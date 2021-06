Phép Lạ Đức Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria

Chủ Nhật mùng 9 vừa qua của tháng 5 này là Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) tại Hoa Kỳ, để cho tất cả con cái có dịp đặc biệt tỏ lòng thành kính tri ân người Mẹ qua nhiều hình thức khác nhau, đã phải cực nhọc hy sinh mọi gian khổ để nuôi dưỡng con khôn lớn, ăn học thành tài và sống tự lập ngoài xã hội. Nói riêng về Đạo Công Giáo, trong suốt tháng 5 này gọi là tháng Dâng Hoa Đức Mẹ của tất cả các tín đồ người Công Giáo Việt Nam trên hoàn vũ, bầy tỏ lòng kính mến và tôn vương Thánh Nữ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là Mẹ Thiên Chúa. Bên phía Phật Giáo thì có ngày Lễ Vu Lan cũng biểu tượng cùng một ý nghĩa tương tự như bên phía Công Giáo. Nhân dịp ngày Hiền Mẫu năm nay, tác giả xin kể lại một câu chuyện về những phép lạ mầu nhiệm của Đức Trinh Nữ Maria ban cho một nam tử tội người Việt mà tác giả đã trình bầy trong một bài viết mới đây và ban cho một nam tù nhân người Việt đang khi còn ở trong tù và sau khi lãnh án tù treo tại ngoại. Vậy nội dung bài viết này cũng như bài viết trước, tác giả xin được miễn bàn luận những điều có liên quan đến vấn đề pháp lý tội trạng của đương sự, đã được lãnh án phạt 10 năm tù treo, về tội kích thích tình dục trẻ em tại Hoa Kỳ.

Người tù nhân này trước kia đã bị đi tù cải tạo ở VN, chỉ vì ông là một cựu Sĩ Quan QLVNCH và sau này ông được bảo trợ sang Hoa Kỳ theo diện HO (Human Operation). Sau nhiều năm sống tại Hoa Kỳ, ông hội đủ điều kiện để nạp đơn xin bảo trợ cho con cái có gia đình sang đoàn tụ với ông tại đây. Trong khi ông đang chờ đợi ngày đoàn tụ với 3 cô con gái đã lập gia đình cùng với mấy đứa cháu ngoại của ông, thì chẳng may ông bị đưa vào trại tạm giam (Jail) để chờ ngày ra tòa án xét xử về tôi phạm hình sự của ông như đã nêu trên đây. Có một điều đặc biệt là trước khi ở tù, trong khi ở tù và sau khi ra tù, ông rất tôn kính và luôn luôn sốt sắng tin cậy vào lời cầu nguyện của ông với Đức Mẹ Maria, xin Đức Mẹ ban ơn phước lành cho ông được mau chóng ra khỏi tù, để được đoàn tụ với con cháu từ VN sang Hoa Kỳ và tất cả những lời cầu nguyện này của ông đều đã được Đức Mẹ nhận lời, ban ơn phước lành cho ông theol lời cầu nguyện của ông, đã được thể hiện qua những phép lạ của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria ban cho ông như sau.

Hiện tượng phép lạ thứ nhất: Trong khi ông đang nằm trong tù mấy tháng nay để chờ đợi ngày ra trình diện phiên tòa xét xử. Trong khi đó tác giả lại là Tuyên Úy của trại tù này, nên có nhiệm vụ phải rao giảng Tin Mùng và ủy lạo tinh thần cho các anh chị em tù nhân, không phân biệt sắc tộc, giới tính, tôn giáo và mầu da trong các trại tù tại tiểu bang Oklahoma và đồng thời cũng giải thích các thủ tục pháp lý (Legal Procedures) và các quyền lợi cho cá nhân tù nhân theo luật pháp hiến định, vì ngoài nhiệm vụ làm Tuyên Úy trại tù vào những ngày nghỉ cuối tuần cho Tổng Giáo Phận Công Giáo Oklahoma City, tác giả cũng đang phục vụ cho Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đặc trách nhập tịch vào những ngày thường trong tuần. Do đó trước kia tác giả đã giúp ông tù nhân này lập thủ tục điền đơn bảo trợ cho 3 gia đình con cháu ông sang Hoa Kỳ như đã đề cập ở phần đầu trên đây, thì nay bất ngờ ông báo tin cho tác giả biết là cả 3 gia đình gồm con cháu của ông bảo trợ trước đây, nay đã tới phi trường Los Angeles để đoàn tụ với ông, trong khi ông còn đang nằm trong tù và chưa hề nhận được thư từ của Sở Di Trú HK yêu cầu ông cần bổ túc hồ sơ bảo trợ tài chánh cho 3 gia đình này, theo như Luật Di Trú Hoa Kỳ đã quy định. Nghe được tin này, tác giả nhận thấy đây đúng là một phép lạ hy hữu có một không hai, chưa từng thấy xẩy ra ở Hoa Kỳ, mà Đức Mẹ đã ra tay cứu giúp 3 gia đình này qua lời cầu nguyện của ông. Không những thế, thay vì 3 gia đình này phải bị trả về lại VN ngay ngày hôm đó, thì may thay Cơ Quan Thiện Nguyện USCC ở Virginia đã đứng ra nhận lời bảo trợ cho 3 gia đình này ở lại Hoa Kỳ, chờ đến ngày người Bố được phép ra khỏi tù, thì sẽ chuyển 3 gia đình này về đoàn tụ với Bố ở Oklahoma City. Hiện nay 3 gia đình này đã được xum họp với Bố và các con đều có công ăn việc làm tương đối khá giả, các cháu học hành ngoan ngoãn.

