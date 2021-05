Chùa Liên Hoa Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565 Dương Lịch 2021

Garden Grove (Thanh Huy) - - Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby St, Thành Phố Garden Grove do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565-2021 vào trưa Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5, 2021 nhằm ngày 12 tháng Tư âm lịch năm Tân Sửu.

Tham dự buổi lễ ngoài quý chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tu viện tại Nam California, rất đông đồng bào Phật tử, một số các cơ quan truyền thông.

Trước khi vào buổi lễ chính thức một thời thuyết pháp do Hòa Thượng Thích Tâm Vân giảng về ý nghĩa Ngày Đức Phật Đản Sanh.



Lễ chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ với phần tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện do ban hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Chùa Liên Hoa gồm có các Huynh Trưởng cấp dũng: Tâm Hòa Lê Quang Dật và hai huynh trưởng Diệu Ngọc và Tâm Tường Lê Đình Cát cùng các anh chị và các em gia đình Phật tử xếp thành hai hang để cung đón chư tôn đức.

Điều hợp chương trình buổi lễ do Đại Đức Thích Phong Nguyên viện chủ chùa Địa Tạng.

Sau phần chào mừng, cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức tăng ni, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự, Đại Đức cho biết lý do buổi lễ,Đại Đúc nói: “Hàng năm cứ mỗi độ tháng Tư âm lịch là hoa sen bắt đầu nở, báo hiệu mùa Phật Đản lại trở về. Tất cả những người con Phật khắp năm châu bốn biển cảm thấy ấm áp, hân hoan đón mừng ngày Phật Đản của Đấng Từ Phụ.



“Phật về mở cửa vô minh / Khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sanh / Phật về cho đất thêm lành / Cho cây thêm nhụy cho cành thêm hoa.”



Tiếp theo Đại Đức nhắc lại lịch sử ngày Đức Phật ra đời “để người Phật tử có dịp ôn lại dòng lịch sử của một bậc vĩ nhân và lấy đó làm kim chỉ nam cho hàng tín đồ nương theo tu học. Hòa trong tinh thần đó, sáng hôm nay toàn thể Tăng, Ni Phật tử chùa Liên Hoa thuộc thành phố Garden Grove cũng long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2565. Đó chính là lý do buổi lễ hôm nay.”



Hiện diện trước chánh điện có: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ Phật Đản, Hòa Thượng Thích Tâm Vân, Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn (chùa Bát Nhã Anaheim); Hòa Thượng Thích Tâm Thành (Phật Quan Âm Thiền Tự); Thượng Tọa Thích Minh An (chùa Liên Hoa); Thượng Tọa Thích Phổ Tấn (chùa Liên Hoa); Đại Đức Nguyên Đạt (chùa Địa Tạng) cùng chư tôn đức tăng ni đến từ các chùa và tự viện tại Nam California.

Huynh trưởng Tâm Tường Lê Đình Các lên giới thiệu quan khách có: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Huynh Trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Thế Giới, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi, giáo sư Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương QNĐN và một số nhân sĩ Phật Giáo cùng các cơ quan truyền thông.





Tiếp theo Đại Đức Thích Nguyên Đạt thay mặt Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. Bài diễn văn trong đó có đoạn, “Trong suốt 25 thế kỷ trôi qua, Phật Giáo đã nhẹ nhàng đến với tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới mà không làm tổn thương đến sinh mạng hay đời sống tâm linh của bất kỳ ai. Nơi đâu có đau khổ, có nước mắt nơi ấy Phật Giáo có mặt. Hay nói cách khác, vì niềm hạnh phúc an vui cho con người và chúng sanh mà Đức Phật thị hiện trên đời. Chính vì mục đích duy nhất là hướng dẫn con đường đạt đến an lạc, hạnh phúc chân thật, giải thoát con người ra khỏi những thống khổ trói buộc của cuộc đời. Máu cùng đỏ trong tim ai cũng vậy. Giọt lệ buồn, giọt nước mắt đau thương cùng mặn cả bởi chung nguồn tám khổ, cách ngăn chi thành giai cấp ngăn cao?



Tháng Tư đã về, ngày Phật Đản trở thành mốc thời gian để ghi nhớ sự xuất hiện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hàng triệu trái tim của hàng triệu tâm hồn đang hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của Đấng Cha Lành. Hòa cùng nhịp đập ấy, hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2021 chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2565, dương lịch 2021 và trong giây phút thiêng liêng này, chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng già, kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường để thăng hoa đời sống đạo hạnh và viên thành đạo quả. Đồng hân hoan chào mừng toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử đã đáp lại lời mời của Ban Tổ Chức vân tập về đạo tràng chùa Liên Hoa để thành kính trang nghiêm tham dự đại lễ Phật Đản hôm nay.”

