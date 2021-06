Wells Fargo Cấp 1 Triệu Đô La Để Hỗ Trợ Các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương

WASHINGTON D.C. – Ngày 27 tháng 5 năm 2021 – Wells Fargo trao 1 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander hay AAPI) nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và sự gia tăng gần đây của các hành động thù ghét, phân biệt đối xử và bạo lực nhằm vào người châu Á.





Các khoản tài trợ của Wells Fargo sẽ được trao cho bốn tổ chức: Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship (Phòng Thương mại & Doanh nhân người Mỹ gốc Á/Đảo Thái Bình Dương) (ACE Quốc gia), OCA - Asian Pacific American Advocates (OCA - Tổ chức những Người ủng hộ người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương hay OCA), US Pan Asian American Chamber of Commerce (Phòng Thương mại Mỹ Liên Á Châu Hoa Kỳ hay USPAACC), và Asian Americans Advancing Justice | AAJC (Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc Á hay AAJC). Khoản đầu tư này là một phần trong cam kết lâu dài của công ty đối với cộng đồng AAPI và nhân viên của chúng tôi, đồng thời để ghi nhận Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.





“Cam kết 1 triệu đô la được hình thành thông qua việc lắng nghe và học hỏi từ các đối tác cộng đồng và nhân viên của chúng tôi để hỗ trợ cho những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy các giải pháp cụ thể và có ý nghĩa mà sẽ tạo ra tác động tích cực trong các cộng đồng AAPI mà chúng tôi phục vụ”, Kleber Santos, người đứng đầu Phân khúc Đa dạng, Đại diện và Hòa nhập (Diverse Segments, Representation, and Inclusion) cho biết. “Trong bối cảnh có sự gia tăng đáng lo ngại của quan điểm và bạo lực nhằm vào người châu Á, Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương năm nay có thêm tầm quan trọng và ý nghĩa đối với chúng tôi với tư cách là một công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với cộng đồng AAPI và sử dụng tiếng nói cũng như nguồn lực của mình ở cả cấp địa phương cũng như trên toàn quốc để giúp thúc đẩy sự hòa nhập và sức khỏe về thể chất và tinh thần của các cá nhân trên tất cả các cộng đồng đa dạng của chúng ta”.





Bốn tổ chức này sẽ sử dụng quỹ tài trợ của Wells Fargo, mỗi quỹ với số tiền khác nhau, để hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ AAPI theo một số cách:





National ACE– Số tiền tài trợ sẽ hỗ trợ một số nỗ lực của tổ chức được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ AAPI, bao gồm việc đào tạo cho các chủ doanh nghiệp nhỏ về cách ứng phó với những vụ việc do thù ghét và quấy rối nhằm vào người châu Á tại nơi làm việc. Chương trình này cũng sẽ bao gồm các cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn tác động của tâm lý chống người châu Á và giúp các nhà hoạch định chính sách cải thiện sự hỗ trợ dành cho các cộng đồng doanh nghiệp nhỏ AAPI.





OCA - Asian Pacific American Advocates – OCA sẽ sử dụng sự hỗ trợ từ Wells Fargo để nâng cao vị thế cho các chi nhánh của OCA trên toàn quốc, đồng thời tăng cường việc lập chương trình tại địa phương và hoạt động tiếp cận trong các cộng đồng AAPI. OCA sẽ mở rộng chương trình Người vận động Hành động (Advocates in Action), trong đó giải quyết các vụ việc thù ghét nhằm vào người châu Á thông qua một loạt hội thảo về nhận thức tình huống và hội thảo trên web về sự liên kết, chống phân biệt chủng tộc, lịch sử người Mỹ gốc Á và các chiến dịch truyền thông xã hội.





USPAACC – USPAACC sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các phòng thương mại AAPI địa phương trên toàn quốc để hỗ trợ các nỗ lực của họ nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ do người châu Á làm chủ mà đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và khó khăn về kinh tế. Tổ chức này sẽ giúp AAPI và các doanh nghiệp của người thiểu số khác về giáo dục, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phát triển kinh doanh, dịch vụ giới thiệu và vận động. Các nỗ lực bao gồm việc thành lập Trung tâm Cơ hội Mua sắm (Procurement Opportunity Center hay POC) được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ AAPI mà đang gặp khó khăn trong việc tham gia và thành công trong việc ký kết hợp đồng liên bang.





Asian Americans Advancing Justice | AAJC sẽ sử dụng quỹ tài trợ để hỗ trợ các nỗ lực giải quyết tình trạng thù ghét nhằm vào người châu Á, bao gồm nâng cao nhận thức về sự gia tăng phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử đối với người Mỹ gốc Á, những người bị đổ lỗi một cách sai trái về vi-rút corona. Những nỗ lực này bao gồm một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để chống lại nạn bạo lực và phân biệt đối xử liên quan đến vi-rút corona.





Các quỹ được cung cấp cho những tổ chức này là bổ sung cho sự hỗ trợ liên tục của Wells Fargo dành cho cộng đồng AAPI, tập trung vào giáo dục tài chính, học bổng đại học, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ được cung cấp bằng ngôn ngữ của khách hàng cũng như hỗ trợ các tổ chức và cơ sở phi lợi nhuận tập trung vào người châu Á ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Kể từ năm 2016, Wells Fargo đã đóng góp hơn 140 triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận, các chương trình giáo dục và trường học phục vụ cộng đồng châu Á. Ngoài ra, kể từ năm 2019, Wells Fargo đã chi tiêu hơn 2.6 tỷ đô la cho các nhà cung cấp được chứng nhận thuộc cộng đồng thiểu số, với hơn 820 triệu đô la là cho các nhà cung cấp Mỹ thuộc những doanh nghiệp sở hữu bởi người châu Á.





Thông Tin Về Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) là một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu có tài sản khoảng 1,9 nghìn tỷ đô la và tự hào phục vụ một phần ba số hộ gia đình Hoa Kỳ và hơn 10% tất cả các công ty thị trường tầm trung và doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đầu tư và vay thế chấp, cũng như tài chính thương mại và tiêu dùng, thông qua bốn mảng hoạt động có báo cáo của chúng tôi: Ngân hàng Tiêu dùng và Cho vay, Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, và Quản lý Tài sản & Đầu tư. Wells Fargo được xếp hạng thứ 30 trong danh sách các công ty Mỹ lớn nhất năm 2020 của tạp chí Fortune. Trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, công ty tập trung ảnh hưởng xã hội của mình vào việc xây dựng một tương lai bền vững, hòa nhập cho tất cả mọi người bằng cách hỗ trợ khả năng chi trả nhà ở, tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ, sức khỏe tài chính và nền kinh tế phát thải khí carbon thấp. Tin tức, thông tin chuyên sâu và các quan điểm của Wells Fargo cũng có tại Wells Fargo Stories.





Có thể xem thêm thông tin tại www.wellsfargo.com | Twitter: @WellsFargo.





Cảnh báo về thông tin dự báo

