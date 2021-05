Tỉnh Thanh Hải Và Vân Nam Của TQ Bị 2 Trận Động Đất, Với Cường Độ 6.1 Và 7.3, Ít Nhất 3 Người Chết, 27 Người Bị Thương, 20,000 Người Di Tản

Cho đến nay, sau 46 năm sống dưới chế độ cộng sản, người dân Việt Nam vẫn không thấy được tự do và tương lai trên quê hương của mình nên cứ tiếp tục vượt biển, vượt biên, mà gần nhất là vụ 49 thuyền nhân Việt Nam bị nạn trên biển trong hành trình đi tìm tự do từ Pháp đến Anh đã được Bỉ cứu sống, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 19 tháng 5 năm 2021.