Thầy tiếp: “Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn quý liệt vị. Kính lạy hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Phật tử chúng ta vô lượng an lạc cát tường như ý để tinh tấn tu học và vuông tròn quả phúc. Với tất cả lòng thành tưởng niệm và tri ân Đấng Thế Tôn đã thể hiện nơi cõi đời thống khổ để khai thị con đường hướng về giải thoát giác ngộ.



Thay mặt ban tổ chức, chúng con trân trọng tuyên bố khai mạc chương trình đại lễ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”



Tiếp theo Phật tử Tâm Tường Lê Đình Cát lên nói về cảm niệm Ngày Phật Đản trong mùa đại dịch Covid-19. Ông nói về những nỗi thống khổ, những trở ngại trong sinh hoạt của mọi người trên khắp thế giới, trong đó có các lễ nghi quan trọng của Phật Giáo cũng bị ảnh hưởng nặng nề…

Sau đó là Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ, Viện Chủ chùa Liên Hoa. Mở đầu Hòa Thượng nói: “Tôi là một ông thầy chùa, ông thầy chùa được nhiều vị lãnh đạo quốc gia mời sang thăm; đó là nhờ cái mác của ông già tôi. Quý vị có biết ông già tôi là ai không? Là ông già Gân, là ông Tổng Thống Reagan đó, và nhờ cái mác đó mà được cái chùa nho nhỏ này sau khi phải ra Tòa Thượng Thẩm. Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Regan mời qua Mỹ, được Thủ Tướng Abe mời sang thăm Nhật…” Trong dịp nầy Hòa Thượng khuyên hàng Phật tử, “Càng buông xả nhiều chừng nào càng tốt chừng đó; đừng chấp nhất. Vì nếu chấp nhất sau này khi trở lại cuộc đời sẽ rất khổ não, khó sống, ngược lại khi gặp ai nói xóc óc, nói mâu thuẫn với mình, mình lặng lẽ bỏ đi thì sau này gặp lại sẽ vui vẻ, còn đứng lại thì sẽ sanh sự và khi trở lại cuộc đời sẽ không được yên ổn, không hạnh phúc.” HT. cũng cho biết với thời đại văn minh người máy đã thay chúng ta làm rất nhiều việc. Và Hòa Thượng khẳng định, người Việt Nam phải cải tạo tư tưởng nếu muốn văn minh, phải biết xin lỗi. HT. Khuyên mọi người hãy nên làm những điều tốt, vì tất cả những diễn biến trong cuộc sống đều được ghi lại trong “A Lại Gia Thức” đó là một cuốn phim để khi chúng ta rời bỏ xác thân nầy tùy vào đó mà chúng ta tiếp tục…

Được biết trong Đạo Từ Phật Đản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Trưởng Lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ có đoạn ngài nói “… Để kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, chúng ta hành lễ trong chánh niệm với sự thực hành diệt trừ phiền não cho tâm được giải thoát, gột sạch vô minh cho tuệ được giải thoát mới là yếu tố quan trọng trong ý nghĩa ngày kỷ niệm. “Ỷ lại nơi người để giải thoát là tiêu cực, tinh tấn để giải thoát cho chính mình mới là tích cực.”

Trong năm qua (2020) chúng ta đã học được nhiều bài học quý giá của cuộc đời, đời là giả tạm, có quá nhiều sự đau khổ biệt ly. Qua những lời Đức Phật dạy, chúng ta đều nhận thức rằng thế giới, vật thể và tâm thức đều nằm trong lý vô thường, vô ngã và đau khổ. Nhìn sâu vào kiếp sống hiện tại của con người trong một thế giới bất ổn nầy đã làm cho chúng ta bừng tỉnh và thấy rỏ mọi sự như thật để giúp chúng ta cố gắng vững tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, đó cũng là một ý nghĩa cao quý cúng dường lên Đức Thế Tôn trong ngày Khánh Đản.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh trong Phật Pháp tại khắp mọi nơi trên thế giới được hưởng chân hạnh phúc của giáo lý vô thương, thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc.”



Tiếp theo là Nghi Thức lễ Khánh Đản do Hòa Thượng Thích Tâm Vân làm chủ sám, tất cả mọi người cùng đọc trang kinh lễ Khánh Đản.



Sau nghi thức Khánh Đản là lời cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng. Mọi người ra ngoài chánh điện tắm Phật, trước khi chấm dứt buổi lễ, ban tổ chức mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni vào trai đường để Phật tử chùa Liên Hoa cúng dường trai tăng và đồng hương Phật tử dung bữa cơm chay do ban trai soạn chùa Liên Hoa khoản đãi trước khi chia tay.