Hiện tượng phép lạ thứ nhì: Trước ngày đương sự trình diện phiên tòa xét xử tội trạng của ông như đã nêu lên phần mở đầu của bài này và vì là chỗ quen biết với đương sự trước khi ông bị ở tù, đồng thời tác giả lại là Tuyên Úy phục vụ cho anh chị em trong trại tù này, nên ông biết rõ tôi ngoài việc đặc trách nhập tịch ra, tôi còn đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ ,thì ông tin chắc tôi quen biết nhiều luật sư, nên ông nhờ cậy tôi tham khảo pháp lý với vài luật sư, để xem tình trạng tội phạm hình sự này của ông sẽ bị lãnh án phạt bao nhiêu năm tù ở? Và làm theo lời yêu cầu của ông, tôi đã hỏi một vài luật sư thân với tôi chuyền về luật hình sự (Criminal Law), họ cho biết nếu có chứng cớ hiển nhiên, đương sự có thể lãnh án phạt tù ở trên 10 năm trở lên, bất kể tuổi tác già trẻ là bao nhiêu. Nhưng khi đến ngày trình diện phiên tòa xử án ông và nghe Quan Tòa tuyên án ông 10 năm tù treo (Probation of 10 years) và đó là sau thời gian ông đã phải nằm trong tù mất gần 4 tháng trời, vì ông không có tiền đóng thế chân tại ngoại. Nhưng nhờ tôi cố gắng tìm được người đồng hương bỏ tiền ra đóng tiền thế chân cho ông được tại ngoại, cho đến ngày ông trình diện phiên tòa xử như vừa nói trên. Đây lại đúng là phép lạ lần thứ hai mà Đức Mẹ Maria đã ban ơn phước quá đặc biệt cho ông vì ông luôn luôn vững lòng xác tín trông cậy vào Đức Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa đã từng cứu giúp ông.

Hiện tượng phép lạ thứ ba: Trong lúc ông đang thi hành bản án treo gần hết hạn 10 năm, thì ông lại hoàn toàn vô tình vi phạm một tội hình sự khác. Đó là vì thương tình một cậu bé trai ở gần nhà quen biết ông. Cậu này mê thích chơi game và cậu đã có nhiều games khác ở nhà do mẹ cậu đã mua cho cậu nhiều lần trước đây rồi, nên lần này mẹ cậu nhất định từ chối không chịu mua game mới này cho cậu chơi nữa. Cậu đến gặp ông khóc lóc kể lại cho ông nghe sự tình, ông cảm thấy thương xót cậu bé và liền dẫn cậu bé mang theo một game cũ đến tiệm bán game và ông trả thêm chút tiền sai biệt để đổi lấy game mới mà cậu đang mong muốn có. Nhưng chẳng may xui xẻo cho ông là tình ngay lý gian, cũng gần giống như câu chuyện đầu tiên ông bị buộc tội là kích thích tình dục trẻ em (Child Molestation). vì ngày hôm sau, có một khách hàng đến tiệm trưng bằng cớ game cũ đó chính là game của họ bị mất cắp và sau đó ông bị cảnh sát đến nhà bắt giam ông vào trại tù về tội mua bán đồ gian bất hợp pháp, cho dù tội phạm lần này thuộc tội tiểu hình. Nhưng vì ông vi phạm tội trong thời gian vẫn còn phải thi hành bản án treo chưa dứt, nên ông có thể lãnh án tù ở (Imprisonment Sentence) thêm nhiều năm nữa. Lần này tôi vào thăm ông, tôi rất buồn lòng và rất thất vọng về hành động thơ dại này của ông. Tội đầu tiên của ông tôi đã cố gắng hết sức để tìm người đóng tiền thế chân cho ông được tại ngoại hầu tra. Nhưng lần này tôi không biết cách nào để có thể giúp đỡ ông được tại ngoại như lần đầu nữa. Cuối cùng tôi chỉ còn biết cầu nguyện Đức Mẹ cùng với lời cầu nguyện của ông, xin Đức Mẹ hãy rủ lòng thương xót ban ơn phước lành cho ông thêm một lần chót được trở về nhà, sẽ không bị lãnh thêm án phạt tù ở, theo đúng như điều luật án treo đã quy định và nhất là ông đã được theo học xong khóa giảng dậy những quy luật này, để ông có thể thi hành oàn vẹn thời gian còn lại của bản án treo 10 năm, trước khi ông được Chúa gọi về với Ngài. Thế là Đức Mẹ lại ban ơn phước lành cho ông, vì sau một ít ngày ông bị giam giữ trong tù lần thứ hai và ông lại được trả tự do trở về nhà mà không những không phải đóng tiền thế chân tại ngoại mà ông cũng không bị lãnh án tù ở như luật đã pháp quy định. Mới đây tác giả đến thăm ông thì được ông cho biết ông đã thi hành xong bản án đã hơn một năm nay rồi và để tỏ lòng biết ơn của ông đối với tác giả, về sự giúp đỡ nhiệt thành của tác giả dành cho ông, liên tục trong suốt thời gian ông bị ở tù 2 lần cho đến hôm nay, nếu bất cứ khi nào ông cần đến sự giúp đỡ của tác giả, tôi đều sẵn sàng đến với ông và ông đã tặng cho tôi bức tượng Đức Mẹ Maria Đầy Ơn Phước, mà ông thờ kính bức tượng này đặt trên Bàn Thờ trong nhiều năm qua tại tư gia của ông.













