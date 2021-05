Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử, Tòa Bạch Ốc Cử Hành Lễ Vesak Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Đản Sinh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn

Nhiều người Do Thái đã bị tấn công tại nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ trong tuần này, theo CNN tường thuật hôm Thứ Sáu, 21 tháng 5 năm 2021. Các giới chức thẩm quyền đang điều tra các cuộc tấn công tại New York và Los Angeles khi các căng thẳng bùng phát về cuộc xung đột Do Thái-Palestine trong những ngày bạo động giữa Do Thái và dân quân Hamas tại Gaza mà đã làm cho hàng trăm người chết.