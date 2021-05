Xung Đột Mỹ-Bắc Hàn Về Vũ Khí Nguyên Tử

* Bắc Hàn ký Thỏa Thuận Khung tháo bỏ cơ sở hạt nhân ( 1994)

* Chính quyền Bush cáo buộc Bắc Hàn bí mật làm giàu chất uranium vi phạm Thỏa Thuận Khung (2002)

* Trung Tâm CSIS: Bắc Hàn chưa bao giờ có ý định phi hạt nhân hóa

* Đài TV-RT Nga: Phi hạt nhân là Mỹ phải rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên







Phần tóm lược sau dựa vào các văn bản từ phía Mỹ gồm tài liệu của Bộ Ngoại Giao, của UB Ngoại Giao Thượng Viện, của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược CSIS Washington, và của Viện Nghiên cứu Brooking; Về phía nước Đức dựa theo bản văn của viện Nghiên cứu Chính trị CWP, và một số bản tin của các cơ quan truyền thông của Anh, Pháp và Nga liên quan đến chương trình hạt nhân của Bắc Hàn từ thời chính phủ Clinton (1994) Chính phủ Bush (2003) đến chính phủ hiện tại.

Phần tóm lược sau dựa vào các văn bản từ phía Mỹ gồm tài liệu của Bộ Ngoại Giao, của UB Ngoại Giao Thượng Viện, của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược CSIS Washington, và của Viện Nghiên cứu Brooking; Về phía nước Đức dựa theo bản văn của viện Nghiên cứu Chính trị CWP, và một số bản tin của các cơ quan truyền thông của Anh, Pháp và Nga liên quan đến chương trình hạt nhân của Bắc Hàn từ thời chính phủ Clinton (1994) Chính phủ Bush (2003) đến chính phủ hiện tại.

* Bắc Hàn ký thỏa thuận tháo bỏ cơ sở hạt nhân thời TT Clinton ( 1994)

Vào năm 1994 hai nước Mỹ và Bắc Hàn đã ký kết thỏa thuận nhằm tháo bỏ cơ sỏ hạt nhân tại Bắc Hàn. Tóm lược Thỏa Thuận Khung "Agreed Framework Between the United States of America and the Democratic People's Republic of Korea" dựa vào bản văn được lưu trên Văn khố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ:

" Phái đoàn của Chính phủ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (D.P.R.K.) đã hội đàm tại Geneva từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10 năm 1994, để đàm phán giải pháp tổng thể về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Cả hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận nêu trong Tuyên bố ngày 12 tháng 8 năm 1994 giữa Hoa Kỳ và D.P.R.K. và duy trì các nguyên tắc trong Tuyên bố chung ngày 11 tháng 6 năm 1993 của Hoa Kỳ và D.P.R.K. nhằm tạo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân. Hoa Kỳ và D.P.R.K. quyết định thực hiện các việc sau đây để giải quyết vấn đề hạt nhân:

- Việc đóng các lò phản ứng của D.P.R.K. và các cơ sở liên quan sẽ được thực hiện đầy đủ trong vòng một tháng kể từ ngày thành lập văn bản này. Trong khoảng thời gian một tháng này, và trong suốt thời gian đóng cửa, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được phép giám sát việc đóng cửa này, và phía D.P.R.K. sẽ thực hiện sự hợp tác đầy đủ với IAEA cho mục đích này- the International Atomic Energy Agency (IAEA) will be allowed to monitor this freeze, and the D.P.R.K. will provide full cooperation to the IAEA for this purpose.

- Việc tháo dỡ các lò phản ứng của D.P.R.K. và các cơ sở liên quan sẽ được hoàn tất khi dự án LWR hoàn thành- Dismantlement of the D.P.R.K.'s graphite-moderated reactors and related facilities will be completed when the LWR project is completed. .

- Hoa Kỳ và D.P.R.K. sẽ hợp tác trong việc tìm ra phương pháp lưu trữ an toàn nhiên liệu đã qua sử dụng từ lò phản ứng thử nghiệm 5 MW (e) trong quá trình xây dựng dự án LWR và thải bỏ nhiên liệu theo cách an toàn không liên quan đến việc tái chế ..." [1]



* Cách đối phó với Bắc Hàn thời TT Bush



Theo Viện Nghiên Cứu Brookings của Mỹ:" Bắc Hàn hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), như tên gọi chính thức của nó là một ví dụ điển hình về điều mà Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã gọi đó là “ngã tư của chủ nghĩa cấp tiến và công nghệ”. Nó có thể được mô tả là nhà nước Stalin cuối cùng còn tồn tại từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Và điều này được coi như là cuộc đối đầu của cuộc Chiến tranh Lạnh vẫn tồn tại giữa Bắc Hàn và một số nước láng giềng. Trong môi trường này, dưới thời chủ tịch sáng lập của Bắc Hàn, Kim Nhật Thành, đã xây dựng cơ sở hạ tầng cho chương trình vũ khí hạt nhân. Hầu hết các cơ sở được xây dựng tại Yongbyon, khỏang cách 60 dặm về hướng Bắc của thủ đô Bình Nhưỡng.