Nói tóm lại sau 21 năm liên tục tôi được phục vụ cho anh chị em tù nhân trong các trại tù của tiểu bang Oklahoma, tôi đã nhận được 2 kỷ vật vô giá: Bức ảnh thêu hình Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu và bức tượng Đức Mẹ Maria Đầy Ơn Phước do 2 tù nhân kính tặng tôi, để tôi lưu giữ làm kỷ niệm trong cuộc đời tôi trên thế gian này và mỗi lần tôi chiêm ngưỡng nhìn vào 2 kỷ vật này, làm cho tôi có cảm giác thiêng liêng, hình như Chúa Hài Đồng Giêsu và Đức Mẹ Maria Đồng Trinh đang hiện ra trước mắt tôi.

PT. Nguyễn Mạnh San







THE MIRACLE OF THE VIRGIN MARY

Memoir of Deacon San M. Nguyen





The Sunday 9th of May is Mother's Day in the United States, this would remind all American children of a special opportunity to pay their respects to their mothers in various ways, the mothers who have had to work so hard and sacrifice everything to nurture their children, to give them good education so that they can be self-supported and live independently in the society. Especially in Catholicism, the month of May is also called the month of the Offering Flowers to Our Lady, all Vietnamese Catholics in the world expressing their respect and reverence for the Holy Mother of the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus Christ. In Buddhism, the Vu Lan festival, which is held in the 7th month of the lunar calendar year, also has the same meaning of respect and reverence for all mothers as in Catholicism. On this year's Mother's Day, the author would like to tell a story about the sacred miracles of the Virgin Mary who blessed a Vietnamese criminal in death row, whose story was presented by the author in a recent newspaper article. Our Lady also blessed another Vietnamese male prisoner while he had been in prison, later served 10 years suspended sentence and out on bail. His crime was inciting sexual desire of a child (child molestation) in the United States. In the contents of this article as well as of the previous one, the author does not present nor discuss the legal issues of the crimes committed.





This prisoner had been previously sent to a re-education camp (prison) in Vietnam, just because he was a former ARVN (member of Armed Forces of Republic of Vietnam) officer and later he was allowed to immigrate to the United States under the HO (Human Operation) Program. After living in the United States for many years, he was eligible to apply for sponsoring his children and grandchildren to reunite with him in the U.S. While he was waiting for the day to be reunited with his three married daughters and his grandchildren, unfortunately he was sent to Jail pending a court date for his crime as outlined above. He was a very dedicated Catholic, before during and after his incarceration, he strongly believed in Our Virgin Mary and trusted that his prayer to her would be answered so that he would be quickly released from prison and be reunited with his children and grandchildren from Vietnam to the United States. In fact, his prayers have been blessed by Our Virgin Mary. The marvelous miracles given to him by Our Virgin Mary were as follows.

