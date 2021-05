Vĩnh Phúc: Facebooker Trần Ngọc Sơn Bị Công An CSVN Bắt Giam Vì Khen ‘Bầu Cử Việt Nam Văn Minh Hơn Bầu Cử Mỹ’

Facebooker Trần Ngọc Sơn. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VĨNH PHÚC, VN -- Chỉ vì một lời khen mỉa mai rằng “bầu cử Việt Nam văn minh hơn bầu cử Mỹ” mà Facebooker Trần Ngọc Sơn đã bị công an CSVN tỉnh Vĩnh Phúc bắt giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” hôm 21 tháng 5 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Báo chí nhà nước hôm 21-5 cho hay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn với cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Vụ bắt giữ diễn ra hôm 20-5 trong khi chỉ còn cách ngày cử tri Việt Nam bỏ phiếu bầu ra các Đại biểu Quốc hội ở quốc gia độc đảng chỉ ba ngày.

Bài viết trên Facebook Trần Giảm hôm 8-5 được cho là do ông Trần Ngọc Sơn quản lý khen "bầu cử Việt Nam văn minh hơn bầu cử Mỹ". Ông viết:

"Bọn Mỹ lắm chuyện. Bầu cử xong rồi mà luật pháp vẫn soi mói nhau để truất phế người thắng cử - Bọn ta Cộng sản văn minh hơn. Bầu cử lúc nào cũng 89%-99% thành công tốt đẹp.

Ta còn nhìn xa trông rộng đến 2045 và lâu dài hơn nữa. Kể cả nhiều kẻ ngu tham, không hiểu biết hiến pháp và pháp luật nhưng vẫn làm lãnh đạo tốt" - bài đăng của Facebooker Trần Giảm với toàn ký tự in hoa mỉa mai.

Trang web của Đài truyền hình Việt Nam VTV dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc quy kết cho rằng, họ phát hiện tài khoản Facebook có tên "Trần Giảm" đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương và cơ quan, tổ chức của Đảng.

Công an nói rằng, người đứng sau tài khoản này là ông Trần Ngọc Sơn và cho rằng những bài viết từ tháng 9-2020 của ông "đã có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026."

Trong giai đoạn trước cuộc bầu cử quốc hội thiếu minh bạch, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành bắt giữ và kết án hàng chục người vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia.

Hai ứng cử viên độc lập ở Hà Nội là ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng bị bắt giữ vì bị cho là "phát tán tài liệu chống nhà nước" dù truyền thông ra rả "mở rộng cửa cho người tự ứng cử".