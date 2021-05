Chùa Hương Sen Kính Mời Dự Lễ An Vị Bồ Tát Di Lặc, Địa Tạng, Hộ Pháp Và Vi Đà Trong Dịp Lễ Phật Đản Ngày 30/5/2021

Ngày 31 tháng 5 được chọn là Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá hàng năm. Tổ chức Sức Khỏe Thế Giới (WHO - World Health Organization) vừa khởi xướng một chiến dịch toàn cầu kéo dài suốt năm nay cho Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá 2021 - "Quyết tâm bỏ hút thuốc". Tổ chức WHO cũng công bố một báo cáo khoa học vào đầu năm nay cho thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị nhiễm bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn.