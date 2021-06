Phim Điện Ảnh Gia Đình Bố Già (Dad, I’m Sorry) Lọt Vào “Top 10” Phim Đạt Doanh Thu Phòng Vé Cao Nhất Hoa Kỳ Vào Cuối Tuần Dịp Lễ Memorial Day

Huntington Beach, California (02/06/2021) - Phim được phát hành độc lập duy nhất xuất hiện trong danh sách top 10 phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất Hoa Kỳ vào cuối tuần dịp Lễ Memorial Day năm nay, Bố Già (Dad, I'm Sorry) đã vượt kỳ vọng và đạt doanh thu hơn 400.000 đô la Mỹ trong kỳ nghỉ dài cuối tuần, xác lập kỷ lục phim khởi chiếu cuối tuần tốt nhất trong số những phim Việt Nam ra rạp từ trước tới nay tại Hoa Kỳ. Trong tuần lễ khởi chiếu, Bố Già (Dad, I’m Sorry) do 3388 Films phát hành chỉ xếp sau hai phim điện ảnh Hollywood A Quiet Place Part II và Cruella trong số những phim đang chiếu rạp.

Dù được phát hành giới hạn tại 19 rạp trên khắp Hoa Kỳ, doanh thu trung bình của Bố Già (Dad, I’m Sorry) đạt con số ấn tượng 22.000 đô la Mỹ mỗi rạp, đứng thứ nhất trong số những phim đang chiếu rạp cuối tuần này xét theo doanh thu trung bình mỗi rạp. Sang tuần thứ hai, số rạp chiếu sẽ tăng lên đến 38 rạp, đạt thành tích số lượng rạp chiếu nhiều nhất cho một bộ phim Việt Nam tại Hoa Kỳ từ trước tới nay.

“Kỳ tích đáng kinh ngạc này phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ. Chúng tôi thực sự đang khơi gợi tiềm năng chưa được khai thác của thị trường nội địa cho phim Việt Nam vào thời điểm này, và những số liệu này thật sự rất khích lệ đối với phim Việt Nam cũng như tất cả các phim quốc tế và độc lập. Chúng tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục tạo ra những thị trường mới ngay tại nội địa Hoa Kỳ để các bộ phim quốc tế tiếp cận được nhiều khán giả hơn,” anh Thien A. Pham – hãng phim 3388 Films, nhà phát hành Bố Già (Dad, I’m Sorry) tại Bắc Mỹ – chia sẻ.

Dựa theo web-drama thành công cùng tên, Bố Già (Dad, I’m Sorry) dẫn dắt chúng ta đi sâu vào cuộc sống trong những con hẻm nhỏ Sài Gòn thông qua nhân vật Ba Sang (Trấn Thành), một ông già bao đồng, luôn hết lòng vì mọi người. Sống trong một gia đình không hòa thuận êm ấm, ngày qua ngày, Ba Sang hi sinh bản thân để duy trì sự cân bằng mong manh giữa các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ của mình. Là sự pha trộn hoàn hảo giữa yếu tố hài hước và đồng cảm, Bố Già (Dad, I’m Sorry) mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, theo phong cách Little Miss Sunshine, với góc nhìn độc đáo và ý nghĩa về những kiểu gia đình phức tạp.

“Hi vọng lớn nhất của tôi là không những chỉ người Việt Nam đi xem mà những bạn trẻ thế hệ gen Z của Mỹ …Tại vì bộ phim của tôi sau khi xem xong tôi thấy là rất nhiều khán giả họ có được những giọt nước mắt và họ về họ yêu thương bố mẹ mình hơn, bố mẹ về cũng yêu thương con hơn, thông cảm cho nó hơn. Cho nên đó là lý do vì sao tôi muốn đưa bộ phim này đến Mỹ,” anh Trấn Thành, biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, và cũng là diễn viên chính của phim, cho hay.

Bố Già (Dad, I’m Sorry) do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đồng đạo diễn; Trấn Thành Town, Galaxy Studio, HK Film đồng sản xuất; 3388 Films phát hành tại Bắc Mỹ.

Về 3388 Films:

3388 Films là công ty sản xuất và phát hành với uy tín được khẳng định tại hơn 20 thị trường & ngôn ngữ khác nhau, chuyên về nội dung phim và truyền thông châu Á và Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và quốc tế không có cơ quan đại diện và chưa được giúp đỡ. Sứ mệnh của chúng tôi là chủ đích tạo ra và kết nối các nội dung phim và phương tiện truyền thông với khán giả toàn cầu. Các dự án phát hành gần đây tại Hoa Kỳ bao gồm Tấm Cám: Chuyện chưa kể, bộ phim giả tưởng hành động sử thi của đạo diễn Ngô Thanh Vân – người từng góp mặt trong Star Wars: The Last Jedi và Bright với Will Smith.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.3388films.com.

Official US Film Poster

Trấn Thành as Ba Sang

Ngân Chi as Bù Tọt