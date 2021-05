Biden Yêu Cầu Cộng Đồng Tình Báo Mỹ Nhân Đôi Điều Tra Nguồn Gốc Covid-19 Và Phúc Trình Lại Cho Ông Trong 90 Ngày

Mười tiểu bang hiện đã đạt được mục đích của chính phủ Biden để chích ngừa ít nhất 70% người lớn chống lại Covid-19 tới ngày 4 tháng 7 với ít nhất một liều, theo tài liệu được công bố hôm Thứ Tư, 26 tháng 5 năm 2021, bởi Cơ Quan CDC qua tường thuật của CNN hôm Thứ Tư. Pennsylvania là tiểu bang mới nhất đạt tới điểm chuẩn này, tham gia với các tiểu bang Connecticut, Hawaii, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Rhode Island và Vermont.