The first miracle manifestation happened when he was in prison for several months waiting for the day to appear in court. Meanwhile, as the Chaplain of this prison, I has the duty to preach the Good News and to give spiritual support to the prisoners, regardless of ethnicity, sex, religion and color in prisons in the state of Oklahoma; I also explained the legal procedures and rights to each individual prisoner pursuant to the constitutional law. Besides performing my duties as a prison chaplain on weekends for the Catholic Archdiocese of Oklahoma City, I was also serving in the United States Federal Court for immigration and naturalization on weekdays. Therefore, I had previously helped this prisoner prepare sponsorship papers for the families of his three married daughters with their minor children to come to the United States as mentioned above. One day this inmate suddenly informed me that all of three families he sponsored had arrived in Los Angeles airport to reunite with him, while he was still in prison and he had never received any correspondence from the US. Immigration and Naturalization Service requesting his financial support documents for these families, as required by the US Immigration Law. Receiving this news, I realized that this is really a rare and unique miracle, never happened in the United States before. Indeed, Our Lady of Perpetual Help has helped these three families through his prayers. Not only that, instead of these families having to be returned to Vietnam on the same day, fortunately the USCC Charity Agency in Virginia voluntarily offered the sponsorship for the families to stay in the US, pending the release of their dad from prison to reunite with them in Oklahoma City. Finally, these families have been reunited with the father; all members of the families have relatively good jobs, and his grandchildren doing well in schools.





The second miracle manifestation occurred before the date the litigant appeared in court for his crime as mentioned at the beginning of this article. Befriended with him before he was incarcerated and at the same time, I was a prison chaplain serving inmates in this prison. He knew well that in addition to my naturalization task in the court, I was also in charge of the Attorney Admissions to process lawyers's applications in order to practice before in Federal Courts; thus, I got to know many lawyers. He asked me to consult with a few lawyers to see how many years of incarceration would be for the case that he was involved? Per his request, I asked a few lawyers close to me and who specializing in criminal law; they said that if there is obvious evidence, the litigant might receive a prison sentence of more than 10 years or more, regardless of age of the defendant. On the day he appeared in court for his trial, the Judge sentenced him to 10 years on probation. Since he did not have enough money to pay for bond bailing him out before the trial date, he had to stay almost 4 months in prison. Until the day he showed up for the trial as mentioned above I found a fellow countryman who helped pay bond for him to be released from prison. This is indeed the second miracle that Blessed Mary gave him such a special blessing because he always firmly believed in Blessed Mary, the Mother of Jesus Christ, who had once helped him.





The third miracle manifestation: While he was serving a suspended sentence, near the end of 10 years term, he unwittingly committed another criminal offense. It was out of love for a boy living near his residence, who knew him. This boy loved to play games and he had several games at home that his mother bought him many times before, so this time she definitely refused to buy this new game for him. The boy went to see the man (who still serving the suspended sentence), he was crying and told him the story. He felt sorry for the boy and immediately took the boy with one of the boy's old game from his home to the game store where the man paid a little extra money on top of the old game in exchange for the new game that the boy wished to have. Unfortunately for him, he was accidently involved in another crime, just like the first story when he was accused of child molestation. The following day of the game exchange occurred, a customer came to the store showing proof that her old game was stolen; then he was arrested by the police at home and put him in jail for the crime of illegal trading, although this crime was a misdemeanor. Since he committed the crime while still serving a suspended sentence, he could have been imprisoned (Imprisonment Sentence) for many more years. Going to visit him in jail, I was very sad and very disappointed about his childish act. For the first crime, I tried my best to find someone to bail him out. But this time I didn't know how I could help bail him out like the first time. Finally I could only pray to Our Lady along with his prayer, asking Our Lady to have mercy on him, to bless him one last time so he may return home and he would not receive another prison sentence pursuant to the provisions of the suspended sentence law, especially he had completed the course related to these rules, so that he could fully serve the rest of the 10-year suspended sentence, before he leaves this world. So Our Lady blessed him again; after a few days in the jail for the second time, he was released to return home and he did not have to pay bond for bailing out, nor being sentenced to prison as stipulated by law. Recently, I visited him and was told that he had completed his sentence more than a year ago and he expressed his gratitude to me because of my continuous assistance to him for so many years since he was in the prison twice until today. Whenever he needed me, I came to help him. So he gave me a statue of Our Lady Mary Full of Grace, which he has venerated on the altar for many years in his home.











In short, after 21 consecutive years of serving my fellow inmates in Oklahoma's prisons, I have received two priceless memorabilia: an embroidered picture of Our Lady holding Jesus and a statue of Blessed Virgin Mary Full of Grace given to me by two prisoners. I keep them as special souvenirs of my life in this world, every time I look at these two memorabilia, they make me feel divine, and it was as if the Child Jesus and the Virgin Mary were appearing before my eyes.





Deacon San Nguyen