Chương trình đó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân Mỹ-Triều đầu tiên vào đầu những năm 1990. Năm 1994, cuộc khủng hoảng đã được xoa dịu khi chính quyền Clinton ký kết Thỏa Thuận Khung với Bắc Hàn, một thỏa thuận nhằm ngừng chương trình sản xuất đủ chất plutonium cho nhiều quả bom hạt nhân- In 1994, the crisis was defused when the Clinton administration concluded the Agreed Framework with North Korea, a deal that halted a programme which might have produced by now enough plutonium for scores of nuclear bombs. ."

"Kim Nhật Thành qua đời năm 1994 ở tuổi 82, không lâu sau khi kết thúc Thỏa Thuận Khung với chính quyền Clinton. Con trai của ông, Kim Jong Il, người đã được Chủ tịch Kim chuẩn bị cho công việc lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Ông ta đã tiếp bước cha mình bằng cách theo đuổi con đường thay thế cho bom hạt nhân, một dự án máy ly tâm khí có thể sản xuất uranium được làm giàu. Vào tháng 10 năm 2002, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đại diện cho chính quyền Bush đã trình bày với các đại diện CHDCND Triều Tiên tại Bình Nhưỡng với cáo buộc rằng chính phủ của họ có một chương trình làm giàu uranium bí mật- with charges that their government had a clandestine uranium enrichment programme . Trước sự ngạc nhiên của mọi người, phía Bắc Hàn thừa nhận rằng họ thực sự có một chương trình như vậy và họ có quyền sở hữu nó- the North Koreans acknowledged that indeed they had such a programme and that they had a right to have it . Do đó đã bắt đầu cuộc khủng hoảng hạt nhân thứ hai của Bắc Hàn. Thus began the second North Korean nuclear crisis."

"Đây là sự thừa nhận rằng Bắc Hàn đã vi phạm Thỏa Thuận Khung ký kết giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, hiện đã không còn hiệu lực và cũng là thỏa thuận của Triều Tiên với Hàn Quốc, được ký kết hơn một thập kỷ trước, trong đó tuyên bố rằng bán đảo Triều Tiên sẽ không có vũ khí hạt nhân- concluded over a decade ago, which declared that the Korean peninsula should be nuclear weapons-free . Kể từ tháng 10 năm 2002, Kim Jong Il đã đều đặn nâng cao mức độ của cuộc khủng hoảng từ hành động khiêu khích này đến hành động khiêu khích khác."

"Phản ứng của chính quyền Bush đối với những hành động khiêu khích này là từ chối đàm phán trực tiếp với Bắc Hàn cho đến khi Kim Jong Il phải xác định rõ ràng nhằm chấm dứt các hành động vi phạm các thỏa thuận trong quá khứ- refusing to enter into direct talks with North Korea until Kim Jong Il has verifiably terminated the actions that constituted a flagrant violation of past agreements . Và rằng chế độ Kim Jong Il đã thành công trong việc tống tiền các chính quyền trước đây của Hoa Kỳ thông qua hành vi xấu- the Kim Jong Il regime had succeeded in blackmailing previous US administrations through bad behavior. Chính quyền quyết tâm phá vỡ vòng luẩn quẩn đó, cho dù với cái giá phải trả là chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn sẽ vẫn tiếp tục . The administration is determined to break that cycle, even at the cost of allowing North Korea’s nuclear weapons programme to continue. " [2]

* Nhận xét của Viện Nghiên cứu Chiến lược SWP Đức quốc Theo nhận xét của Viện Nghiên Cứu SWP nước Đức: " Ngay cả sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nguyên thủ Bắc Hàn Kim Jong Un tại Singapore vào ngày 12/6/2018, cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Hàn vẫn là một trong những cuộc khủng hoảng phức tạp và nguy hiểm nhất trên thế giới. Xung đột tập trung vào mối quan hệ căng thẳng chưa được giải quyết giữa Bắc Hàn và Mỹ, và đặc biệt là vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra bên cạnh vấn đề này là các xung đột khác liên hệ đến lợi ích giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài ra, bên trong những xung đột này, chính sách an ninh, chính sách nhân quyền và chính sách kinh tế có tác động rất lớn đến nhau.

Đối với Đức và châu Âu, tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột - hoặc ít nhất là ngăn chặn leo thang quân sự - là chìa khóa quan trọng. Châu Âu có thể và nên làm việc để đảm bảo rằng Bắc Hàn được coi là một thách thức đối với sự an ninh toàn cầu. Giải quyết một loạt các vấn đề được đặt ra dưới thuật ngữ "xung đột Bắc Hàn" theo cách tránh chiến tranh, củng cố cấu trúc trật tự toàn cầu và cải thiện tình hình của người dân ở Bắc Hàn chỉ có thể dẫn đến thành công theo việc thực hiện từng bước một." [3]