành tựu trong việc học của em bao gồm việc được sáu trường đại học nhận và có học bổng Regents của Đại Học UC Riverside. Em cũng tự hào với các vai trò lãnh đạo trong Câu Lạc Bộ Key Club, bao gồm Thư Ký và Giao Tế Hội Viên và phụ trách Biên Tập phần Tin Khu Vực (Division News) cho Nhóm Lãnh Đạo Khu Vực (Division Leadership Team). Em cũng rất hãnh diện đã phục vụ cộng đồng hơn 300 tiếng qua các sinh hoạt trong Câu Lạc Bộ Key Club và Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia. Ngoài việc yêu thích các công tác tình nguyện, Jessica còn thích dự các buổi trình diễn âm nhạc và vào thư viện với các bạn sau giờ học. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là chuyến du khảo OceanQuest đến Discovery Cube cùng các bạn trong lớp Khoa Học Môi Trường Trình Độ Cao, vì qua đó em được mở mang kiến thức về ngành môi trường học, làm thí nghiệm và đi thuyền ra vịnh để tìm hiểu về các sinh vật đại dương. Em là cư dân thành phố Santa Ama, con gái của bà Nhung Hoàng và ông David Bùi.







Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Justina Bùi sẽ theo học Đại Học UC Irvine vào mùa thu. Các thành tựu học tập của em bao gồm hơn 300 giờ phục vụ cộng đồng và được tuyên dương là Hội Viên Bạc trong Câu Lạc Bộ Key Club. Em cũng hãnh diện khi được học bổng của Viện Trưởng Đại Học UC Riverside, được nhận vào tất cả các trường em nộp đơn, trong đó có UCLA và UCI. Các sinh hoạt em ưa thích nhất ở trung học bao gồm phục vụ trong Câu Lạc Bộ Key Club và Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia, chơi vĩ cầm chính trong dàn nhạc hoà tấu, và dành thời gian cho bạn bè. Kỷ niệm trung học đáng nhớ nhất của em là chuyến du khảo OceanQuest đến Discovery Cube cùng các bạn học trong lớp Khoa Học Môi Trường Trình Độ Cao vì đây là lần du khảo đầu tiên của em ở bậc trung học và em đã được vui chơi nguyên ngày ở Newport Beach cùng các bạn. Justina là cư dân thành phố Santa Ana, con gái của bà Nhung Hoàng và ông David Bùi.







Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Iris Hong sẽ theo học Đại Học UCLA vào mùa thu với chuyên ngành Khoa Học Môi Trường (Environmental Science) để trở thành nhà sinh thái học hay quản trị môi trường. Một vài thành tích học tập của em gồm có được tuyên dương là Học Sinh AP Xuất Sắc; được nhận vào các trường UCLA, UC Berkeley, và UCI; và tốt nghiệp trong cơn đại dịch toàn cầu. Các sinh hoạt ưa thích của em ở trung học là phục vụ trong Câu Lạc Bộ KIWIN’s Key Club với chức vụ Thủ Quỹ, tình nguyện phục vụ trong Kiwanis và Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia, và chạy điền kinh. Kỷ niệm trung học đáng nhớ nhất của em là tình nguyện tham gia vào Buổi Diễn Hành Xe Hoa ở Pasadena. Iris là cư dân thành phố Fountain Valley, con gái của ông bà Bok K. Hong và Sung H. Hong.







Trường Trung Học Los Amigos: Vào mùa thu, Kimberly Vũ sẽ theo học tại trường UCLA chuyên ngành Toán Học, đồng thời em muốn tìm hiểu về các lãnh vực như kỹ thuật công trình, toán ứng dụng thống kê/xác suất, và nghiên cứu học thuật. Các thành tựu trong việc học của em gồm có được nhận vào trường UCI, Chapman và Occidental với học bổng cao nhất, được khen thưởng của Phân Khoa Khoa Học Xã Hội và cùng với các bạn thân nhất của mình đạt thành tích thủ khoa và á khoa. Ba sinh hoạt ở trung học mà em yêu thích nhất là tham dự Fall Rally tại Knott’s Berry Farm với các thành viên nhóm KIWIN, tham dự các buổi hội họp của trường cũng như thưởng thức các buổi biểu diễn khiêu vũ và màn trình diễn của đội hầu kỳ, đồng thời tham gia tình nguyện trong các câu lạc bộ Học Sinh Danh Dự Quốc Gia và Liên Đoàn Học Bổng California. Vào buổi tối khuya sau khi nghe tuyên bố danh sách các học sinh đạt danh hiệu thủ khoa/á khoa, em đã cùng các bạn thân đi ăn bánh ở Krispy Kreme và đi dạo biển để chúc mừng nhau. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em ở trung học. Kimberly là cư dân của Santa Ana và là con gái của ông bà Tuyết-Mai Nguyễn và Phillips Vũ.







Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Thomas Bùi sẽ vào Đại Học Brown mùa thu này và theo học chuyên ngành Khoa Học Điện Toán hoặc Kỹ Thuật Công Trình (Computer Science and/or Engineering), hoặc cả hai. Những thành tựu khiến em hãnh diện nhất bao gồm được làm Phụ Tá Chỉ Huy đội Thiếu Sinh Quân NJROTC, đạt danh hiệu Học Viên Sĩ Quan Thiếu Sinh Quân NJROTC Xuất Sắc Trong Năm và tham gia ba cuộc thi (Thực Tập, Định Hướng, Kiến Thức) trong kỳ tranh tài của ngành Thiếu Sinh Quân Toàn Quốc NJROTC Nationals. Ba sinh hoạt em ưa thích nhất ở thời trung học gồm tham gia đội Thiếu Sinh Quân NJROTC, quần vợt, bóng rổ và phục vụ cộng đồng trong Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia và Liên Đoàn Học Bổng California. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của thời trung học là tham gia Chương Trình Huấn Luyện Thiếu Sinh Quân NJROTC năm 2019-2020 kể cả thi đua trong những ngày cuối tuần, tập luyện từ 5 giờ sáng, những chuyến xe buýt dài, những thử thách đầy căng thẳng và nước mắt. Tất cả đều rất xứng đáng vì em đã được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong nhóm. Thomas là cư dân thành phố Stanton, và là con ông bà Tom Bui và Francine Dao.







Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Vào mùa thu, Lucia Lê sẽ theo học chuyên ngành Anh Văn tại trường UCLA với dự định sẽ theo đuổi ngành luật. Lucia đạt nhiều thành tựu học vấn như: Á Khoa của trường PHS Niên khoá 2021; được nhận vào Đại học Brown, UCLA và UC Berkeley; được thư khen thưởng về Thành Tựu Học Vấn dành cho Doanh Nghiệp và Doanh Nhân của UC Berkeley, NSLC; được Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn công nhận là Học Sinh Xuất Sắc năm 2018; và được thư khen thưởng về thành tựu học vấn của cơ quan lập pháp California. Em cũng từng là Đội trưởng Đội Quần vợt Nữ (Chung Kết giải Empire League năm 2021); Sĩ Quan Chỉ Huy Thiếu Sinh Quân NJROTC; Học Viên Danh Dự của Trung Đội Danh Dự tại Học Viện Lãnh Đạo NJROTC năm 2019; ba lần vô địch và đứng hạng sáu toàn quốc giải NJROTC Brain Brawl. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em ở trung học khi được chọn là học viên xuất sắc nhất đại diện cho trường Pacifica tham gia Khoá Đào Tạo Lãnh Đạo Thường Niên Khu vực 11 được tổ chức tại Camp Pendleton. Trong một tuần lễ huấn luyện gay go, em đã nhận lãnh chức vụ Trung đội trưởng, dẫn đầu một trung đội gồm 40 học viên và giành được Giải thưởng Trung đội Danh dự (trung đội có kỷ luật và thành tích cao nhất trong số sáu trung đội tham gia huấn luyện), đồng thời được chọn lãnh giải thưởng Thiếu Sinh Quân Danh Dự xuất sắc nhất trong số 212 học viên. Em rất vui mừng khi được vào vòng chung kết của giải quần vợt nữ Empire League, cuối cùng đạt danh hiệu á quân khi tranh chức vô địch, cũng như rất trân trọng sự yêu thương và ủng hộ các đội viên, huấn luyện viên, bạn bè và gia đình. Luica là con gái của bà Gina Tăng và là cư dân của Garden Grove.







Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos: Celine Nguyễn sẽ theo học trường UCLA vào mùa thu để lấy bằng Cử Nhân ngành Sinh Học về Con Người (Human Biology) và Xã Hội Học (Society). Em dự định theo đuổi sự nghiệp bác sĩ, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh hoặc phẫu thuật nhi khoa, nhưng em hiểu rằng mình còn nhiều năm để khám phá những chuyên ngành y khoa khác. Những thành tựu của Celine bao gồm Giải Thưởng Hoàng Kim của Tổng Thống về Tinh Thần Tình Nguyện Phục Vụ, Đại Diện Xuất Sắc Nhất tại Hội Nghị Mô Hình Liên Hiệp Quốc ở Tustin 2020, được vinh danh tại Giải thưởng Tinh Thần Tình Nguyện OneOC thường niên lần thứ 45, Đại Diện tại Hội Nghị Nữ Lãnh Đạo Tiểu Bang California ALA vào năm 2020, đồng thời nhận Giải Thưởng của AP Capstone và Phân Khoa Khoa học Xã hội của trường Rancho năm 2020. Ba sinh hoạt trung học yêu thích của Celine là Mô Hình Liên Hợp Quốc, Bóng rổ Nữ và thực tập tại Câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên của Garden Grove. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất ở trường trung học của em bao gồm việc thành lập hai tổ chức: “Arts for Relief”(Nghệ Thuật để Cứu Trợ), là tổ chức trên cơ sở cộng đồng và sử dụng nghệ thuật để khuyến khích quyên góp cho các quỹ chăm sóc sức khỏe tâm thần, giúp xóa bỏ thành kiến thông qua đồ họa thông tin và các bài xã luận trên mạng; và tổ chức “GENup” Garden Grove, là một bộ phận của tổ chức phi lợi nhuận trên toàn quốc nhằm hỗ trợ và cải tổ giáo dục. Celine là thành viên trong nhóm GENup đã soạn thảo và đệ trình Dự Luật về Quyền Lợi Học Sinh trong toàn học khu. Celine là cư dân của thành phố Garden Grove và là con gái của ông bà Nhơn Nguyen và Amy Phạm.









Trường Trung Học Cấp II Santiago: Vân Trần sẽ theo học chuyên ngành Anh Văn ở trường UCLA vào mùa thu, với mục tiêu nghề nghiệp là trở thành một ký giả. Thành tựu học vấn của em bao gồm đạt danh hiệu Á Khoa, được nhận vào tất cả các trường đại học mà em đã nộp đơn, là Học Sinh Xuất Sắc các môn học Trình độ Cao (AP), nhận được Học bổng AVID Draper Family Foundation và giành được hơn 5,000 bàn thắng trong trò chơi săn chữ Gamepigeon Word Hunt với số điểm cá nhân là 61700. Các sinh hoạt yêu thích của em ở trường trung học bao gồm tham gia tình nguyện cho Câu Lạc Bộ Key Club, xem các trận đấu bóng rổ cùng các thành viên ASB, và chơi trong đội quần vợt suốt bốn năm. Kỷ niệm trung học đáng nhớ nhất của em là đi thư viện với bạn bè sau giờ học. Vân là cư dân của Garden Grove và là con gái của ông/bà Huong Huỳnh.







Trường Trung Học Cấp II Santiago: Vào mùa thu, Vicky Hà sẽ theo học trường UC Berkeley và dự định theo ngành Quản Trị Kinh Doanh (Business Administration) tại Hass School of Business. Thành tựu của em bao gồm được nhận vào UC Berkeley và vượt qua nghịch cảnh trong đại dịch. Các sinh hoạt yêu thích ở trường trung học của em là: dành thời gian với bạn bè, xem các cuộc thi đấu và sinh hoạt ở trường trung học và đi chơi khuya. Vicky cho biết em sẽ trân trọng rất nhiều khoảnh khắc khó quên ở trường trung học Santiago, trong đó kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày cuối cùng ở trường trước khi đại dịch xảy ra. Mọi người nghĩ rằng các học sinh sẽ chỉ học ở nhà hai tuần, nhưng cuối cùng đã trở thành một năm cách ly. Em vô cùng cảm kích vì đã có bạn bè bên cạnh trong thời gian đại dịch. Vicky là cư dân của Garden Grove và là con gái của ông bà Kim Hồng Nguyen và Dũng Anh Ha.







Trường Trung Học Cấp II Santiago: Steven Vargas sẽ theo học ngành Tâm Lý Học (Psychology) tại University of California Irvine vào mùa thu này với mục đích trở thành một chuyên gia tâm lý tội phạm (forensic psychologist). Những thành tựu của Steven gồm có tham gia Liên Đoàn Học Bổng California, Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia và Liên Đoàn Nam Nhân Xuất Sắc; được đề cử á khoa; từ một học sinh ít nói em đã trở nên hoạt bát hơn và tham gia vào cộng đồng trường. Steven thích tham gia những sinh hoạt phục vụ cộng đồng; chơi bóng rổ, điền kinh và đô vật; dành thời gian với bạn hữu trong lúc tham gia các lớp học trình độ cao. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời trung học của em là kết thêm nhiều bạn mới và chia sẻ những kinh nghiệm trung học với bạn. Steven là cư dân thành phố Garden Grove, em là con ông bà Maynor và Noemi Vargas.