Chùa Bát Nhã Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565 Dương Lịch 2021

Santa Ana (Thanh Huy)- - Lúc 11 giờ trưa Thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch) Chùa Bát Nhã tọa lạc tại 4717 W. First, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐH-GHPGVNTN/HK) Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Đây cũng là Trụ Sở Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2565-DL.2021.



Tham dự buổi lễ có hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.



Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều hành GHPGVNTNHK Viện chủ Chùa Bát Nhã, HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK Viện Chủ Tu Viện Chơn Không Hawaii và Tu Viện An Lạc Ventura, HT. Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa HĐĐH/ GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Quang Thiện và Tu Viện Sơn Tùng, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Huệ Quang, Đạo Hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK , Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK cùng một số các chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và Tự Viện Nam California, qúy huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông.



Quan khách có quý vị dân cử & đại diện dân cử có: cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda, ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, bà Quyên Trần đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, Nghị Viên thành phố Garden Grove Thu Hà Nguyễn…

Điều hợp chương trình Đại Đức Thích Quảng Văn.





Sau phần nghi thức với phút nhập Từ Bi Quán, Đại Đức Thích Quảng Văn thông qua lý do buổi lễ, Đại Đức nói tiếp “… Năm nay, mùa khánh đản lại về trong tình cảnh cả thế giới đang gồng mình gánh chịu những thương tổn và mất mát do dịch bệnh Covid 19 gây ra, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng để lại hậu quả nghiêm trọng về vật chất lẫn tinh thần. Trong cơn khủng hoảng ấy. Thông điệp của Đức Phật về lòng từ bi và trí tuệ, sự xẻ chia, đùm bọc yêu thương của Ngài lại hiện rõ hơn qua những hành động thiết thực của chư Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới, của những anh hùng áo trắng, những con người thầm lặng để bảo vệ mạng sống của con người, để vượt qua những khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng vô thường sao tránh khỏi, vì biệt nghiệp của mỗi người mà có những số phận không may đã nằm xuống, xin hãy dành một phút chánh niệm, để tưởng niệm và sẻ chia những mất mát đau thương cùng nguyện cầu cho họ được yên nghĩ.

Để nhớ lại ngày trần gian xuất hiện một bậc vĩ nhân siêu việt ra đời, Nên cứ vào ngày này hàng năm đồng bào phhật tử khắp năm châu bốn biển, đều long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản…



Vì ý nghĩa cao siêu ấy, nên hôm nay dưới bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh tại đạo tràng chùa Bát Nhã vào trong niềm vui hân hoan vô tận của hàng triệu triệu người con phật, khắp năm châu bốn biển trang nghiêm cũng hoà chung tổ chức kính mừng kỹ niệm ngày Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Phật lịch 2565 dương lịch 2021.”



Sau phần tuyên bố lý do, các em Thiếu Nhi Gia Đình Phật Tử Bát Nhã lên Dâng Hoa Cúng Phật.



Tiếp theo là lời chào mừng của HT. Viện Chủ, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản, vì lý do sức khỏe nên HT. Thích Thông Hải đại diện HT. Viện Chủ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, chư tôn đức tăng ni cùng đồng hương Phật tử tham dự.

Sau đó Phật tử Đức Khánh lên hát bản nhạc “Mừng Khánh Đản.”



Tiếp theo Đại Đức Thích Quảng Sơn lên tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Thông Bạch có đoạn Ngài nói:

“Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm đảnh lễ tri ân tất cả chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã nỗ lực để gìn giữ Phật pháp và làm nơi nương tựa lớn lao cho các cộng đồng Phật tử ở đất nước Hoa Kỳ trong mùa đại dịch hơn một năm qua. Giáo hội xin tán thán tinh thần hộ đạo và tu đạo của quí Thiện nam Tín nữ trong hoàn cảnh tai ương đầy kinh hãi hiện nay. Tất cả năng lực và công đức lớn lao này của người đệ tử, chúng con xin dâng lên cúng dường đức Thế Tôn trong ngày Đản sinh. Hàng trăm ngàn trái tim, hàng vạn ngàn bàn tay siết chặt giữa những thương đau tràn ngập của nhân loại, chúng con nguyện quán chiếu thật sâu sự khổ nạn hiện nay để kiên nhẫn mà vượt qua.

Có nghịch cảnh nào không là những bài pháp vô ngôn mầu nhiệm. Có giọt nước mắt nào mà không ẩn chứa vị ngọt của nước cam lồ. Đức Phật Thích Ca Đản sanh, Xuất gia, Thành đạo để khai thị cho chúng con thấy và cảm nhận ra điều đó. Nếu không suy nghiệm được vậy, chúng con sẽ khổ đau nhiều hơn, trách móc và thù hận cũng nhiều hơn. Tâm trạng bức xúc, lòng căm phẫn, sự chia rẽ là những đau thương lớn trong đời sống nhân sinh và cũng đang xảy ra trên đất nước này. Hỡi những người con Phật, hãy xây dựng những hải đảo tự thân để chúng ta trụ vững trước đại nạn hiện nay. Dẫu cho không may, nếu phải ra đi vì bịnh dịch thì lòng này xin được thoáng nhẹ như mây trôi. Những tháng ngày qua sự sợ hãi đã phủ kín đời sống chúng ta. Hiểu biết, bình tĩnh và lòng kiên nhẫn là liệu pháp giúp chúng ta giảm bớt khiếp sợ trước một dịch hạn.

Chưa bao giờ chúng ta thấy năng lực của sự tu tập vô cùng quí giá như hiện nay. Giáo pháp Phật đà là để sống chứ không phải để quảng diễn suông. Đã bao lần ta lập đi lập lại câu “đời là vô thường”, nhưng thực sự điều ấy có thể hiện một cách trầm hùng trong ta hay không khi phải đối diện với đại dịch đầy sợ hãi như thế này. Đất nước Hoa Kỳ có cùng chung đại nạn của nhân loại nhưng chúng ta vẫn còn may mắn so với nhiều quốc gia khác. Điều ấy cũng khẳng định phước báo của người dân nước này. Phước báo này cần được vun bồi từ mỗi người trong đó có người đệ tử Phật. Mỗi ngày chúng ta sống trong thiện ý, lòng bao dung và trách nhiệm với quê hương này sẽ là phước lợi cho hôm nay và mai sau của chúng ta…”

Tiếp theo là nghi thức Khánh Đản, sau phần nghi thức Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai, mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thận mật do ban trai soạn chùa Bát Nhã khoản đãi.

Sau đó thưởng thức chương trình văn nghệ mừng ngày Đản Sanh.

Mọi chi tiết liên lạc Chùa Bát Nhã: 4717 W. First, Santa Ana, CA 92703, điện thoại liên lạc: (714) 478-5678.