Thiền Viện Chân Nguyên Kính Cung Thỉnh/Mời Dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565

Phật Lịch 2565 Ngày 07 tháng 05 năm 2021

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật





THƯ CUNG THỈNH / THƯ MỜI

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN





Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

Kính thưa quý chư Phật tử thuộc Đạo tràng Thiền viện Chân Nguyên,





Vì Một Đại Sự Nhân Duyên cứu khổ cho chúng sanh mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã ra đời.

Ngài được tôn kính là một bậc Thầy vĩ đại nhất của nhân loại. Giáo Pháp của Ngài là Ánh Từ Quang soi sáng và mở lối cho loài người thoát khỏi vô minh, tìm về con đường Giác Ngộ Giải Thoát.





Kỷ niệm mừng ngày Đấng Đại Giác Đản Sanh. Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565 được long trọng tổ chức tại THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN, Adelanto lúc 11:00AM ngày Chủ Nhật 30 tháng 05 năm 2021 (nhằm ngày 19 tháng 04 AL. năm Tân Sửu)

Địa chỉ: 20635 US Hwy 395. Adelanto, CA 92301.





Thành tâm cung thỉnh Chư tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm Thiền Viện Chân Nguyên chứng minh và cử hành Khoá lễ.





Trân trọng kính mời quý chư Phật tử thuộc Đạo tràng Thiền viện Chân Nguyên hoan hỉ vân tập về THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN tham dự Đại Lễ Phật Đản vào ngày giờ nêu trên, để hân hoan mừng Ngày Khánh Đản và tri ân Đấng Từ Phụ Toàn Giác cũng như cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhân loại được hòa bình an lạc trong ánh từ quang của Chư Phật.





Sự hiện diện của quý liệt vị nói lên trọn vẹn niềm tin kiên cố của người con Phật.





Namo Shakyamuni Buddha





Buddha Shakyamuni, the founder of Buddhism in this world, was born as a prince in 624 BC. His teachings focused on messages about compassion, peace and goodwill. Millions people around the world follow the teachings of the Buddha today.





We would like to invite you and your family and friends to come join us a morning of Mindfulness to celebrate Vesak Buddha Purnima, commemorating the Buddha’s birthday and Nirvana (enlightenment), and the passing away of the Buddha at THIEN VIEN CHAN NGUYEN Temple on Sunday the Thirty of May, 2021 at 11:00AM.





Vesak is the most important day in the Buddhist calendar and is celebrated by Buddhists worldwide. It is a day of great joy, hope, peace, and reflection.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viện chủ Thiền Viện Chân Nguyên,









Tỳ kheo Thích Đăng Pháp.





Xin chú ý : Vì tình hình do Đại dịch Covid 19 cũng như chấp hành lệnh giản cách xã hội của Liên Bang và Tiểu Bang nên chỉ tổ chức trong nội bộ Đạo tràng Thiền viện Chân Nguyên, yêu cầu quý Phật tử Đạo tràng TVCN tham gia buổi lể Phật Đản vào ngày giờ nêu trên xin đeo khẩu trang và giử đúng quy định giản cách xã hội.

Liên lạc: _ Thiện Tâm (714) 886-8568. _ Thiện Giác (714) 823-6333.

_Vùng Los Angeles: Diệu Phượng (626) 272-2619._Vùng Las Vegas: Nguyên Tường (702) 733-4900.