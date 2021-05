Facebooker Lê Văn Dũng Đã Thoát Khỏi Vây Bắt Của Công An Hà Nội Vì Bị Cáo Buộc Tội Danh ‘Chống Nhà Nước’

Ông Lê Văn Dũng. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Facebooker Lê Văn Dũng đã thoát khỏi sự vây bắt của công an Hà Nội hôm 25 tháng 5 năm 2021 vì bị cáo buộc tội danh “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” nhưng không biết ông có thể không bị bắt trong tương lai hay không, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 26 tháng 5 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội hôm 25 tháng 5 năm 2021 đến nhà ông Lê Văn Dũng (hay còn gọi là Lê Dũng Vova) ở quận Hà Đông để thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, tuy nhiên thời điểm này ông Dũng không có mặt ở nhà.

Theo người thân của ông Dũng, ông bị cáo buộc tội danh "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bà Bùi Thị Huệ, vợ ông Lê Văn Dũng trưa 26-5 thuật lại vụ việc với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:

"Tầm khoảng 1 giờ 30 chiều, hơn 20 an ninh vào đọc lệnh khám nhà, lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với anh Lê Văn Dũng theo Điều 117 (Bộ Luật Hình sự).

Mình không được xem phải đứng một khoảng cách xa, không được xem và cũng không được cầm.

Lúc đấy anh Dũng không có ở nhà, hiện tại anh ấy vẫn tạm thời an toàn.

Có lệnh khám nhà và có khám nhà nhưng không thu giữ cái gì liên quan đến anh Dũng, mà chỉ thu giữ một cái laptop và hai cái điện thoại mà tôi đang sử dụng.

Có lập biên bản nhưng do tôi không ký nên họ không đưa lại bất cứ thứ gì."

Ông Lê Văn Dũng là chủ kênh truyền thông CHTV, chuyên dùng tính năng phát trực tiếp của Facebook để loan tải những tin tức, đặc biệt là ông thường giúp đỡ những người dân oan cất lên tiếng nói trong các chương trình của mình.

Trên tài khoản Facebook của mình vào tối ngày 25-5, ông Dũng cho hay từ tháng một đến giờ ông liên tiếp bị gửi giấy triệu tập để gặp, làm việc về đơn tố giác của Cục an ninh mạng vớ Cơ quan điều tra Hà nội.

Cơ quan an ninh cho rằng ông đã làm ra các clip trên mạng có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước và có dấu hiệu của tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước".

Tuy nhiên đến ngày 10-4-2021, an ninh điều tra Hà Nội quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do "đến thời hạn giải quyết nhưng cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả" giám định các video clip có mặt ông Dũng từ Sở thông tin truyền thông Hà Nội và Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.

Ông Lê Văn Dũng khẳng định, 12 đoạn clip mà cơ quan điều tra dùng để tố giác ông thì có hết phân nửa là đã bị cắt ghép và chắp vá.

"Tôi thấy những việc mình đã làm có ích cho mọi người và Đất nước, cần mọi người cùng làm để xã hội tốt lên.

Có thể hôm nay nhiều người chưa nhận ra nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày tất cả sẽ nhận ra, việc mình làm là đúng với lương tâm và trách nhiệm của một Công dân.

Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế. Dù biết rằng để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia đình vợ con mình cũng phải chịu những thiệt thòi từ kỳ thị, sự khác biệt về nhận thức.

Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúng ta cần hướng tâm đến cộng đồng vì một ngày mai tốt đẹp hơn." - ông Dũng khẳng định trên Facebook cá nhân.