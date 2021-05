Ngày 31 tháng 5 được chọn là Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá hàng năm. Tổ chức Sức Khỏe Thế Giới (WHO - World Health Organization) vừa khởi xướng một chiến dịch toàn cầu kéo dài suốt năm nay cho Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá 2021 - "Quyết tâm bỏ hút thuốc". Tổ chức WHO cũng công bố một báo cáo khoa học vào đầu năm nay cho thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị nhiễm bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn.

Đại dịch COVID-19 đã thôi thúc hàng triệu người hút thuốc lá trên toàn thế giới bỏ hút thuốc. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng dịch vụ của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cho biết sự căng thẳng là nguyên nhân hàng đầu làm họ hút thuốc trở lại. Chúng ta đều biết cai thuốc lá là việc khó làm, nhất là trong bối cảnh có thêm những áp lực về mặt kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra.

Dưới đây là vài cách lành mạnh giúp đối phó với sự căng thẳng do Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh (CDC) nêu ra:

• Tạm ngưng xem, đọc, nghe tin tức thời sự bao cả gồm thông tin được đăng trên mạng xã hội. Việc cập nhật tin tức là điều tốt nhưng không ngừng theo dõi tin tức về đại dịch và những tin thời sự khác có thể gây ra buồn bực. Hãy thử giảm bớt việc theo dõi thông tin thời sự xuống còn hai lần một ngày và không dùng điện thoại, ti vi và các thiết bị có màn hình khác để xem tin tức trong một thời gian ngắn.

• Tự chăm sóc bản thân và vận động cơ thể để giảm bớt sự mệt mỏi, lo âu hay buồn chán.

• Duy trì việc kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ (như là chích ngừa, truy tầm ung thư, v.v.) theo lời khuyên của bác sĩ.

• Tham gia sinh hoạt cộng đồng hoặc sinh hoạt tôn giáo. Trong thời gian các biện pháp giãn cách xã hội đang được thực hiện, hãy cố gắng duy trì liên lạc với người thân và bạn hữu bằng cách trực truyến, thông qua mạng xã hội hoặc điện thoại hay thư từ.

• Giữ liên lạc với những người khác. Trò chuyện với người bạn tin cậy về những lo lắng và tâm tư của bạn.

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí cho những người hút thuốc nói tiếng Việt và khả năng Anh ngữ bị hạn chế, đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, hầu hết những người hút thuốc lá sau khi ghi danh đều có thể hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine (dược phẩm giúp cai thuốc lá) đủ dùng trong 2 tuần.

Bạn có thể liên lạc với chương trình bằng tin nhắn, ghi danh trên trang mạng hoặc gọi điện thoại để được giúp cai thuốc lá và duy trì việc cai thuốc lá vĩnh viễn. Tất cả thông tin cá nhân sẽ được giữ bảo mật và mọi dịch vụ đều miễn phí.

Nhắn tin

Người hút thuốc lá có thể gửi tin nhắn với 3 chữ “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá bằng tiếng Việt mỗi ngày trong những tuần quan trọng đầu tiên của quá trình cai thuốc từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt. Tin nhắn bao gồm những chỉ dẫn thực tế và thích hợp cho từng giai đoạn của quá trình cai thuốc và duy việc cai thuốc lâu dài. Bạn cũng có thể nhắn tin những câu hỏi và nhân viên tư vấn sẽ gửi tin nhắn trả lời cho bạn. (Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của bạn có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.)

Bạn cũng có thể ghi danh tại www.asq-viet.org và tài liệu hướng dẫn cai thuốc lá sẽ được gửi đến bạn qua email sau khi ghi danh. Đồng thời nhân viên tư vấn cũng sẽ gọi bạn để xem bạn có hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong 2 tuần lễ đầu cai thuốc.

Gọi điện thoại

Các dịch vụ miễn phí của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt không chỉ dành riêng cho người hút thuốc lá. Chúng tôi khuyến khích người thân và bạn hữu của người hút thuốc lá gọi vào số điện thoại tiếng Việt 1-800-778-8440 để được nhân viên của Trung tâm tư vấn cách hữu hiệu để giúp người khác cai thuốc lá. Nếu gọi trong giờ làm việc, bạn có thể nói chuyện với một trong những nhân viên tư vấn nói tiếng Việt.

Hãy quyết tâm bỏ hút thuốc ngay hôm nay và để ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt đồng hành cùng bạn!

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC). ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ)

Tiếng Việt Nam 1-800-778-8440 www.asq-viet.org

Tiếng Quảng Đông và Quan Thoại 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org

Tiếng Đại Hàn 1-800-556-5564 www.asq-korean.org

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/