Pechanga Resort Casino Thông Báo Mở Cửa Lại Khách Sạn, Spa Pechanga & Khu Hồ Tắm The Cove

Ảnh chụp phòng King Room tân trang ở Pechanga Casino Tower. Bấm vào đây để có các ảnh mịn nét, 'download' được.







Pechanga Resort Casino thông báo, hôm nay, sẽ mở cửa trở lại khách sạn cho công chúng bắt đầu từ ngày Thứ Năm, 20 Tháng Năm. Cũng cùng mở cửa trở lại từ ngày 20 Tháng Năm là khu hồ tắm The Cove và Spa Pechanga. Các vị khách nghỉ lại tại khách sạn Pechanga, RV Resort, Temecula Creek Inn cùng các vị khách Bộ Tộc, cũng như những hội viên Pechanga Club có Thẻ Đỏ trở lên có thể sử dụng những tiện nghi này. Hiện quý khách có thể liên lạc đặt phòng nghỉ lại qua đêm và làm hẹn trị liệu Spa. Sẽ sớm có những gói phòng ngủ và vui chơi hấp dẫn để đặt trước qua Pechanga.com.



Quý khách cũng còn có thể hưởng thụ những phòng khách sạn vừa mới tân trang và hoàn toàn nâng cấp ở cánh khách sạn Casino Tower của Pechanga. Trong những tháng trước ngày mở cửa trở lại, đội ngũ xây dựng và tân trang đã cần mẫn làm việc để hoàn tất việc nâng cấp tất cả 532 phòng của toà nhà khách sạn nguyên thủy của cơ sở Casino/Resort. Trong công cuộc tân trang, diện tích mặt bằng của khu Spa và Gym cũ của Pechanga ở tầng ba đã được sử dụng để xây dựng thêm 15 phòng khách sạn. Việc này làm cho tổng số các phòng ngủ và ‘suite’ của Pechanga được nâng lên tới 1,100, con số lớn nhất, hơn bất kỳ cơ sở sòng bài Nam Cali nào. Bất cứ phòng 'deluxe' King và Queen nào, Studio ở góc và 'suite' một-phòng-ngủ đều có những vật dụng hoàn toàn mới tinh, từ các tủ bàn, nền nhà, mặt 'counter' bằng đá thạch anh, phòng tắm, TV, máy chỉnh nhiệt 'thermostat', điện thoại, máy pha cà phê, tủ lạnh hai-cánh-dọc/'mini bar', và thêm nhiều tiện nghi khác nữa khiến mọi thứ mà khách có thể cần tại phòng ngủ đều có tất cả.

“Chúng tôi thực sự vui mừng mở cửa lại khách sạn của chúng tôi cho công chúng, trong trông đợi California sẽ mở cửa thêm nữa vào 15 Tháng Sáu,” Andrew Masiel, Chủ Tịch của Công Ty Phát Triển Pechanga Development Corporation đã nói. “Chúng tôi cảm thấy được khuyến khích rất nhiều bởi không khí những tuần lễ vừa qua và ghi nhận rằng những vị khách đến thăm tự tin hơn và thích thú hơn với những tiện nghi đa dạng đã tạo nên trải nghiệm Pechanga.”





"Việc mở cửa trở lại khách sạn, Spa và khu hồ tắm Cove của Pechanga Resort Casino gửi ra một thông điệp rõ nét tới những khách đến thăm vùng Temecula Valley,” Kimberly Adams, Chủ Tịch Visit Temecula Valley đã nói. “Pechanga và các cấp lãnh đạo của mình tiếp tục đi đầu trong việc áp dụng và thi hành các biện pháp an toàn trong suốt trận đại dịch. Hiện nay khách đến thăm có thể cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt và thậm chí còn tốt đẹp hơn nữa ở vùng chúng tôi trong lần đến thăm sắp tới của mình. Chúng tôi cũng trông đợi những tác dụng phát sinh nối tiếp tích cực tuyệt vời cho ngành du lịch địa phương và các doanh nghiệp nhỏ trong khắp vùng thung lũng do ở việc Pechanga tiếp tục mở cửa trở lại thêm nữa.”

Các phòng ở cánh khách sạn Casino Tower của Pechanga cũng đã được trang bị với nhiều lỗ cắm USB, USB-C để giúp quý khách tiện sử dụng các loại máy móc thường mang theo. Khách của những phòng 'deluxe' sẽ có TV màn hình phẳng 55-inch trong khi những tại các 'suite' sẽ có cả 55-inch lẫn 65-inch. Mọi TV đều được gắn dây để có thể sử dụng làm màn hình cho 'computer' hay các thiết bị khác và phòng nào cũng có kết nối 'internet' vô tuyến vận tốc cao an toàn.

Quý khách nào sớm muốn thư giãn cũng có thể đặt hẹn vào lúc này cho các buổi trị liệu Spa cùng dịch vụ làm tóc và làm móng tay tại Spa Pechanga. Hiện đang mở cửa từ Thứ Năm tới Chủ Nhật, Spa có phục vụ làm 'facial', 'massage' cùng các buổi trị liệu khác nhằm làm giảm căng thẳng và xoa dịu đầu óc và thân thể. Những vị khách ở khách sạn, khu đậu xe RV Resort, Temecula Creek Inn, khách Bộ Tộc và một số hội viên Pechanga Club có thể làm hẹn.

Một trong những nơi mở cửa trở lại được trông chờ nhiều nhất ở Pechanga Resort Casino là khu hồ tắm The Cove. Trong khi thời tiết Nam Cali ấm lên, những bình luận và câu hỏi của giới truyền thông xã hội về ngày mở cửa trở lại của The Cove trở nên nhiều và rõ hơn. Với bốn hồ tắm, ba Spa, hai cầu trượt nước ngoằn ngoèo và 27 lều 'cabana', The Cove cống hiến một khoảng không gian rộng 4.5-acre cho khách thư giãn, nằm ghế, nghỉ ngơi, và hưởng thụ ánh mặt trời. The Cove sẽ mở cửa từ 9 a.m. tới 6 p.m. và giới hạn cho những vị khách nghỉ lại tại Pechanga Resort Casino, Pechanga RV Resort, Temecula Creek Inn, khách Bộ Tộc và những hội viên Pechanga Club có Thẻ Đỏ trở lên. Những vị khách này có thể gọi số gọi (951) 770-8501 để giữ trước lều Cabana.



Các giới chức Pechanga tiếp tục tuân theo những biện pháp an toàn về COVID-19 ở những nơi phù hợp, và mức người có mặt trong giới hạn để duy trì khoảng cách đúng đắn giữa mọi người. Việc mở cửa khách sạn, Spa và khu hồ tắm The Cove của Pechanga Resort Casino được thực hiện với những biện pháp y tế và vệ sinh tuân theo hướng dẫn y khoa mới nhất, cũng như các tiêu chuẩn Được Chứng Nhận Vệ Sinh + An Toàn California Hotels & Lodging Association’s (CHLA) Clean + Safe Certified.

Muốn biết thêm thông tin hay đặt phòng hoặc đặt hẹn cho một trải nghiệm Spa tại Pechanga Resort Casino, xin vào thăm Pechanga.com.





Về Pechanga Resort Casino

