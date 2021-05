10 Tiểu Bang Mỹ Đạt Chuẩn 70% Người Lớn Chích Ngừa Covid-19; Trung Và Nam Mỹ Báo Động Dịch Bệnh Gia Tăng

Mười tiểu bang hiện đã đạt được mục đích của chính phủ Biden để chích ngừa ít nhất 70% người lớn chống lại Covid-19 tới ngày 4 tháng 7 với ít nhất một liều, theo tài liệu được công bố hôm Thứ Tư, 26 tháng 5 năm 2021, bởi Cơ Quan CDC qua tường thuật của CNN hôm Thứ Tư.

Pennsylvania là tiểu bang mới nhất đạt tới điểm chuẩn này, tham gia với các tiểu bang Connecticut, Hawaii, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Rhode Island và Vermont.

Tại Hoa Kỳ, hơn 165 triệu người – khoảng 49.7% dân số -- đã nhận được ít nhất 1 liều thuốc chích ngừa, và gần 132 triệu người – khoảng 39.7% dân số -- đã chích ngừa đầy đủ, theo tài liệu của CDC cho thấy.

Tổng cộng 289,212,304 liều thuốc chích ngừa đã được báo cáo chích, khoảng 80% của 359,849,035 đã được giao.

Trong khi đó, một bản tin khác của CNN cho biết tình hình đại dịch tại Châu Mỹ nói chung là đang báo động.

Các trường hợp bị lây nhiễm và tử vong từ Covid-19 đang cao ở mức báo động tại Châu Mỹ, theo giám đốc của Tổ Chức Y Tế Pan American Health Organization (PAHO) là Carissa Etienne, cho biết hôm Thứ Tư.

Tuần trước, khu vực này báo cáo hơn 1.2 triệu trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19 và 31,000 tử vong, con số vẫn không đổi trong vài tuần qua, theo Etienne.

“Các quốc gia Châu Mỹ La Tinh cũng chiếm hàng thứ 5 cao nhất số người chết trên toàn cầu” trong tuần trước, theo Etienne cảnh báo.

Các nước Trung Mỹ như Costa Rica, Panama và Belize cũng đang chứng kiến sự gia tăng cao điểm cũng như Honduras “nơi giường bệnh trong phòng chăm sóc đặt biệt đã chiếm hơn 80% sức chứa,” theo Etienne.

Tại Nam Mỹ, các nước như Chile, Peru, và Paraguay đã báo cáo giảm các trường hợp mới lây nhiễm, Uruguay, Argentina và Brazil chứng kiến các trường hợp mới lây nhiễm gia tăng. Bolivia cũng báo cáo gia tăng các trường hợp mới lây bệnh và tử vong.