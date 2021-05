Nhiều Vụ Tấn Công Người Do Thái Nổ Ra Trên Nhiều Thành Phố Mỹ Khi Xung Đột Do Thái-Palestine Bùng Phát

Một người đứng xem đã thu hình một vụ tấn công xảy ra hôm Thứ Năm tại Time Square ở New York. (nguồn: www.cnn.com

Nhiều người Do Thái đã bị tấn công tại nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ trong tuần này, theo CNN tường thuật hôm Thứ Sáu, 21 tháng 5 năm 2021.

Các giới chức thẩm quyền đang điều tra các cuộc tấn công tại New York và Los Angeles khi các căng thẳng bùng phát về cuộc xung đột Do Thái-Palestine trong những ngày bạo động giữa Do Thái và dân quân Hamas tại Gaza mà đã làm cho hàng trăm người chết.

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi một ông Do Thái 29 tuổi đã bị đấm, đá và xịt hơi cay hôm Thứ Năm trong một sự kiện tại Quãng Trường Time Square ở New York, theo nguồn tin Sở Cảnh Sát New York nói vớ CNN.

Vụ tấn công dính tới 5, 6 người đàn ông bị cáo buộc đã la hét những câu chống Do Thái, theo nguồn tin cảnh sát nói với CNN.

Nghi can đã được xác nhận là Waseem Awawdeh, 23 tuổi, theo Cảnh Sát New York cho hay, và các nhà điều tra đang đề nghị nhiều truy tố, gồm một vụ tấn công tội ác thù ghét. CNN không thể tức thì xác nhận một luật sư cho Awawdeh.

Ít nhất 26 người đã bị bắt vào tối Thứ Năm khi những người biểu tình bênh Do Thái và bênh Palestine đụng độ tại nhiều nơi khác nhau của thành phố, theo cảnh sát cho biết.